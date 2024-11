Trabajos

¿Puede el jefe escribirte por WhatsApp fuera del horario laboral? Esto es lo que dice la ley

NOTICIA de de Cristian Pinto

Si acabas de comenzar un nuevo trabajo, es muy importante que establezcas los límites entre la relación laboral y la vida personal con tu jefe. No importa el tipo de trabajo ni la cantidad de horas trabajadas, todos los empleados tienen derecho a descansar y desconectar digitalmente de sus puestos de trabajo. Por ello, la ley establece una serie de normas para limitar el abuso de poder de algunos jefes y proteger a los empleados, especialmente cuando estos terminan su jornada laboral.

Por ejemplo, ¿puede llamarte o mandarte WhatsApp el jefe fuera de tu horario de trabajo? En esta información te detallamos la ley que regula estas prácticas y en qué casos no está permitido.

Ley de Derechos Digitales

Acabas de llegar a casa después de un día duro de trabajo y lo único que te apetece es descansar, tanto física como mentalmente. Sin embargo, el jefe te contacta vía WhatsApp fuera del horario laboral ordenándote que entregues un informe para el próximo día. Aunque el mensaje no implique una orden inmediata al trabajador mientras está descansando, ¿es esto legal?

Este ejemplo puede resultar familiar. La Ley Orgánica de Derechos Digitales se reforzó en el año 2021 con el objetivo de que los trabajadores en remoto o en teletrabajo obtuvieran una desconexión digital garantizada. De este modo, si la empresa llama o envía mensajes fuera del horario laboral a sus trabajadores se estaría incurriendo en un acoso laboral digital.

Esto está considerado como una infracción grave que a la empresa le puede suponer una multa de hasta 7.500 euros.

Cómo actuar

Si has vivido alguna de estas situaciones, es importante seguir los consejos que ha compartido Raquel de la Viña, abogada laboralista especializada en Relaciones Laborales, en su perfil LinkedIn:

Establece políticas de desconexión digital , y regula las excepciones, (recuerda que es obligatorio tener protocolos y que hay convenios colectivos que ya lo regulan de algún modo), además de sancionar los incumplimientos, siempre con proporcionalidad.

, y regula las excepciones, (recuerda que es obligatorio tener protocolos y que hay convenios colectivos que ya lo regulan de algún modo), además de sancionar los incumplimientos, siempre con proporcionalidad. Regula las formas de comunicación dentro de la empresa para evitar denuncias sobre comunicaciones no consentidas y que no valgan en juicio como prueba.

para evitar denuncias sobre comunicaciones no consentidas y que no valgan en juicio como prueba. Implementa medios para que ni los trabajadores ni los jefes se las puedan saltar, como la restricción de envíos de mensajes fuera de horario, restricción de llamadas, apagar las luces de la oficina a una hora predeterminada, etc.

Cuidado con la cesión de datos de trabajadores a terceros y con la información/consentimiento al trabajador sobre su cesión/uso.

de trabajadores a terceros y con la información/consentimiento al trabajador sobre su cesión/uso. Si se necesita una conexión mayor a la habitual, establece un plus que retribuya esta disponibilidad.

Los empleados no están obligados a responder

De igual modo, la ley establece que los trabajadores no tienen la obligación a responder a llamadas o mensajes de WhatsApp fuera del horario de trabajo, sin importar el canal de comunicación empleado. De igual modo, la empresa tampoco puede imponer al empleado tener instalada la app de WhatsApp ni entrar en grupos de trabajo con el resto de compañero con el móvil personal.

Al hilo de esto último, el empleado tampoco estará obligado a usar su móvil personal para realizar tareas del trabajo, ni para recibir SMS ni para acceder a aplicaciones que permitan confirmar su identidad. La empresa no podrá sancionar al trabajador por no dar explicaciones de por qué no respondió a un mensaje o a una llamada.

Ahora que ya conoces todos los consejos y lo que la empresa no puede hacer fuera del horario de trabajo, puede que te interese conocer cómo aguantar a un jefe exigente en el trabajo.