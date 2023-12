Qué puedo vender para ganar dinero

Vivienda

¿Quieres sacarte un dinero extra y no sabes cómo? Existen métodos para ganar dinero rápido gracias a internet. Si necesitas conseguir dinero rápido para hacer frente a unos gastos inesperados existen plataformas de compra y venta como Wallapop o Vinted. En ellas puedes vender productos que ya no usas. Por otro lado, si eres una persona emprendedora y con mucho tiempo libre, también puedes ganar dinero desde casa con algunos métodos sencillos.

Si has hecho limpieza en tu casa y has encontrado ropa u objetos que ya no usas, puedes plantearte la posibilidad de venderlos. En esta información te damos algunas ideas de qué cosas puedes vender para ganar dinero.

Vende productos caseros

Si eres un manitas con las manualidades, puedes aprovechar tus ratos libres para crear diferentes productos caseros. Además, de esta manera podrás decidir cómo, cuándo y dónde trabajar.

Comidas caseras

Ya sean postres o guisos, si tienes buena mano en la cocina nadie podrá resistirse a tus platos. Si quieres conseguir dinero de forma rápida y sin realizar una gran inversión, puedes probar a vender entre tus vecinos, amigos o familiares las recetas que te salgan de rechupete. Para que tengas algunas ideas, puedes consultar algunas recetas fáciles y rápidas de preparar.

Una buena forma de dar visibilidad a tus platos es a través de las redes sociales. Instagram, TikTok o Facebook son buenas plataformas para anunciar tus recetas a los seguidores. Empieza por vender primero a las personas que estén cerca de ti. Si la cosa va bien, es posible que en el futuro puedas llegar a más gente.

Ropa personalizada

Otro modelo de negocio que necesita poco dinero para comenzar es la venta de prendas de ropa personalizada. Solo necesitarás una impresora especial para serigrafiar tu logo o lo que el cliente te pida y una buena cantidad de ropa básica. Si estas prendas las compras al por mayor, pueden salirte muy baratas.

Puedes especializarte en camisetas con mensajes bonitos o estampados, ropa para bebé o gorras personalizadas. Además, si la aguja y el dedal se te da bien, podrás confeccionar tus propios jerséis, bufandas u otras prendas.

Velas aromáticas

Este es otro producto que puedes vender por internet fácilmente. Es una de las mejores ideas para vender algo si quieres iniciar un emprendimiento haciendo una inversión baja. Solo necesitarás comprar un kit para hacer velas en casa.

Eso sí, debes dominar muy bien la técnica de fabricación de velas aromáticas para ofrecer un producto de calidad. Aunque no ganes una gran cantidad de dinero con la venta de estas velas, puede servirte para ganar un dinero extra.

Consolas y videojuegos

La primera PlayStation, la Mega Drive, la Super Nintendo y otras consolas antiguas son muy codiciadas por los coleccionistas. Si en tu casa aún guardas alguna de estas reliquias junto con videojuegos, puedes hacer unas fotos y subirlo a alguna plataforma de compra y venta de segunda mano.

Libros

De igual manera que los coleccionistas gamers, también hay coleccionistas de libros o comics completos. Si tienes una colección antigua de libros que no usas y que tienes en una librería cogiendo polvo, puede que alguien esté interesado en ofrecerte una buena cantidad de dinero a cambio.

Otra opción menos lucrativa es venderlos al peso en algunas librerías especializadas. El precio se suele establecer ‘al kilo’, pero si cuentas con miles de ejemplares que no utilizas o que ya te has leído, no es mala idea para sacarte un dinero extra.

