Cómo prepararte ante un posible robo de tu tarjeta de crédito

Es una auténtica faena. ¿Alguna vez te han robado la tarjeta de crédito? Tanto si has sido víctima de este hurto como si no, puedes hacerte una idea del trastorno que puede ocasionar esta situación. Por ello, en esta guía puedes consultar cuáles son las medidas preventivas que puedes poner en práctica para que los daños provocados sean los mínimos. Así, puedes poner en práctica estos consejos para prepararte ante un posible robo de tu tarjeta de crédito y actuar cuanto antes. Si, por el contrario, te acabas de dar cuenta de que no tienes la tarjeta en tu cartera, aquí puedes consultar qué hacer si te roban la tarjeta de crédito.

Contrata un seguro antirrobo

Existen diferentes seguros de las tarjetas de crédito y débito. Siendo los más interesantes los que ofrecen coberturas específicas en el caso de robo de la tarjeta. Motivo por el que es una buena opción contratar tarjetas que lleven incorporado un seguro antirrobo. Aunque la mayoría de tarjetas actuales lleva incluido un seguro que cubre esta situación, es fundamental asegurarnos de que así sea y que sepamos sus condiciones y límites para poder reclamar. Este tipo de seguros suelen cubrir los cargos que se realicen en la cuenta del titular sin permiso, así como el posible duplicado de las tarjetas.

No guardes todas las tarjetas juntas

No guardes todas las tarjetas en la misma cartera. Si roban una, robarán todas. Y también te tocará entonces renovar el DNI por pérdida.

No escribas el PIN en ningún lado

No escribas el número PIN de tu tarjeta en ningún lado. Intenta memorizarlo. Esto es fundamental, porque además de que se lo pones demasiado fácil a los ladrones que te han robado, porque el banco no te devuelve el dinero robado. La ley entiende que si tienes escrito el número PIN en algún lado y te roban dinero de la tarjeta, es responsabilidad del titular por negligencia y no se hace cargo.

Ten una cuenta bancaria adicional

Tener una segunda cuenta bancaria es una fórmula de seguridad para traspasar todo tu dinero en el caso de que te roben una tarjeta de crédito. Es un colchón de seguridad con el que puedes cambiar de manera inmediata todo el dinero de una cuenta a otra mediante transferencia bancaria y evitar así que puedan robarte el dinero de la tarjeta.

Si al darte cuenta de que te han sustraído la tarjeta ya te han robado dinero, aquí puedes consultar cómo pedir que te devuelvan el dinero robado de la tarjeta.

Vigila los movimientos

Es fundamental que consultes los movimientos de tu cuenta bancaria de manera habitual. Solo de esta manera puedes tener un control de los recargos o usos de tu tarjeta y saber si alguien te está robando dinero o te han pasado algún recibo por error, como pasa con los duplicados en la tarjeta. O, en el extremo contrario, para saber si alguien te ha ingresado dinero por error.

Revisar los extractos bancarios todas las semanas es una técnica de control rutinaria que va a servirte para detectar cualquier movimiento anormal o extraño y actuar cuanto antes.

Conoce los teléfonos de denuncia

El procedimiento a seguir si te roban la tarjeta de crédito es muy sencillo. Solo tienes que saber cómo bloquear la tarjeta y presentar una denuncia a la Policía. Pero para que no te pille desprevenido, lo más recomendable es que tengas a mano los teléfonos de la comisaría para presentar una denuncia y el teléfono de atención bancaria de tu entidad para comunicar lo sucedido cuanto antes.

Ten el número de la tarjeta apuntado en algún lado

Durante el proceso de bloqueo de tarjeta, es posible que te pidan los 20 dígitos de la misma, por lo que conviene tenerlos apuntados en cualquier otro lado, por si no dispones de conexión a Internet en ese momento.

