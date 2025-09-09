Mantenimiento de vehículos eléctricos: Todo lo que debes saber

NOTICIA de de Javi Navarro

El 9 de septiembre se celebra el Día del Vehículo Eléctrico —una fecha que busca concienciar sobre la importancia del uso y mantenimiento de estos automóviles— que, aunque aún presentan una cuota de mercado inferior a la media europea, han visto un crecimiento notable. Durante el año 2024, se vendieron 115.948 coches eléctricos en España, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Con este marco, Norauto, la reconocida cadena de mantenimiento integral del automóvil, comparte consejos esenciales para garantizar la seguridad y la durabilidad de los vehículos eléctricos.

“En contra de lo que muchos creen, los vehículos eléctricos no sufren más averías que los de combustión. De hecho, al tener menos componentes móviles, su mantenimiento suele ser más económico. Las intervenciones más frecuentes incluyen el cambio de neumáticos, frenos, luces y filtros del habitáculo”, afirma Víctor Pardo, responsable de Reparación Electrónica & Vehículo Eléctrico de Norauto España.

1. Atención y cuidado de las baterías

La batería es un componente crucial de los vehículos eléctricos y, por lo tanto, requiere una supervisión especial. Desde Norauto se recomienda realizar revisiones periódicas para verificar su estado, incluyendo la salud de la batería (SOH), así como la tensión y resistencia de las celdas. Esta última característica, observable en algunas marcas que lo incorporan. En el uso cotidiano, es aconsejable evitar tanto cargar el automóvil completamente como permitir que se descargue por completo. La mejor práctica es mantener la carga entre el 20% y el 80%, evitando las cargas rápidas cuando sea posible.

2. Verificación del sistema de carga

Un paso fundamental es asegurarse de que el vehículo se carga de manera adecuada. Para ello, es necesario revisar el estado del cargador, los cables y el enchufe. Mantener estos elementos en condiciones óptimas es clave para un rendimiento efectivo.

3. Inspección frecuente del sistema electrónico

La tecnología avanza y los vehículos eléctricos no son la excepción, integrando cada vez más sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). Por ello, es crucial realizar una revisión visual exhaustiva de los componentes electrónicos, como cables y refrigerantes. También se recomienda leer los códigos de error de las centralitas electrónicas para detectar eventuales problemas.

4. Comprobación de elementos sujetos a desgaste

Igual que en los vehículos de combustión, es vital revisar los componentes de desgaste comunes, como los neumáticos y los frenos. Los neumáticos deben estar en buenas condiciones —sin desgaste excesivo, bultos o cortes—, y deben estar correctamente inflados, según las especificaciones del fabricante. En cuanto a los frenos, hay que asegurar que tanto las pastillas como los discos se encuentren en buen estado, así como el líquido de frenos.

5. Actualización de software

Muchos fabricantes ofrecen mejoras a través de actualizaciones remotas. Implementar estas actualizaciones no solo permite disfrutar de nuevos sistemas de asistencia, sino que también mejora el rendimiento del vehículo.

Desde Norauto, se enfatiza la importancia de realizar revisiones de manera regular, incluso si el vehículo no muestra fallos visibles. Es fundamental seguir las recomendaciones del fabricante para garantizar un mantenimiento adecuado, alargando así la vida útil del automóvil y asegurando desplazamientos seguros.