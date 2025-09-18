Nissan lanza el nuevo MICRA eléctrico: agilidad y autonomía de hasta 415 km

NOTICIA de de Javi Navarro

Nissan ha presentado el nuevo MICRA, un modelo totalmente eléctrico que combina versatilidad y tecnología avanzada. Este vehículo, que se lanza oficialmente en las calles de Rotterdam, promete una experiencia de conducción alineada con las necesidades modernas, gracias a su autonomía máxima de 415 km y una capacidad de carga rápida de hasta 100 kW.

El lanzamiento del Nissan MICRA representa el primer paso de la marca en su ofensiva de nuevos modelos eléctricos, con planes de introducir cuatro vehículos totalmente eléctricos en Europa para 2027. Con un precio que arranca en 17.550 € —incluyendo ayudas— el nuevo Nissan MICRA estará disponible en concesionarios españoles a partir de diciembre. El vehículo cuenta con una garantía de tres años, ampliable hasta ocho años para la batería, promoviendo la fidelización de los clientes.

El nuevo MICRA

La novedad de Nissan ofrece una conducción que se siente instantáneamente ágil. Equipado con una suspensión trasera multibrazo y una batería posicionada en la parte baja del vehículo, se destaca por la precisión en la dirección y la rápida respuesta al volante. Estos elementos se combinan para proporcionar una experiencia de conducción que supera las expectativas de un automóvil eléctrico compacto, ya sea navegando por calles estrechas de la ciudad o disfrutando de carreteras rurales sinuosas.

Construido sobre la plataforma para vehículos pequeños de AmpR, presenta una huella compacta y un bajo centro de gravedad. Este diseño ligero —con un peso de 1.500 kg— mejora la seguridad y la agilidad en carretera, lo cual es fundamental para la experiencia de conducción. Entre sus características destaca:

Distancia entre ejes de 2,54 m.

Capacidad de maletero de 326 litros, que se amplía hasta 1106 litros con los asientos traseros abatidos.

Capacidad de remolque de hasta 500 kg.

Opciones de batería y carga rápida

El nuevo MICRA se ofrece con dos opciones de batería, diseñadas para garantizar una autonomía impresionante en condiciones reales:

Batería de 40 kWh: hasta 317 km WLTP.

Batería de 52 kWh: hasta 415 km WLTP.

Ambas variantes permiten carga rápida de corriente continua (CC) —con 80 kW para la de 40 kWh y hasta 100 kW para la de 52 kWh— y son capaces de suministrar energía a otros dispositivos mediante el sistema V2L (Vehicle-to-Load). Además, están preparadas para la integración futura con V2G (Vehicle-to-Grid).

“El rendimiento dinámico es ágil y confortable, está poniéndose a prueba por primera vez en las carreteras europeas. Con hasta 415 km de autonomía y una carga rápida de 100 kW, estoy segura de que los afortunados conductores que se pongan al volante se enamorarán de este nuevo modelo”, afirma Clíodhna Lyons, vicepresidente regional de Producto de Nissan AMIEO.

Un diseño atractivo y tecnológico

Cada detalle del nuevo MICRA —desde su secuencia de bienvenida hasta sus distintivas ruedas de 18 pulgadas— refleja un diseño audaz y activo. Inspirado en los SUVs, su estética está optimizada para la agilidad en entornos urbanos. El interior presenta una doble pantalla de 10,1″, brindando un equilibrio entre control y claridad, con acabados de alta calidad y una iluminación ambiental que complementa la experiencia a bordo.

La conectividad es crucial: incluye Google Maps, Assistant y la Play Store integrados, además de compatibilidad con control por voz y la aplicación NissanConnect. Esta permite gestionar funciones como la temperatura del vehículo y el estado de la batería de forma remota, facilitando la planificación de rutas con paradas de carga.

Y la seguridad es una prioridad: equipa sistemas integrados como el frenado autónomo de emergencia y la asistencia de mantenimiento de carril, confortando a los conductores en cada viaje.

Un nuevo capítulo en el mundo de los vehículos eléctricos

“El nuevo Nissan Micra llega al mercado en un momento perfecto, con el segmento de los compactos eléctricos creciendo un 66 % sobre 2024 y con expectativas aún más altas para los próximos tres años”, asegura Christian Costaganna, consejero director general de Nissan Motor España.