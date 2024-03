Vivienda

Qué hacer ante una herencia que da problemas por deudas pendientes o desacuerdos entre herederos

NOTICIA de de Jessica Pascual

Herencias conflictivas por desacuerdo entre las partes o con deudas pendientes. ¿Qué hacer ante una herencia problemática? Los expertos abogados de Le Morne Brabant, especialistas en herencias, explican cómo hay que actuar ante estas situaciones para solucionar los conflictos y evitar problemas mayores. Y recurrir a los pasos y procesos específicos que se ajusten a las situaciones concretas de cada heredero. Desde las herencias a beneficio de inventario para procesos en los que haya deudas pendientes, hasta el proceso a seguir en las herencias en las que no existe testamento.

De manera adicional, lo primero que aclaran es que hay que evitar ciertos mitos relativos al proceso, como la creencia popular de que no se necesita un abogado cuando el reparto se realiza de mutuo acuerdo. Nada más lejos de la realidad, explican los abogados. “El proceso, aunque no dé lugar a litigios, sí que requiere de un asesoramiento en cuanto a requisitos y plazos, más aún cuando nos encontramos ante un caso de herencia intestada”

Herencia a beneficio de inventario para evitar deudas

La herencia a beneficio de inventario, explican los abogados, es un proceso seguro, pero más largo. Se posiciona como el mejor método para evitar endeudarse al aceptar una herencia dado que es un tipo de proceso que tiene que ver con ese supuesto tan temido, el de recibir las deudas del testador junto al patrimonio. En estos casos, cuando la herencia es a beneficio de inventario, los herederos no se verán obligados a responder de los débitos posibles. Y solo lo harán en la medida en que estos están relacionados con lo que se hereda.

Según indican los expertos de Le Morne Brabant, la ventaja principal de este modelo de herencia es la seguridad que conlleva. Si se trata de herencias donde no está muy clara la suma por falta de conocimiento previo, detallan que es el modelo más recomendable con diferencia.

Respecto a los inconvenientes, el proceso se alargará algo más que lo habitual en otras modalidades. Y en algunos casos, avisan, conllevará algunos gastos asociados, aunque “dentro de los límites aceptables”, explican.

Herencia contenciosa en el Juzgado de Primera Instancia

Los abogados explican que cuando surge un conflicto, tanto si hay testamento como si no, el proceso se alarga ineludiblemente al solicitar judicialmente la división de la herencia. “El Juzgado de Primera Instancia es el órgano competente ante el que se deberá presentar la demanda, que debe ir firmada por abogado y procurador“. Este documento, explican los abogados, deberá ir acompañado por el certificado de defunción del finado, así como por otro que acredite la condición de heredero, o en su caso, de legatario del solicitante.

Las herencias sin testamento

¿Qué pasa si no he hecho un testamento en vida? En este caso, cobra especial relevancia la línea sucesoria para poder gestionar este trámite. Se conoce como herencia intestada o sin testamento. Los expertos explican que, al no existir la última voluntad del testador, puede dar lugar a conflictos. Una de las claves es consultar la línea sucesoria. En concreto, los abogados explican que existiesen hijos del fallecido, estos heredarán a partes iguales. En cambio, cuando en una herencia intestada, el hijo o los hijos han fallecido antes que el testador, los bienes y la cantidad económica se repartirán entre los herederos de estos últimos, apuntan los expertos.

Si el testador estuviera casado, al cónyuge le responde el usufructo de un tercio de la herencia, además de la mitad de los bienes si su régimen matrimonial es el de gananciales. Por otra parte, el fallecido no tiene ningún tipo de descendientes, la línea sucesorias debe comenzar, por último, por los ascendientes, desde padres, a hermanos, hijos y tíos.

En cualquier caso, es fundamental conocer el paso a paso para cobrar una herencia tanto si existe testamento, como si no. De manera adicional, en el caso de no existir este documento, para evitar cualquier tipo de conflictos durante el proceso se convierte en una de las razones de peso por las que todo el mundo debería hacer un testamento.

