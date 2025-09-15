15 estrategias fáciles de expertos para optimizar tu consumo de combustible

NOTICIA de de Javi Navarro

La conducción eficiente y el correcto mantenimiento del vehículo son fundamentales para disminuir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes de manera significativa. Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, que se celebra del 16 al 22 de septiembre, la cadena de mantenimiento del automóvil Norauto presenta 15 consejos prácticos que ayudarán a los conductores a optimizar el uso de combustible y reducir su huella de carbono. Son muy sencillos y todos los conductores pueden implementarlos en su rutina diaria.

Consejos prácticos y muy eficaces para ahorrar combustible al volante

Realiza un mantenimiento regular: Un motor bien cuidado, con filtros limpios y aceite adecuado, funciona de manera más eficiente y consume menos. Es recomendable verificar los niveles, filtros, y llevar a cabo un diagnóstico del motor para detectar posibles averías ocultas que incrementen el consumo y la emisión de gases contaminantes.

Revisar la presión de los neumáticos: Aproximadamente el 20% del consumo de combustible se relaciona con la resistencia a la rodadura de los neumáticos. Se aconseja comprobar la presión al menos una vez al mes. Circular con 1 bar por debajo de lo recomendado puede significar un gasto adicional equivalente a un depósito de combustible al año.

Elegir siempre el tipo de neumático más adecuado: Optar por neumáticos eficientes es esencial; esta información se puede consultar en el etiquetado. Menor resistencia a la rodadura significa menos energía requerida y, por ende, menor consumo de combustible.

Planificar la ruta: Evitar trayectos innecesarios y elegir el itinerario con menos tráfico puede contribuir a un ahorro significativo de tiempo y combustible. Utilizar aplicaciones de navegación puede ser de gran ayuda en este aspecto.

Mantener una velocidad constante: Conducir de manera suave, evitando aceleraciones y frenazos, reduce el consumo de combustible. Usar el control de crucero en autopistas es una opción efectiva siempre que sea seguro hacerlo.

Evitar el ralentí prolongado: Si se va a estar parado más de 60 segundos, lo mejor es apagar el motor, ya que el ralentí consume combustible sin aportar beneficio alguno.

Arrancar el motor sin pisar el acelerador: En vehículos diésel, se recomienda esperar unos segundos antes de iniciar la marcha. En coches de gasolina, comenzar la marcha de inmediato es lo más recomendable. También se sugiere evitar acelerones cuando el motor está frío.

Siempre mejor en marchas largas: Circular en marchas largas y a bajas revoluciones reduce el consumo. Si se necesita potencia, es preferible bajar una marcha para evitar daños al embrague.

Reducir el peso y la resistencia: Retirar objetos pesados del maletero y evitar portaequipajes innecesarios facilita el trabajo del motor, reduciendo así el consumo de combustible.

Usar el aire acondicionado con moderación: Aunque necesario en verano, el uso excesivo del aire acondicionado incrementa el consumo. Se aconseja ventilar el coche antes de encenderlo y mantener la temperatura entre 21 y 22 °C.

Mejor con las ventanillas cerradas: Conducir con las ventanillas bajadas aumenta la resistencia al movimiento del vehículo, haciendo que se consuma más combustible.

La tecnología del vehículo, un gran aliado: La evolución tecnológica en automovilismo promueve un menor consumo con mayor rendimiento. Es clave aprender a utilizar esta tecnología para maximizar su potencial, siguiendo las pautas del manual del coche.

anticiparse lo suficiente: La anticipación en la conducción permite evitar frenazos y acelerones bruscos, dando como resultado un manejo más eficiente.

En el caso de los vehículos híbridos: Aprovechar al máximo el uso del modo eléctrico es fundamental para minimizar el consumo de combustible.

El uso de determinados aditivos: Algunos aditivos pueden reducir el consumo de combustible entre un 3 y un 5%. Estos productos, que se añaden al depósito de combustible, ayudan a mejorar el rendimiento del aceite y, por consiguiente, contribuyen a la eficiencia del motor.

