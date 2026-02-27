¿Son seguros los sistemas ADAS? Los expertos explican la importancia de su calibración

NOTICIA de de Javi Navarro

La tecnología ha transformado el parque móvil español. Según datos recientes del GiPA, el 83% de los vehículos con menos de diez años ya incorpora algún sistema ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) —sistemas avanzados de asistencia a la conducción—. Estos “copilotos invisibles”, que van desde el frenado automático de emergencia hasta el mantenimiento de carril, son esenciales para la seguridad en carretera, pero su eficacia depende de un mantenimiento preciso y regular, según advierte Norauto.

“Un sistema ADAS mal calibrado es, en ocasiones, más peligroso que no tenerlo”, explica Víctor Pardo Lozano, Responsable de Mantenimiento y Reparación Electrónica de Norauto España. “Si la cámara frontal tiene una desviación de apenas un grado, el sistema podría calcular mal la distancia de frenado o no detectar un peatón a tiempo”, añade, enfatizando la necesidad de verificar que estos sistemas funcionen adecuadamente.

El riesgo de la “ceguera” tecnológica

A diferencia de un neumático desgastado, un sistema ADAS no siempre avisa visiblemente cuando está desajustado. Desde Norauto alertan que reparaciones de carrocería, cambios de lunas o incluso un golpe fuerte contra un bordillo pueden descalibrar los sensores. Por lo tanto, es crucial que los conductores estén atentos a posibles irregularidades.

Señales de que los sistemas ADAS pueden no funcionar correctamente

Norauto recomienda a los usuarios prestar atención a las siguientes señales y seguir estas pautas de mantenimiento:

Alertas en el cuadro de mandos: Un testigo luminoso naranja o un mensaje de “sistema no disponible” es la señal más obvia de fallo.

Un testigo luminoso naranja o un mensaje de “sistema no disponible” es la señal más obvia de fallo. Comportamientos erráticos: Si el asistente de mantenimiento de carril hace “tirones” injustificados o el control de crucero adaptativo frena bruscamente sin motivo aparente, es hora de una revisión.

Si el asistente de mantenimiento de carril hace “tirones” injustificados o el control de crucero adaptativo frena bruscamente sin motivo aparente, es hora de una revisión. Tras una sustitución de parabrisas: Cualquier cambio de luna exige por normativa una recalibración profesional, ya que las cámaras suelen ir instaladas tras el cristal.

Cualquier cambio de luna exige por normativa una recalibración profesional, ya que las cámaras suelen ir instaladas tras el cristal. Intervenciones en la geometría o suspensión: Alteraciones que cambien la altura o la alineación del coche modifican el “ángulo de visión” de los sensores.

La solución: Revisión profesional

Ante cualquier duda, lo más recomendable es llevar el vehículo a un taller especializado para la revisión de estos sistemas. Norauto cuenta con tecnología de diagnóstico electrónico avanzada para realizar un diagnóstico exhaustivo. Los profesionales de la cadena de mantenimiento aconsejan realizar esta revisión no solo cuando aparece algo inusual, sino de forma periódica, para garantizar que todo funcione correctamente. Solo así el conductor puede tener confianza plena en la tecnología de su automóvil.

Finalmente, es importante mantener limpias las cámaras —en especial la situada en el parabrisas— y los radares —ubicados en el centro del paragolpes delantero— de barro, nieve o suciedad, para prevenir fallos esporádicos o “falsos positivos”.