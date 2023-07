Sabías Que...

Bienestar

¿Puede caducar la crema solar? Cómo saber si está en buen estado

NOTICIA de de Cristian Pinto

La crema solar es un producto indispensable para pasar un día en la playa o en la piscina de manera segura y que nuestra piel esté protegida del sol. Pero, ¿cuánta crema solar me tengo que echar y cada cuánto tiempo? Además de la cantidad y el tiempo, también es importante saber si la crema que tienes guardada en el armario desde el verano pasado aún se puede utilizar o si, por el contrario, tiene una fecha de caducidad. Porque, si te lo preguntas, sí, la crema solar caduca y pierde propiedades para proteger la piel.

¿Necesitas comprar un protector solar para estas vacaciones? Aquí puedes consultar una guía para comprar la mejor crema solar para el cuerpo y la mejor crema solar facial. Y, si lo que buscas es ponerte moreno este verano, aquí puedes ver también cómo elegir el mejor acelerador de bronceado.

Revisa la fecha de caducidad

Existe un falso mito de que las cremas solares no caducan. Lo cierto es que, al cabo de 12 meses, los protectores solares pierden sus propiedades y es posible que te quemes con el sol. Sin embargo, la mayoría de marcas están obligadas a que se conserve su potencia original durante al menos 3 años.

Pese a que las marcas aseguren esto, es importante tener en cuenta que el bote de crema solar del año pasado haya estado conservado en un lugar fresco, sin humedad y sin que le haya dado la luz solar de forma directa.

De todas formas, el mejor indicador para saber si la crema solar está en buen estado y si aún se puede aprovechar es observar que no haya cambiado el color, que no tenga un olor muy fuerte o que esté más líquida de lo normal. En ese caso, ante la duda, lo mejor es tirarla a la basura y comprar una nueva.

Cómo identificar la fecha de caducidad

En el propio bote de la crema debe aparecer un símbolo que indique el número de meses durante los cuales el producto es útil después de abrirlo por primera vez. Si, por ejemplo, ves que en el envase pone 12M, significa que el protector solar tiene una vida útil de 12 meses una vez abierto. Pasado este tiempo, el fabricante no recomienda utilizar el producto y lo considera como caducado.

¿Y si no pone la fecha de caducidad en el bote de crema?

Si en tu crema solar no aparece la fecha de caducidad por ninguna parte, lo mejor es mirar el tíquet de compra o recordar cuándo se compró el producto para tener una idea aproximada de la fecha de caducidad. También, si el verano pasado te llevaste el bote de crema a la playa o a la piscina y estuvo recibiendo la luz solar de manera directa, lo mejor es no reutilizar ese bote por si no se encuentra en buen estado.

¿Es malo usar la crema solar del año pasado?

Si ya tienes un bote de crema solar abierto, lo primero que debes hacer antes de comprar uno nuevo es ver si está en un estado óptimo de uso, además de revisar la fecha de caducidad. Es posible que solo usases la crema una vez durante el año pasado y luego la guardases en un lugar adecuado para que no pierda calidad. En ese caso, como las marcas están obligadas a que su producto aguante hasta 3 años, podrás seguir utilizando la crema solar del año pasado sin ningún problema.

Si quieres leer más noticias como ¿Puede caducar la crema solar? Cómo saber si está en buen estado, te recomendamos que entres en la categoría de Bienestar.