Las escobillas del limpiaparabrisas avisan antes de fallar: estas son las señales

NOTICIA de de Javi Navarro

Las escobillas del limpiaparabrisas son uno de los componentes del vehículo más olvidados en el mantenimiento habitual, a pesar de que influyen de forma directa en la seguridad vial. Su función es clave para mantener una visión clara de la carretera en situaciones de lluvia, nieve, niebla o baja visibilidad, cuando unos segundos de reacción pueden marcar la diferencia.

Desde Euromaster, especialista en mantenimiento integral del vehículo, recuerdan que muchos conductores solo sustituyen las escobillas cuando ya no funcionan correctamente. Sin embargo, circular con escobillas deterioradas no solo incrementa el riesgo de accidente, sino que también puede acarrear una sanción económica, tal y como se detalla en esta información sobre la multa que te pueden poner si las escobillas no limpian bien la luna del coche.

Por qué es importante mantener en buen estado las escobillas del limpiaparabrisas

A diferencia de otros elementos como los neumáticos o los frenos, las escobillas están siempre a la vista del conductor, pero rara vez se revisan de forma preventiva. Cuando su estado es deficiente, la visibilidad se reduce de forma notable, especialmente en condiciones meteorológicas adversas.

Además del impacto en la seguridad, unas escobillas en buen estado mejoran el confort al volante. Evitan ruidos molestos, vibraciones, saltos irregulares y las manchas que dificultan la visión al accionar el sistema de limpieza del parabrisas. En muchos casos, estos ruidos pueden ser una señal temprana de desgaste o de un mantenimiento inadecuado, como se explica en esta guía práctica sobre cómo quitar el ruido del limpiaparabrisas.

Cuatro síntomas que indican que ha llegado el momento de cambiar las escobillas

Los expertos de Euromaster identifican cuatro señales claras que indican que las escobillas del limpiaparabrisas deben ser sustituidas cuanto antes:

1. El cristal se empaña o queda mojado tras su uso

Cuando la goma se endurece por el paso del tiempo o por la exposición continuada al sol, deja restos de agua sobre el parabrisas. Esto provoca una película que reduce la visibilidad y obliga al conductor a forzar la vista.

2. Zonas del parabrisas que no se limpian correctamente

Si aparecen áreas que permanecen sucias o húmedas tras accionar el limpiaparabrisas, es probable que la goma esté desgastada, deformada o no haga contacto uniforme con el cristal.

3. Estrías, hendiduras o grietas en la goma

Los cambios bruscos de temperatura y la exposición a la intemperie provocan microfisuras en el caucho. Estas imperfecciones reducen la eficacia de limpieza y pueden dañar el parabrisas. En estos casos, Euromaster recomienda acudir al taller para que un profesional revise visualmente toda la superficie de la goma, especialmente la zona en contacto directo con el cristal.

4. Vibraciones, saltos o ruidos al funcionar

Cuando las escobillas no ejercen la presión adecuada, se mueven de forma irregular y generan ruidos. Este síntoma indica que han perdido elasticidad y ya no cumplen su función de forma segura.

Revisión periódica y mantenimiento preventivo

Aunque la aparición de estos síntomas depende del uso del vehículo y de las condiciones climáticas, Euromaster aconseja revisar las escobillas varias veces al año. Esta comprobación puede realizarse dentro de la revisión gratuita de los 12 puntos de seguridad del vehículo disponible en su red de talleres.

Se trata de un mantenimiento sencillo y económico que contribuye de forma directa a mejorar la seguridad vial, reducir el riesgo de sanciones y garantizar una conducción más cómoda y segura.