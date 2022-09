Sabías Que...

Qué pasa si comes estos alimentos caducados

¿Has ido a preparar la comida y has visto que la carne está caducada? ¿O tienes otros productos frescos en la nevera caducados de hace una semana? Si no has sabido qué hacer en esta situación, si tirar los alimentos o comértelos, en esta guía te ayudamos con la respuesta. Aunque antes, quizá pueda servirte de ayuda consultar la lista de alimentos que pueden comerse caducados.

Además, si lo que te preocupa es saber qué puede pasarte si comes algo caducado, la respuesta va a depender de muchos factores, aunque principalmente del tipo de alimento que sea. Algunos de ellos provocarán una sensación de malestar y, otros, tendrán un sabor o una textura diferentes y de peor calidad que las originales. Pero no tendrán un efecto perjudicial en la salud.

Diferencias entre consumo preferente y fecha de caducidad

Lo primero que hay que tener en cuenta es establecer una distinción clave que aparece detallada en la información de la etiqueta de los productos de comida: la fecha de caducidad y la fecha de consumo preferente.

Por un lado, hay productos en el supermercado que tienen establecida una fecha de consumo preferente. Este dato significa que ese alimento puede comerse con fecha posterior a la que indica la etiqueta, siempre y cuando se mantenga en buenas condiciones y presente un buen aspecto. La fecha de consumo preferente es un indicador para que puedas disfrutar del alimento con todas sus propiedades, sabor y nutrientes, puesto que, a partir de esa fecha establecida, el alimento pierde calidad, aroma y textura. Pero esto no implica que estén malos o que vayan a sentarnos mal.

Por otro, hay productos que sí tienen asociada una fecha de caducidad. En este caso sí hay que tener más cuidado. Cuando un alimento lleva la etiqueta de fecha de caducidad, no es recomendable consumirlo una vez pasado ese día porque sí que pueden tener efectos negativos en el organismo. De hecho, dependiendo del alimento en cuestión, consumirlo caducado puede ser peligroso para la salud.

¿Qué pasa si como un alimento caducado?

Depende. En algunos casos puede que no tenga efecto perjudicial en el organismo, mientras que en otros sí puede tener efectos nocivos en la salud. De ello dependerá el tipo de alimento que sea, el tiempo que lleve caducado y de cómo pueda recibirlo el organismo.

¿Pero, cuáles son los síntomas de comer algo caducado? Los principales síntomas de una intoxicación alimentaria tienen consecuencia directa en el estómago. Entre ellos, malestar general, probablemente acompañado de vómitos y puede que en ocasiones diarrea, además de gases. Ante este tipo de intoxicaciones se recomienda beber líquidos de forma frecuente para evitar deshidratación.

¿Puedo comer carne caducada?

No es nada recomendable comer carne caducada. La mejor opción si acabas de comprar carne y no sabes cuándo vas a prepararla es meterla al congelador. Este paso previo ayuda a mantenerla durante más tiempo sin que se ponga mala. Pero si decides no congelarla, lo mejor que podemos hacer es respetar la fecha de caducidad. Para evitar intoxicaciones alimentarias.

¿Puedo comer pescado caducado?

No. Mucho cuidado con los pescados. Si no están congelados, se ponen malos con bastante rapidez. Por este motivo no se recomienda consumir este producto una vez haya pasado la fecha de caducidad. Puede ocurrir también que si no se han mantenido a temperaturas adecuadas para estos alimentos que se estropeen antes incluso de su fecha de vencimiento original.

Lo que nunca debes comer si ha caducado

Los huevos. No se recomienda comer este producto una vez haya superado su fecha de caducidad.

En cuanto a los quesos, hay que distinguir entre los duros, que aguantan más tiempo en la nevera, y los quesos blandos, que son más susceptibles de estropearse y, por tanto, tienen una menor duración. Cuanto más suave es el queso, menos tiempo va a aguantar en a nevera.

Las salsas pueden aguantar periodos más o menos largos en la nevera, pero no se recomienda extenderlos demasiado porque pueden adquirir bacterias.

La carne como hemos mencionado, ni picada ni otras piezas debe conservarse ni comerla tras la fecha de caducidad. Para el pescado y el marisco la regla es la misma.

Los embutidos a no ser que sean curados nunca pueden consumirse tras la fecha de vencimiento.

Las verduras frescas se van a poner feas y ese va a ser el indicador principal que nos dice si podemos ingerirlas o no.

¿Cuánto duran los alimentos después de la fecha de vencimiento?

En este caso dependerá del tipo de alimento y del estado en el que se conserve. La mejor opción siempre es intentar consumir los productos que estén caducados lo antes posible siempre que se conserven bien, pero puede que haya productos que, a pesar de llevar un largo tiempo caducados, estén en buen estado y, por tanto, no haya problema en comerlo.

Aunque siempre va a depender del tipo de alimento. Hay algunos, como el aceite, por el que no hay que preocuparse. Mientras que con otros, como la fruta, a la que no le hace falta fecha de caducidad. Su apariencia y textura son indicadores clave para saber si podemos comernos o no ese producto.

¿Y si un producto no tiene fecha de vencimiento?

Además de los alimentos con fecha de caducidad y los alimentos con fecha de consumo preferente, encontramos otra tercera categoría que son aquellos productos que no tienen ninguno de los dos indicadores anteriores. Es el caso, por ejemplo, de las bebidas alcohólicas con una graduación mayor al 10 %.

También es el caso de las frutas o las verduras frescas, aunque con estos dos productos en concreto, solo con tocarlos o mirarlos podemos saber si se han puesto malos o no. Son quizá los alimentos más intuitivos a la hora de identificar si un producto puede comerse o no. Otros productos que no llevan fecha de caducidad son los alimentos no perecederos por excelencia como el aceite, vinagre o la sal.

