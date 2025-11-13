Madrid lanza la electrolinera más extensa del país: 32 puntos de recarga disponible 24/7

NOTICIA de de Javi Navarro

La electrolinera pública más grande de Madrid se ha inaugurado en Vicálvaro. Cuenta con 5 puntos de alta potencia de 200 kW y 10 de 100 kW, además de 8 puntos de potencia media de 60 kW y 9 de 22 kW, todos ellos abastecidos con fuentes de energía renovables. La proyección es que en 2028 se amplíe hasta los 56 puntos de recarga.

El Ayuntamiento de Madrid ha inaugurado la electrolinera pública más grande de la capital, situada en la calle Pirotecnia, 47, en Vicálvaro. Esta moderna instalación cuenta con un total de 32 puntos de recarga disponibles las 24 horas del día, con una capacidad total de 3.000 kW. Entre las opciones, se incluyen: cinco puntos de recarga de 200 kW, diez de 100 kW, ocho de 60 kW y nueve de 22 kW. Se ha diseñado para acoger tanto camiones ligeros y furgonetas de gran tamaño como turismos, con cuatro plazas adaptadas para personas con movilidad reducida.

La nueva electrolinera —en la que los vehículos podrán recargarse utilizando energía 100 % renovable— también cuenta con un sistema de intercambio de baterías extraíbles en formato trolley para los vehículos eléctricos Silence. Esta infraestructura, inaugurada por el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, junto al concejal de Vicálvaro, Ángel Ramos, y responsables de Acciona Energía, se convierte en un referente para la movilidad sostenible en la ciudad.

Generación y sostenibilidad: energía renovable al servicio de Madrid

La instalación incorpora un conjunto de marquesinas que albergan paneles solares, produciendo aproximadamente 200.000 kWh al año y evitando la emisión de 54,6 toneladas de CO₂ anuales. Esta energía fotovoltaica no solo se utiliza para la recarga de vehículos, sino que también garantiza la autosuficiencia energética del edificio de servicios que incluye un área de descanso con máquinas expendedoras y aseos.

“Damos un paso importante hacia un futuro más sostenible, apostando por una infraestructura que fortalece nuestra infraestructura eléctrica”, indicó Borja Carabante durante la inauguración, subrayando la importancia de esta línea de trabajo para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

La expansión de la red de electrolineras en Madrid

Desde 2019, Madrid ha multiplicado por cinco el número de plazas de recarga eléctrica, alcanzando un total de 375 puntos de acceso público, de los cuales 185 son de alta potencia y 190 de potencia normal. En concreto, el número de ubicaciones de recarga ha crecido a 507, cifra que representa un significativo aumento desde los 108 puntos de hace seis años. El Ayuntamiento tiene planes de implementar 168 puntos de recarga adicionales para 2027, mejorando así la accesibilidad y ofreciendo un total de 186 plazas de recarga.

A nivel municipal, la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid ya cuenta con 453 puntos de recarga, de los cuales 415 ofrecen alta potencia. Comparado con los datos de 2019, esto representa un aumento de seis veces en el número de puntos de recarga.

“La electrificación es crucial para garantizar un desarrollo urbano sostenible en Madrid”, concluyó Carabante, resaltando el compromiso del Ayuntamiento con una movilidad más eficiente y respetuosa con el medioambiente.