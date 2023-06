Vivienda

Trámites

Qué personas están exentas de formar parte de una mesa electoral

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿A qué personas nunca les puede tocar formar parte de una mesa electoral? La elección de los miembros de la mesa se realiza por sorteo público entre todos los ciudadanos que estén inscritos en el censo electoral, pero con determinadas excepciones y exclusiones. Porque no todo el mundo puede desempeñar las funciones de los presidentes y vocales de la mesa, sino que la designación se realiza entre los ciudadanos que se ajusten a una serie de requisitos. Por tanto, puede decirse que formar parte de alguno de estos grupos es una de las formas de librarse de estar en una mesa electoral.

Quién está exento de formar parte de una mesa electoral

La Junta Electoral Central señala en su normativa los principales y requisitos mínimos que deben cumplir los ciudadanos para poder desempeñar las funciones de presidentes y vocales de mesa. Es decir, que quienes no los cumplan no pueden desempeñar estos cargos y, por tanto, no pueden ser convocados para esta función. En concreto, son dos los grandes requisitos que hay que cumplir para ser un miembro elegible para formar parte de la mesa:

Saber leer

Los ciudadanos elegidos tienen que saber escribir

Por otra parte, hay dos grandes grupos de población que están exentos de ir a una mesa electoral:

No pueden ser llamados a la mesa los mayores de 70 años . De manera adicional, los mayores de 65 pueden manifestar su renuncia en un plazo de 7 días desde la notificación y quedar exentos de esta obligación.

. De manera adicional, los mayores de 65 pueden manifestar su renuncia en un plazo de 7 días desde la notificación y quedar exentos de esta obligación. Por otra parte, tampoco pueden ser elegidos los que se presentan candidatos en los comicios.

¿Hay que tener estudios para estar en una mesa electoral?

Lo explicado en el apartado anterior son los requisitos generales, pero hay más. Porque la legislación específica establece que los ciudadanos llamados a presidentes, vocales y suplentes de mesa deben contar con una mínima formación específica que le permita desempeñar el cargo.

¿Qué estudios hay que tener? Tanto los presidentes, como los vocales y suplentes deben elegirse entre los ciudadanos que tengan el título de Bachiller o el de Formación Profesional de segundo Grado. O subsidiariamente, el Graduado Escolar o equivalente.

Cómo se forma una mesa electoral

Cada mesa está formada por un presidente y dos vocales más un primer y un segundo suplente de cada cargo que se eligen mediante la realización de un sorteo público entre todas las personas incluidas en la lista de electores.

Si quieres leer más noticias como Qué personas están exentas de formar parte de una mesa electoral, te recomendamos que entres en la categoría de Trámites.