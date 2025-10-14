¿Cuándo es el momento adecuado para cambiar tus neumáticos? Los tres aspectos esenciales

NOTICIA de de Javi Navarro

El desgaste, el tiempo y los kilómetros realizados con los neumáticos son factores decisivos que debemos tener en cuenta para la seguridad al volante, puesto que son el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera. En este contexto, Euromaster —empresa de neumáticos y mantenimiento integral de vehículos— señala que la decisión de cambiar los neumáticos no debe basarse únicamente en el desgaste visible, sino que debe tener en cuenta otros factores cruciales, como el tiempo transcurrido y la distancia recorrida.

Factores a considerar para el cambio de neumáticos

1.Desgaste de la banda de rodadura: Esta es la superficie que verdaderamente toca el asfalto. Según la normativa actual, la profundidad del dibujo no debe ser inferior a 1,6 mm. Sin embargo, Euromaster recomienda cambiar los neumáticos cuando la profundidad alcance los 2,5 mm, para asegurar una adecuada evacuación del agua y una óptima adherencia, especialmente en condiciones de lluvia.

2.Antigüedad de los neumáticos: Aunque los neumáticos puedan parecer en buen estado, el deterioro del caucho debido al envejecimiento afecta significativamente sus propiedades. Euromaster advierte que con el paso de los años, el caucho tiende a endurecerse, lo que puede dar como resultado lo que se conoce como “ruedas cristalizadas”. Este fenómeno puede comprometer la capacidad de agarre de los neumáticos con el asfalto. Por este motivo, desde Euromaster se aconseja proceder a su sustitución cada cuatro años, independientemente de si han alcanzado el límite de desgaste o el kilometraje máximo.

3.Kilometraje recorrido: En condiciones normales, los neumáticos tienen una vida útil de entre 40.000 y 60.000 kilómetros. Sin embargo, esta duración puede variar en función de factores como el estilo de conducción, la calidad de las carreteras, el mantenimiento del vehículo, los niveles de presión y la calidad del neumático. Euromaster recuerda que los neumáticos de gama premium, aunque representen una inversión mayor inicialmente, suelen ofrecer una durabilidad y un rendimiento más uniformes a lo largo del tiempo.

Dadas estas consideraciones —desgaste, tiempo y kilometraje—, Euromaster incita a los conductores a visitar uno de sus talleres para realizar una revisión gratuita. En este chequeo visual completo, profesionales calificados podrán evaluar el estado de los neumáticos, revisando el desgaste, la presión, la alineación y el montaje general.

Además, Euromaster destaca que circular con neumáticos en mal estado no solo compromete la seguridad del conductor y de los pasajeros, sino que también incrementa el consumo de combustible y el desgaste de componentes del vehículo, como la suspensión y la dirección.