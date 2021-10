Ocio - Tecnología

Qué es una portabilidad de móvil y cómo solicitarla

La portabilidad móvil es una gestión que implica cambiar de compañía de móvil con el requisito de que el usuario pueda conservar su número de teléfono. Existen diferentes alternativas, ya seas de contrato o de prepago, por lo que en la siguiente información te explicamos todo lo que necesitas para saber cómo solicitar la portabilidad de un teléfono de la manera correcta, sin que existan contratiempos en el desarrollo del proceso.

¿En qué consiste una portabilidad?

Lo primero que tienes que saber es en qué consiste todo el proceso a la hora de solicitar el cambio de compañía del móvil.

El significado literal de esta operación es trasladar tu número de teléfono de un operador de telefonía a otro. Esto implica que, aunque tengas tu línea con Orange, por ejemplo, y decides cambiarte a Yoigo, sigues manteniendo el mismo número de teléfono.

En definitiva, existe la posibilidad de que dejes tu actual compañía para darte de alta en otra nueva, sin que eso suponga grandes cambios de operativa, puesto que sigues conservando el mismo número de teléfono para todo.

Sin embargo, antes de iniciar este trámite, debes conocer si aún tienes permanencia y, sobre todo, diferenciar muy bien entre dos tipos de portabilidades: pasar de un contrato a otro, cambiar de prepago a contrato o hacer una portabilidad de contrato a prepago.

Permanencia

Antes de realizar el cambio de compañía, debes estar seguro de que ya no tienes permanencia con tu actual compañía telefónica. Si aún no ha vencido, tendrás que pagar una penalización para poder cambiar de operador y puede salirte rentable o no, dependiendo del número de meses que resten para la finalización del acuerdo suscrito.

En España, era muy habitual que las compañías ofrecieran la portabilidad con un terminal gratuito o a un coste muy bajo. Sin embargo, esto no deja de ser un buen gancho comercial, ya que la contrapartida, en estos casos, suele ser de entre 12 y 24 meses.

Además, en otras ocasiones, también se produce esta situación cuando se contratan tarifas con descuento, que también te obligan a permanecer un número determinado de meses con el operador en cuestión, siempre y cuando desees beneficiarte de la promoción.

¿Cuánto cuesta?

¿Es gratis? El proceso de portabilidad siempre es gratuito para los usuarios. Sin embargo, como te hemos mencionado en el apartado anterior, debes tener cuidado con la permanencia. El único caso en el que esta puede quedar anulada es cuando el operador cambie las condiciones del contrato con subidas de precio no contempladas inicialmente. En este caso, será eliminada si la permanencia está ligada a la tarifa, como es el caso de las ofertas convergentes.

Pasar a contrato

Si actualmente te encuentras dentro de la modalidad de contrato, no es necesario que avises a tu actual operadora de que te quieres dar de baja, puesto que se enterará cuando la nueva compañía les mande la solicitud de baja. En resumen, ellos se encargan de todos los trámites correspondientes tras pedir la portabilidad de un teléfono.

Datos para hacer el cambio de compañía

En tu mano tan solo está el hecho de comunicar a la nueva compañía de telefonía tu intención de contratar sus servicios, y para ello, presentar tus datos personales, tales como el DNI, número de cuenta bancaria (IBAN), tarifa que buscas contratar y si se incluye o no un nuevo terminal.

Este trámite lo puedes llevar a cabo por teléfono, a través de Internet o de manera presencial en una tienda física.

De prepago a contrato

El proceso es el mismo que el anterior, la compañía receptora se encargará de todo el papeleo para trasladar el número de teléfono de una a otra. Sin embargo, el importe del que dispongas en tu tarjeta prepago en ese preciso momento, lo perderás una vez se ejecute la baja.

Esta portabilidad de móvil suele tardar entre 2 y 3 días, aunque, en la mayoría de las ocasiones, se asegura que con la llegada de la nueva tarjeta SIM, el proceso ya estará resuelto al completo.

Durante este breve periodo de tiempo, también es habitual que recibas la llamada de tu actual operador para intentar retenerte con una oferta atractiva. Tú decides si quieres escucharla o no, aunque si te quedas, existirá una renegociación de la permanencia y es muy importante que te asegures de que el operador tramita la baja de la oferta que tenías contratada por la nueva, sobre todo, si no quieres tener problemas administrativos.

No dispones de mucho tiempo para pensarlo, puesto que el cambio se realiza bastante rápido. Si, finalmente, decides marcharte, están obligados a no ponerte problemas de retención del número y como la conversación será grabada, confirma que, en el caso de tener permanencia, cuál es el importe exacto de dicha penalización.

Por último, el operador del que te des de baja, debe enviarte un SMS en el que te avise de que este proceso se está llevando a cabo, dándote para ello unos plazos concretos y un número de referencia para poder identificar fácilmente el proceso en caso de incidencia.

Posibles problemas

¿Qué sucede en el caso de que exista alguna complicación durante la portabilidad? En primer lugar, este trámite es totalmente independiente del terminal. En la actualidad, la gran mayoría de ellos vienen libres, permitiéndote utilizarlos con cualquier compañía. Si no lo están, las compañías tienen la obligación de desbloquearlos.

Por otro lado, si tienes problemas con alguno de los operadores, lo mejor es que acudas directamente a su servicio de atención al cliente y expongas tu incidencia, que debe estar contestada en un máximo de un mes.

De no ser así, tras este periodo, acude a la Oficina de Información al Consumidor más cercana o presenta la correspondiente queja a través de la web de la Oficina de Atención al Usuario de la Secretaría General de Telecomunicaciones.

Finalmente, si lo que quieres es cambiar directamente de compañía de teléfono sin realizar la correspondiente portabilidad, tienes que tener en cuenta que perderás tu número. En esta situación mencionada, lo único que debes hacer es comunicar la baja al operador actual e iniciar todos los pasos de contratación necesarios con el nuevo que elijas.

