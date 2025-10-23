Las gasolineras automáticas se disparan en España: 29% de cuota y 3.477 estaciones

“Los consumidores han normalizado el uso de las gasolineras automáticas y las perciben como parte natural de la red de suministro”, afirma Manuel Jiménez, presidente de la Asociación Española de Estaciones de Servicio Automáticas (AESAE). “La rapidez, el ahorro y la autonomía han calado entre los conductores, que valoran cada vez más la eficiencia y la flexibilidad de este modelo”, comenta el presidente durante la presentación de los últimos datos del sector: las estaciones de servicio automáticas representan ya el 29% del mercado y suman 3.477 instalaciones activas en mayo de 2025, lo que supone un crecimiento del 294% desde 2019.

Un cambio estructural en el mercado de carburantes

AESAE sostiene que no estamos ante un fenómeno coyuntural, sino ante un cambio estructural del mercado español de carburantes. “Hoy ya no hablamos de una alternativa, sino de una realidad consolidada que seguirá marcando el futuro del sector”, subraya Jiménez.

Entre los factores que explican el despegue figuran el cambio de hábitos de consumo, la búsqueda de ahorro en un contexto de inflación energética, la expansión territorial a zonas con poca presencia previa, la normalización del modelo en la mente del consumidor y la eficiencia y sostenibilidad asociadas a menores costes operativos.

Las grandes operadoras se suman con marcas paralelas

El informe destaca que las principales energéticas han incorporado el modelo automático con marcas paralelas a sus enseñas tradicionales. “Que los grandes grupos desarrollen líneas específicas de estaciones automáticas confirma que el modelo es estratégico y no coyuntural”, apunta AESAE.

Reglamentos: de las trabas a la consolidación

AESAE recuerda su trayectoria en la eliminación de barreras: entre 2016 y 2019 prosperaron denuncias y fallos judiciales a favor del modelo; de 2020 a 2023 se retiraron progresivamente restricciones autonómicas; y en 2024-2025 la mayoría de comunidades asumieron el marco europeo, quedando solo resistencias locales puntuales.

Crecimiento por comunidades: liderazgo en volumen y en ritmo

En volumen total, Andalucía consolida la primera posición con 745 ESA (+89% respecto a 2023), seguida de Cataluña con 534 (+19%) y la Comunidad Valenciana con 482 (+35%). En términos relativos, el impulso más intenso corresponde a Islas Canarias (hasta 154, +431%) y Navarra (de 24 a 101, +321%). También sobresalen Castilla-La Mancha (263, +105%) y la Región de Murcia (139, +120%). En el lado opuesto, Islas Baleares reduce su red de 24 a 13 (-46%), mientras Madrid (+24%) y Cataluña (+19%) registran crecimientos más contenidos pese a su gran peso de mercado.

Comunidad autónoma ESA (2025) Crecimiento vs 2023 Andalucía 745 +89% Cataluña 534 +19% Comunidad Valenciana 482 +35% Islas Canarias 154 +431% Navarra 101 +321% Castilla-La Mancha 263 +105% Región de Murcia 139 +120% Comunidad de Madrid 255 +24% Islas Baleares 13 -46%

Mapa provincial: Tenerife, Jaén y Almería, aceleran

El patrón provincial confirma la expansión desigual, con saltos notables en Santa Cruz de Tenerife (de 6 a 73, +1.116%), Jaén (+248%, de 29 a 101), Almería (+206%, de 31 a 95) y Las Palmas (+252%, de 23 a 81). También avanzan con fuerza Cuenca (+167%), Córdoba (+164%) y Ciudad Real (+136%). En contraste, Burgos (+3%) y Segovia (+5%) apenas varían, mientras Ávila (-8%) y Baleares (-46%) retroceden.

Qué significa para el conductor: precio, rapidez y disponibilidad

Para el usuario final, el modelo automático aporta ahorro potencial frente a estaciones tradicionales, rapidez (menos esperas) y autonomía (operativa 24/7 en buena parte de la red). La combinación de costes más eficientes y la normalización del autoservicio explica su salto del 8,5% (2019) al 29% (2025).

Conclusión

“El éxito de las ESA refleja una demanda creciente y un sector que ha sabido innovar y adaptarse”, concluye AESAE. Con el apoyo de grandes operadoras y un marco regulatorio ya maduro, el modelo automático queda consolidado como pilar del mercado español de carburantes.

