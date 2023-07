Sabías Que...

Bienestar

Por qué salen los lunares y cuándo hay que preocuparse

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los lunares son manchas que aparecen en la piel a causa de la acumulación de melanocitos, un tipo de células que hay en el organismo y que son las responsables de la producción de pigmento. La mayoría de los lunares son normales y no requieren supervisión médica, pero hay un tipo que sí puede ser dañino porque contiene células cancerosas.

Por este motivo, es recomendable acudir a un dermatólogo si notas cambios en los lunares de tu piel o si aparecen nuevos con un aspecto diferente al resto. La prevención es clave para que, en caso de ser necesario, el especialista te realice un diagnóstico y te proponga un tratamiento para quitar los lunares. ¿Pero, cuándo hay que preocuparse? ¿O, cómo saber si un lunar es malo?

Por qué salen los lunares

Los lunares están por todo el cuerpo, desde los pies hasta la cabeza. Su presencia se debe a la acumulación de melanina, de ahí su color marrón, puesto que ese es el tono de este pigmento de la piel que, además, actúa como defensa y protección ante los rayos del sol.

Este tipo de lesiones aparecen en la piel de manera muy frecuente y a lo largo de la vida. Es habitual que aparezcan durante los primeros años de vida y aumentan en número con el paso del tiempo en la edad adolescente y adulta. Mientras que, en algunos casos, desaparecen con la vejez.

Tipos de lunares

Los lunares pueden ser planos, tener relieve y, tanto la forma como el tamaño, varían según cada ejemplar. Además, pueden aparecer de forma individual o agrupada y los factores que lo provocan pueden ser diversos, desde la genética hasta su aparición a causa de una exposición continuada al sol sin protección.

Existen dos tipos de lunares en función del momento en el que aparecen en el cuerpo: Congénitos y adquiridos. Los primeros, también llamados nevus, son los que están presentes desde el nacimiento, mientras que los segundos son los que aparecen en el cuerpo a lo largo de los años y van aumentando en número y tamaño con el paso del tiempo.

Por otra parte, hay lunares normales o benignos, que no influyen en la salud y no requieren ningún tipo de cuidado o tratamiento (a no ser que cambien de aspecto o sufran modificaciones con el tiempo). Y lunares malignos, que tienen células cancerosas y se consideran melanomas, que es uno de los tipos de cáncer de piel más agresivos.

Cuándo preocuparse: Cómo saber si un lunar es peligroso

Si te ha salido algún lunar nuevo en la piel, probablemente te preguntarás si debes acudir a un especialista para que lo revise. En términos generales, tal y como detalla la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), algunos de los factores que debes tener en cuenta y que son una señal de que un lunar puede ser peligroso, son:

Que sea asimétrico , es decir, que las dos mitades de un lunar tengan la misma forma.

, es decir, que las dos mitades de un lunar tengan la misma forma. Bordes irregulares o acabados en pico.

Que tenga un color variado, homogéneo . Los tonos rojizos, blanquecinos o azulados son los más peligrosos.

. Los tonos rojizos, blanquecinos o azulados son los más peligrosos. Lunares con un diámetro mayor de 6 milímetros de ancho

Si experimenta una evolución o crecimiento repentino, así como un cambio brusco de color o forma

Estas señas son las que determina la regla ABCDE, tal y como aparece detallado en la imagen:

Por tanto, si detectas alguna de estas patologías y te preocupa el estado de tus lunares, lo más recomendable es que programes una cita con un dermatólogo para que revise el estado de estas manchas de tu piel y puedas salir de dudas.

Otros factores que deben hacerte acudir al médico por precaución son:

Si notas picor

Te duelen los lunares

Aparece sangrado o costra

En estos casos es urgente que visites al especialista para que te realice un diagnóstico cuanto antes. Pero ojo, porque esto no quiere decir que si te pica un lunar es maligno. Solo que en estos tres supuestos hay que extremar precauciones y obtener un examen médico del lunar para evitar la aparición de otros problemas.

¿Tengo que controlar los lunares?

Siempre debes llevar un control sobre cualquier modificación que sufra tu piel. Aunque por norma general, como la mayoría de los lunares son benignos, no es necesario supervisarlos de forma constante. Pero sí es recomendable estar pendiente ante cualquier cambio o evolución de los lunares de tu piel.

En caso de tener una cantidad considerable de lunares, siempre es recomendable acudir al dermatólogo a lo largo de los años para que supervise que todo está bien y que los lunares son normales. Y, sobre todo, hay que estar muy pendiente si tienes antecedentes de melanomas, tanto a nivel personal como familiar. En estas situaciones lo mejor es llevar un control preciso y exhaustivo con el dermatólogo.

Si quieres leer más noticias como Por qué salen los lunares y cuándo hay que preocuparse, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.