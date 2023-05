Vivienda

Qué hacer si detectas un pago en tu cuenta que no has hecho

¿Te han cobrado algo que no has comprado? Revisas los movimientos de tu cuenta bancaria y hay un cargo que no reconoces. No recuerdas haberlo hecho ni tampoco sabes en qué se ha gastado ese dinero. ¿Qué hacer? Si has detectado en tu cuenta un cargo no autorizado en la tarjeta de crédito, lo primero es actuar con rapidez.

De forma inmediata, revisa la cartera y asegúrate de que no has perdido o te han robado la tarjeta de crédito, puesto que en este caso, los pasos a seguir con distintos y el primero de ellos pasa por bloquear la tarjeta para que no puedan sacar dinero de la cuenta. Sobre todo, para evitar pagos fraudulentos con la tarjeta de crédito.

Habla con tu banco

La clave para solucionar los problemas relacionados por cargos indebidos en la tarjeta pasa por contactar con la entidad bancaria cuanto antes, según explica el Banco de España. Para poner en conocimiento de los empleados de la entidad que no reconoces ese cargo y reclamarlo.

Por su parte, la entidad debe encargarse de demostrar que el proceso de la transacción ha pasado por todos los controles de autenticación y verificación, así como que ha quedado registrada con exactitud y contabilizada. El objetivo es comprobar que no se ha producido un fallo técnico o cualquier otro fallo durante el procedimiento.

Reclamar ante el servicio de atención al cliente

En el caso de que la entidad asegure que está todo registrado, correcto y bajo protocolo, el siguiente paso que hay que dar es presentar una reclamación ante el propio servicio de atención al cliente de la entidad. Este departamento debe ofrecer al cliente la documentación que acredite que el pago ha sido autorizado y que la operación ha sido ejecutada con la tarjeta asociada a la cuenta.

Ingreso del dinero

A partir de este momento comienza un proceso interno de investigación en el que debe esclarecerse el motivo y origen del cargo. Si durante la tramitación de la reclamación, la entidad hace un abono por la cantidad que reclama el cliente, debe informarte de forma expresa. Porque se trata de un ingreso provisional hasta que se verifiquen todas las operaciones.

De hecho, si finalmente se comprueba que la operación está autenticada y que se ha realizado de forma correcta y con la documentación necesaria, procederá a realziar el cargo en la cuenta. Mientras que si ha habido algún fallo o error y se demuestra, el cliente puede quedarse con el ingreso de la cantidad cargada en la cuneta por error.

