Kia ya cuenta con seis modelos eléctricos con más de 500 km de autonomía

Kia ha presentado su gama de vehículos eléctricos (EV), compuesta por seis modelos que ofrecen una autonomía superior a los 500 kilómetros y facilitan la transición hacia la movilidad eléctrica. Los modelos Kia EV3 y EV4 (en versiones fastback y hatchback), EV5, EV6 y EV9 destacan no solo por su amplia autonomía, sino también por un sistema de carga rápido y sencillo, que permite a los usuarios disfrutar de una experiencia de conducción sin preocupaciones.

Entre los aspectos más sobresalientes de esta gama se encuentra el Kia EV3, que ofrece hasta 605 kilómetros de autonomía en ciclo mixto WLTP, y el EV4 fastback, con un impresionante rango de hasta 632 kilómetros. Asimismo, los modelos EV4 hatchback (hasta 590 kilómetros), EV5 (hasta 530 km), EV6 (hasta 528 km) y EV9 (hasta 505 km) se presentan como alternativas eficaces que se adaptan a las necesidades del usuario moderno.

Plataforma avanzada y autonomía líder en el mercado

La autonomía excepcional de estos vehículos se debe, en gran parte, al uso de la plataforma modular eléctrica E-GMP, que permite integrar baterías de alta capacidad sin comprometer el espacio interior ni la capacidad del maletero. Por ejemplo, el Kia EV3 cuenta con una batería de 58,3 kWh en su versión estándar, mientras que la variante Long Range monta una batería de 81,4 kWh. El EV5 tiene una batería de 88,1 kWh, y el EV4 ofrece opciones de 58,3 y 81,4 kWh. Los modelos EV6 y EV9, equipados con baterías de 63, 84 kWh y 99,8 kWh, respectivamente, son los más potentes de la gama.

Estos vehículos eléctricos no solo son capaces de almacenar una cantidad significativa de energía, sino que también tienen un rendimiento energético sobresaliente, con consumos que se sitúan por debajo de 15 kWh/100 km. Por ejemplo, el EV4 presenta un consumo de 14,3 kWh/100 km y el EV3, 14,9 kWh/100 km. Esta eficiencia se logra gracias a un diseño aerodinámico optimizado, que ha sido perfeccionado a través de extensas pruebas en túneles de viento.

Recarga rápida y cómoda para una mejor experiencia de usuario

La capacidad de recarga de estos modelos es otro de los puntos fuertes. Los Kia EV3 y EV4 pueden cargar del 10% al 80% en tan solo 29 minutos en las versiones con baterías de menor capacidad. El EV6 y el EV9, gracias a su tecnología de carga rápida de 800 voltios, pueden realizar esta carga en 18 y 24 minutos, respectivamente, facilitando un uso práctico del vehículo eléctrico.

Kia ha implementado una nueva aplicación, la Kia App, que unifica todas las funcionalidades de la marca en una única plataforma, permitiendo a los usuarios planificar rutas y localizar puntos de carga de forma eficiente. El servicio Kia Charge proporciona acceso a más de 1.000.000 de puntos de carga en 28 países, con más de 26.000 puntos disponibles en España. Esta aplicación integra la búsqueda de estaciones de carga, gestión de cuentas y opciones de pago, todo desde un mismo lugar.

Además, la función Plug and charge permite a los usuarios conectar su vehículo y comenzar a cargar de inmediato, simplificando aún más el proceso y asegurando una experiencia segura, con los costes añadidos a la factura mensual.

Un portavoz de Kia manifestó que “la gama EV fue diseñada para facilitar la vida de los conductores y acercar las tecnologías más avanzadas a los usuarios”. También añadió que “la estructura aero-dinámica y la eficiencia de los componentes aseguran un rendimiento excepcional en todos los modelos”.