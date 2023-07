Qué pasa si no pagas una multa de Tráfico

Coches

¿Te ha llegado una multa de Tráfico y has pensado en no pagarla? ¿Qué consecuencias legales tiene no pagar esta tipo de sanciones? De manera general, plantearse la posibilidad de no pagar una multa no es buena idea. Por el contrario, desde que se emite la notificación comienza un proceso a través del que las autoridades competentes persiguen a los multados hasta que asumen sus responsabilidades de pago.

Por otra parte, aunque sí hay formas que permiten librarse de pagar una multa, como por ejemplo que haya errores en los datos personales del titular de la sanción o que no fuera el que conducía en el momento de la infracción, no es fácil eximir este pago.

Plazo para pagar las multas de Tráfico

Lo primero que hay que tener en cuenta si recibes una multa son los plazos específicos que disponen los ciudadanos para asumir el pago de la sanción, según lo contemplado en la legislación:

De manera general, las multas deben abonarse en un plazo de 20 días a contar desde que se emite la notificación . Es en este periodo de tiempo cuando el ciudadano puede beneficiarse de abonar la multa en periodo voluntario a mitad de precio con el pronto pago para asumir solo el 50 % del importe.

. Es en este periodo de tiempo cuando el ciudadano puede beneficiarse de abonar la multa en periodo voluntario a mitad de precio con el pronto pago para asumir solo el 50 % del importe. En el caso de no estar de acuerdo con la multa e iniciar el proceso para reclamar, hay que tener en cuenta que el ciudadano pierda la posibilidad de esta reducción del 50 % de la multa. Si finalmente se rechaza el recurso presentado, se inicia un nuevo periodo de 25 días, que se suman a los primeros 20 días, para pagar la multa. Es decir, que una persona que recurra una multa, si no se acepta, tiene un plazo de 45 días a contar desde que la recibe para pagar el 100 % del importe.

A pesar de la generalidad y, en cualquier caso, los plazos siempre los comunica la Dirección General de Tráfico a los afectados para que tengan constancia de los periodos de tiempo que tienen para proceder en cada caso.

Qué pasa si no se paga

Si un ciudadano multado no respeta los plazos anteriormente mencionados, se inicia un procedimiento específico para que los infractores asuman sus responsabilidades.

En primer lugar, el procedimiento se encuentra en vía ejecutiva . Una situación en la que el ciudadano cuenta con un plazo total de entre 20 y 45 días para pagar el importe. Si vence alguno de estos plazos y la persona afectada no ha abonado el dinero de la multa, deberá asumir el coste de la sanción y, además, pagar un recargo adicional por el retraso en el abono del 5 % del importe .

. Una situación en la que el ciudadano cuenta con un plazo total de entre 20 y 45 días para pagar el importe. Si vence alguno de estos plazos y la persona afectada no ha abonado el dinero de la multa, deberá asumir el coste de la sanción y, además, pagar un . Después, si sigue sin abonar el importe, la gestión de la multa recae sobre la Agencia Tributaria , que envía una notificación de providencia de apremio al afectado para que abone el importe pendiente más un recargo del 10 % de la sanción. Si en este nuevo plazo no se salda la deuda, se vuelve a enviar otro requerimiento, aunque esta vez, con el recargo del 20 %.

, que envía una notificación de providencia de apremio al afectado para que abone el importe pendiente más un recargo del 10 % de la sanción. Si en este nuevo plazo no se salda la deuda, se vuelve a enviar otro requerimiento, aunque esta vez, con el recargo del 20 %. Finalmente, si la multa sigue sin pagarse, Hacienda pone en marcha la maquinaria para proceder al embargo de los bienes del infractor y saldar la deuda. En estas situaciones, primero suele embargarse el dinero de la cuenta corriente, de la nómina o de la pensión. Después, se procede con los bienes o propiedades.

¿Las multas de tráfico prescriben?

Sí. Las multas también pueden prescribir pasado un periodo de tiempo. Este plazo varía en función del tipo de infracción. En el caso de las leves, prescriben a los 3 meses y las graves lo hacen hasta pasados los 6 meses, tal y como se detalla en el Reglamento de Circulación.

En resumen, para evitar cualquiera de estas sanciones adicionales, lo más recomendable es saldar las deudas cuanto antes y, a ser posible, hacerlo en periodo de pronto pago para tener que asumir solamente la mitad del precio de la multa.

