Qué hacer si detectas un pago fraudulento con tu tarjeta de débito o crédito

Revisas la cuenta bancaria y hay un extracto que no te cuadra. Por más que piensas, no sabes de dónde procede ese pago y sospechas que pueda ser un fraude. ¿Qué hacer? Si consideras que han hecho un uso fraudulento de tu tarjeta de crédito y que te han pasado un pago que no has autorizado, tienes que comunicar este hecho a tu entidad bancaria cuanto antes. Para evitar llegar a esta situación, hay que ser precavido y tomar todas las medidas de seguridad que se encuentren al alcance de la mano. Para ello, en esta otra información puedes consultar algunos consejos sobre cómo prepararte ante un posible robo de tu tarjeta de crédito.

Qué hacer ante cargos en la tarjeta no autorizados

Cualquier pago u operación realizado con una tarjeta de crédito o débito se considera autorizada siempre que el ordenante (titular de la tarjeta) dé su consentimiento expreso para ejecutar dicha operación. Esto quiere decir que todas las operaciones realizadas con una tarjeta que no tengan el consentimiento del ordenante, se considerarán como no válidas o no autorizadas. Así se contempla en el Real Decreto ley sobre los servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera.

¿Qué sucede si un titular de una tarjeta niega haber autorizado un pago ya ejecutado? Según lo estipulado en la mencionada norma y tal y como recoge el documento de la Memoria de Reclamaciones 2021 elaborada por el Banco de España, debe ser el proveedor de los servicios de pago (la entidad bancaria que ha pasado el cargo) el que tiene que demostrar que la operación ya ejecutada fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada. Es decir, que debe acreditar que se siguieron todos los protocolos y estándares en el procedimiento, que se verificó la identidad del titular de la tarjeta y que el pago no se vio afectado por un fallo técnico u otra deficiencia del servicio técnico de la entidad.

Cuando una persona tenga conocimiento de que se ha producido un cargo en su tarjeta que él no ha autorizado, debe ponerse en contacto cuanto antes con la entidad. Esta notificación debe producirse en un plazo máximo de 13 meses desde que se ha pasado el cargo, tal y como detalla la norma. Y, de la misma manera, debe evitar las medidas necesarias para evitar el posible robo de la tarjeta de crédito o su uso fraudulento por personas no autorizadas.

Si se demuestra que la operación no fue ordenada por el titular de la tarjeta, la entidad es la encargada de devolver el importe de esta operación fraudulenta de forma inmediata. A más tardar, esta devolución no puede demorarse más de un día hábil.

Medidas de las entidades contra el fraude

Solamente hay una excepción al plazo explicado en el apartado anterior y se produce en aquellas situaciones en las que el proveedor tenga motivos para sospechas de la existencia de fraude y eleve esta situación al Banco de España. De lo contrario, el proveedor de servicios de pago debe ingresar el dinero en la cuenta de pago en la que se efectuó el cargo. Y, por tanto, iniciar el procedimiento para recuperar el dinero robado de una tarjeta.

