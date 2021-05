ZUncategorized

¿Puedo hacer una barbacoa en la terraza de un piso?

Depende. En España no existe una ley específica que prohíba hacer barbacoas en la terraza de un piso, pero esto no quiere decir que esté permitido hacerlo en todos los casos. Para saber si puedes organizar el festín en tu terraza tienes que consultar los estatutos de la comunidad de vecinos y la Ordenanza Municipal.

A continuación te explicamos cómo puedes organizar una barbacoa en tu terraza con amigos y familiares sin molestar a los vecinos y respetando la ley.

Hacer una barbacoa en la terraza de mi casa

Cuando pensamos en hacer una barbacoa lo primero que visualizamos es un jardín, pero, ¿y si vivo en un piso? ¿Puedo disfrutar igualmente de un día de barbacoa? La respuesta a esta pregunta va a depender de dos factores.

Estatutos de la comunidad de vecinos. Es el primer documento que hay que consultar antes de empezar a organizar una barbacoa. Si los estatutos de la comunidad prohíben la celebración de este tipo de eventos, no vas a poder hacerla. El segundo documento que tienes que consultar para saber si puedes hacer una barbacoa en una terraza es la Ordenanza Municipal. La normativa de los municipios no suele poner impedimentos a este tipo de celebraciones y sólo las prohíbe si detecta riesgo de incendio.

Por tanto, sí es posible celebrar una barbacoa en una terraza en un piso siempre que la comunidad de vecinos lo permita y la normativa municipal no diga lo contrario.

Ahora que ya sabes lo que dice la normativa al respecto, has hecho las comprobaciones en los documentos oficiales y tienes vía libre para hacer una barbacoa, te dejamos una guía comparativa con los diferentes tipos de barbacoas portátiles que puedes comprar.

¿Y si mis vecinos se oponen pero no está prohibido en los estatutos?

Si has comprobado que los estatutos no prohíben la celebración de barbacoas en la terraza, pero tus vecinos no quieren que la hagas, te recomendamos que evites hacerla para no meterte en problemas legales. Ante esta situación pueden ocurrir dos cosas:

Que celebres la barbacoa y tus vecinos lo pasen por alto de mala gana.

Que tus vecinos aleguen que les has causado molestias y que la barbacoa les ha supuesto un peligro y emprendan acciones legales.

Los vecinos pueden llevarte a juicio amparándose en lo recogido en el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal que especifica que tanto el propietario como el inquilino de una vivienda no puede desarrollar actividades que estén prohibidas en el estatuto, que resulten dañinas para el edificio o que contravengan las disposiciones sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, ilícitas o peligrosas.

¿Qué quiere decir esto? Que con la ley en la mano, si un vecino puede demostrar que la barbacoa que has celebrado le ha causado gran molestia o ha supuesto un peligro para su vivienda, su salud o la de sus familiares, tiene derecho a presentar acciones legales y llevarte a juicio a pesar de no estar prohibido en los estatutos.

¿Y si vivo de alquiler?

Las personas que viven en un piso de alquiler lo primero que tienen que hacer es revisar el contrato de arrendamiento para ver si hay alguna cláusula que impida la celebración de una barbacoa en la vivienda. Si en el contrato hay una cláusula que impide hacer barbacoas en la vivienda, no des más vueltas. No hay nada que hacer.

Por otra parte, si tras revisar el contrato no encuentras ninguna cláusula que lo impida, entonces tienes que seguir el proceso que hemos detallado en el primer apartado: Consultar los estatutos de la comunidad y la Ordenanza Municipal. En definitiva, si en los tres documentos no hay prohibición expresa, puedes celebrarla, pero si en uno de estos tres documentos esté prohibido, no podrás realizarla.

Cómo hacer una barbacoa en un piso sin molestar a los vecinos

Si tras revisar todos los documentos y preguntar en tu comunidad compruebas que puedes hacer la barbacoa, te recomendamos que tengas en cuenta algunos consejos para evitar problemas de convivencia con los vecinos.

Lo mejor es que coloques la barbacoa lo más alejada posible de otras viviendas para evitar llenar de humo a tus vecinos o a la ropa que tengan tendida. Otra opción es avisar a tus vecinos más cercanos del día que vas a hacer la barbacoa para que eviten tender la ropa o dejar las ventanas abiertas.

para evitar llenar de humo a tus vecinos o a la ropa que tengan tendida. Otra opción es avisar a tus vecinos más cercanos del día que vas a hacer la barbacoa para que eviten tender la ropa o dejar las ventanas abiertas. Aunque estés de juerga y en un ambiente relajado con los amigos intentad no pegar gritos ni poner música demasiado alta. Recuerda que sigues viviendo en un piso y que vas a molestar a tus vecinos.

ni poner música demasiado alta. Recuerda que sigues viviendo en un piso y que vas a molestar a tus vecinos. Ten muy en cuenta el piso en el que vives. Si vas a hacer una barbacoa en un ático no vas a molestar a ningún vecino con el humo, pero si vives en un segundo sí.

Las tres cosas que van a molestar a tus vecinos son el humo, el ruido y el olor. Si minimizas el impacto de todos ellos, no tendrás ningún problema de convivencia.

En definitiva, para poder hacer tantas barbacoas como quieras en tu terraza durante el verano, no te olvides de ser lo más respetuoso posible con el resto de propietarios de la comunidad de vecinos.

Zonas comunes

Si lo que quieres hacer es una barbacoa en una zona común, vas a necesitar el consentimiento expreso de tus vecinos. Es decir, que no sólo tienes que consultar los estatutos para comprobar si está prohibido o permitido, sino que al tratarse de una zona común vas a necesitar que un porcentaje mínimo de vecinos que esté de acuerdo con tu propuesta.

¿Puedo hacer una barbacoa en el campo?

Por norma general está permitido hacer barbacoas en el campo siempre que haya un espacio habilitado para ello y no esté prohibido de forma temporal por riesgo de incendio. En España sólo está permitido hacer una barbacoa en el campo siempre y cuando haya una infraestructura (un estructura de barbacoa de obra) que te permita hacerlo.

La normativa que regula la posibilidad de hacer fuego en determinados lugares y según la época del año depende de cada Comunidad Autónoma, aunque por general, están permitidas en las temporadas en las que el riesgo de incendio sea inferior a 5 y sólo en lugares habilitados. Los niveles de riesgo aumentan a 5 en los meses de verano, época en la que queda prohibida esta práctica en toda España.

La Aemet califica el riesgo de incendio forestal en cinco niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo), que son indicadores de la probabilidad de ocurrencia del fuego, así como de la extensión e intensidad de las llamas. Este organismo mide el riesgo a partir de los datos predictivos de sus estaciones meteorológicas, en función de la temperatura del aire seco, la humedad relativa del aire, la velocidad del viento y la precipitación registrada en las últimas 24 horas.

