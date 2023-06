Coches

Recambios y Mantenimiento

Requisitos para poder poner la bola o enganche al coche

NOTICIA de de Cristian Pinto

¿Necesitas acoplar una bola de remolque a tu coche? Para hacerlo necesitas realizar una serie de trámites y que esta modificación del vehículo esté completamente homologada, de lo contrario te podrán multar. Este elemento es especialmente útil si necesitas enganchar una caravana para irte de viaje o si necesitas transportar un remolque para hacer una mudanza. Aquí puedes consultar todos los requisitos, permisos y homologaciones que necesitas tener sí o sí.

Si necesitas llevar tu bici en el coche cuando vas de vacaciones, aquí puedes consultar una guía con los mejores portabicicletas para coche, ya sea de bola o de techo.

Consulta la ficha técnica de tu coche

Lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que tu coche pueda llevar un remolque. Para ello, echa un vistazo a la ficha técnica del vehículo y revisa cuál es la Masa Máxima Remolcable (MMR) sin frenos y con frenos que puede arrastrar. Si no lo pone en ningún lado significa que tu coche no puede llevar un remolque.

Es muy importante que respetes la MMR que establece el fabricante para que el transporte sea seguro y no fuerces el motor, la suspensión o los frenos del coche.

Tipos de bolas

En el mercado existen dos tipos de bola de remolque:

Fija . Solo se debe instalar si vas a darle un uso diario . Para retirarla necesitas llevarla a un taller para que lo hagan con las herramientas necesarias. Además de ser ilegal, te será imposible quitarla por tu propia cuenta.

. Solo se debe instalar si vas a darle un . Para retirarla para que lo hagan con las herramientas necesarias. Además de ser ilegal, te será imposible quitarla por tu propia cuenta. Extraíble. Se puede retirar en casa sin herramientas especializadas. Se recomienda su uso para un coche que tenga instalado un sensor de aparcamiento, porque lo tendrá en cuenta como un obstáculo a la hora de aparcar. Además, si no vas a darle mucho uso, podrás quitarla con facilidad.

Uses la bola que uses, en todo momento debe verse con claridad la matrícula y las luces del coche, de lo contrario, es motivo de multa. Además, debes tener cuidado a la hora de aparcar y no golpear a otro coche en el paragolpes.

Aquí puedes comprar las mejores bolas de remolque en Amazon:

Enganche de Bola para Remolque WilTec XPOtool. Tiene una bola de 50 milímetros de diámetro y está hecha de acero. Es capaz de soportar una fuerza de tracción de hasta 3,5 toneladas. Cuesta 24,49 euros.

Bola de Enganche para Remolque Unitec. Cuenta con homologación E y soporta una fuerza de tracción de hasta 3,5 toneladas. Tiene un precio de 28,25 euros.

Cómo instalar la bola de remolque

Poner una bola de remolque en el coche supone una modificación importante del vehículo. Por lo tanto, debe hacerse en un taller profesional. La instalación de la bola requiere retirar el paragolpes trasero para poder engancharla a una estructura que incluye el fabricante.

Precio

La bola y la mano de obra de su instalación en un taller tiene un precio que oscila entre 300 y 800 euros, dependiendo del modelo de coche y si es una bola fija o extraíble. Después, hay que sumar el precio de la ITV, pues hay que pasarla para que este accesorio esté completamente homologado.

Pasar la ITV

Desde el 2011, con la Ley Antituning, esta modificación pasó a ser considerada como una reforma importante del vehículo y obliga a todos los usuarios a pasar la ITV en un plazo de 15 días desde la fecha de su instalación. Para poder superar la ITV sin problemas es necesario presentar estos documentos:

Certificado de homologación CE

Certificado del taller

Instrucciones del montaje de la bola de remolque e informe de conformidad

Ficha técnica del coche actualizada con la reforma

Permiso de circulación del vehículo

¿Es legal circular con la bola de remolque si no se usa?

Existe el mito de que si tienes en tu coche una bola de remolque y no la utilizas te pueden multar. Esto es completamente falso. No es necesario quitar la bola del coche si no la usas, independientemente si es fija o extraíble. Solo bastará con tener cuidado de no golpear a otro vehículo a la hora de aparcar, pero no existe ninguna ley que obligue a quitar la bola si no se está usando.

Si quieres leer más noticias como Requisitos para poder poner la bola o enganche al coche, te recomendamos que entres en la categoría de Recambios y Mantenimiento.