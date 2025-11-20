Las marcas de vehículos que más visitan el taller: el informe de Recomotor 2025

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Qué coches se averían más en España? Un año más, Recomotor, la plataforma líder en distribución de recambios recuperados para talleres y profesionales, publica su informe anual sobre la fiabilidad del parque automovilístico y las tendencias de reparación en 2025. Este análisis, realizado junto a una red de más de 10.000 talleres colaboradores, identifica las marcas que más han pasado por el taller este año y los tipos de averías más comunes.

El reporte no solo radiografía la fiabilidad mecánica en España, sino que también sirve como guía práctica para talleres y conductores que buscan reducir los costes de mantenimiento.

Las marcas con más visitas al taller en 2025

En 2025, Alfa Romeo, Fiat, Land Rover y Jeep se mantienen como algunas de las marcas que más reparaciones registran, de acuerdo con los datos recopilados por Recomotor. A este grupo se suman MG y Lynk & Co, marcas emergentes en el mercado español cuyo rápido crecimiento ha ido acompañado de un aumento en las intervenciones en taller.

“Se trata de vehículos cada vez más populares, pero con incidencias recurrentes en sistemas eléctricos, de suspensión o alimentación. Esto refleja un parque automovilístico cada vez más diverso, con necesidades de mantenimiento muy distintas”, explica Marc Cuñat, responsable de recambios en Recomotor. En el extremo opuesto, Toyota, Honda, Kia y Škoda se consolidan como las marcas más fiables del año, destacándose por tener un menor número de reparaciones por vehículo y una buena reputación en durabilidad.

Averías más frecuentes por sistema

El informe de Recomotor también detalla los tipos de fallos más habituales y qué marcas los sufren con mayor frecuencia:

Desgaste general: representa el 22% de las reparaciones, afectando a todas las marcas y relacionado con el uso habitual del vehículo.

representa el de las reparaciones, afectando a todas las marcas y relacionado con el uso habitual del vehículo. Caja de cambios / transmisión: se sitúa como el sistema con mayor número de intervenciones, encabezando el ranking general de averías en talleres españoles.

se sitúa como el sistema con mayor número de intervenciones, encabezando el ranking general de averías en talleres españoles. Motor e inyección (~9%): altas tasas de avería, especialmente señaladas por talleres colaboradores, con incidencia destacada en Alfa Romeo, Fiat y Peugeot.

altas tasas de avería, especialmente señaladas por talleres colaboradores, con incidencia destacada en Alfa Romeo, Fiat y Peugeot. Averías eléctricas (~13%): fallos en batería, cableado, cierres o elevalunas, con mayor frecuencia en Alfa Romeo, Fiat, Opel y Renault.

fallos en batería, cableado, cierres o elevalunas, con mayor frecuencia en Alfa Romeo, Fiat, Opel y Renault. Sistema de frenos (~9%): desgaste de discos, pastillas y bombas hidráulicas, sobre todo en Citroën, Ford y Opel.

desgaste de discos, pastillas y bombas hidráulicas, sobre todo en Citroën, Ford y Opel. Sistema de alimentación (~7%): problemas en bombas o inyección, más comunes en Fiat, Opel y Peugeot.

problemas en bombas o inyección, más comunes en Fiat, Opel y Peugeot. Dirección y suspensión (~8%): áreas críticas en marcas como Audi, Citroën y Alfa Romeo.

áreas críticas en marcas como Audi, Citroën y Alfa Romeo. Sistemas de refrigeración y climatización: en 2025 se registró un repunte de averías vinculadas a altas temperaturas, afectando a Alfa Romeo, Fiat y marcas emergentes como MG y Lynk & Co.

Estas cifras confirman una tendencia creciente hacia las averías eléctricas y electrónicas, impulsada por la complejidad tecnológica de los vehículos modernos.

Recambios más demandados y hábitos de mantenimiento

Los motores y cajas de cambio se mantienen como los recambios más solicitados en 2025, seguidos por sistemas de frenos y componentes electrónicos. Desde Recomotor se destaca la importancia de combinar mantenimiento preventivo y recambios de calidad para prolongar la vida útil del vehículo.

“Cada reparación es una oportunidad para alargar la vida del coche de forma más eficiente. El uso de piezas recuperadas certificadas, con trazabilidad y garantía, reduce costes sin comprometer la seguridad ni la fiabilidad”, apunta Marc Cuñat.

Según los datos de la plataforma, las marcas que más demandaron piezas recuperadas durante 2025 fueron Citroën, Volkswagen, Seat, Peugeot y Renault, confirmando así la tendencia de los talleres hacia soluciones más sostenibles y rentables.