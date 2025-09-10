Laura Gonçalves, de Powerdot: “Un coche eléctrico puro sale más barato incluso que si el combustible llegara a costar 1 € por litro”

NOTICIA de de Javi Navarro

Los vehículos eléctricos 100% se consolidan como la opción más económica y sostenible. Según un estudio reciente impulsado por Boston Consulting Group, los vehículos eléctricos de batería (BEV) se posicionan como la alternativa más competitiva, limpia y fiable para los consumidores europeos. Esto se debe a una serie de factores, entre los que destacan los menores costes de energía y mantenimiento, así como la llegada de nuevos modelos más asequibles. “Los BEV son ya más económicos, sostenibles y accesibles que el resto de las alternativas de movilidad”, manifiesta Laura Gonçalves, directora general de Powerdot y nueva presidenta de la Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU).

El informe, elaborado junto a una coalición de empresas del sector energético y de la movilidad —entre las que se encuentran Powerdot, Engie Vianeo, T&E, Electra, Fastned, Allego, Driveco, Atlante, Izivia, Ionity y Alpitronic—, subraya que el auge de los vehículos eléctricos es indiscutible. En Europa, las ventas de estos vehículos aumentaron un 24% en el primer semestre de 2025 en comparación con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con las directrices del paquete Objetivo 55 de la UE, se espera que desde 2035 todos los coches nuevos vendidos en la Unión sean de cero emisiones, lo que limita la venta de vehículos de combustión, como los de diésel y gasolina.

Datos clave del informe

El 75% de los BEV vendidos en Europa ya son más baratos de poseer que cualquier otra tecnología.

Casi 6 de cada 10 europeos (59%) estarían dispuestos a elegir un eléctrico como su próximo vehículo.

Los hogares pueden llegar a ahorrar hasta 1.600 € anualmente al optar por un BEV frente a un híbrido enchufable.

Los BEV reducen las emisiones de CO₂ en un 3,2 veces durante su ciclo de vida frente a los vehículos de combustión.

Los vehículos híbridos enchufables (PHEV) funcionan en modo eléctrico solo entre un 45 y un 50% del tiempo.

La adopción de vehículos eléctricos podría generar un ahorro de 40.000 a 45.000 millones de euros anuales en Europa.

Intención de compra

La demanda de vehículos eléctricos también está en aumento; casi el 59% de los europeos han manifestado su intención de optar por un BEV para su próximo coche. En España, las matriculaciones de vehículos eléctricos han crecido un 71% en los primeros seis meses de este año, con los coches 100% eléctricos representando el 11,5% de las matriculaciones en agosto, lo que equivale a 7.032 unidades vendidas.

En términos económicos, el estudio resalta que el 75% de los BEV vendidos en Europa ya tienen un coste total de propiedad inferior al de los vehículos de combustión o híbridos enchufables. Un eléctrico puro resulta incluso más barato en comparación, incluso si el combustible llegara a costar 1 € por litro.

Además de su coste de mantenimiento y gasto energético reducidos, los nuevos modelos lanzados en 2024 y 2025 tienen precios inferiores a 25.000 €. Con la esperada reducción del precio de las baterías, se estima que para 2028, el 91% de los BEV serán más económicos que sus equivalentes de combustible o híbridos.

Además, como factores que previamente limitaban la adopción de BEV, como la autonomía y la infraestructura de recarga, están mejorando notablemente. “La infraestructura de recarga se está expandiendo rápidamente para responder a esta nueva demanda”, asegura Gonçalves, quien también cita que los nuevos modelos ya pueden superar los 540 kilómetros de autonomía real y que los cargadores ultrarrápidos permiten cargar un vehículo en solo entre 10 y 20 minutos.