Vivienda

Préstamos y Créditos Cómo conseguir dinero rápido

¿Qué hacer si necesito dinero rápido? Y no estamos hablando nada de sobre cómo ganar dinero ilegalmente. Ante la necesidad de dinero rápido por un pago que no se había previsto, un gasto extra… o la falta de empleo, ¿cómo consigo dinero si me hace falta? El problema siempre es el mismo: falta de liquidez. Cuando nuestros ingresos no nos permiten realizar un pago… los números no cuadran y todo se nos pone patas arriba en el presupuesto mensual que se había planeado.

Si tu duda es cómo conseguir dinero rápido debes saber que hay diferentes maneras de ganar dinero o de obtener un préstamo: revisamos a continuación todas las oportunidades para conseguir dinero de una forma rápida que existen, tanto para particulares como empresas que necesitan financiación y así conseguir dinero rápido.

Dinero rápido

Cuando el objetivo es obtener más dinero, las vías son muchas. Y es que los hogares españoles han visto como su calidad de vida se ha visto reducida en más de la mitad en tan solo 5 años al igual que las empresas han visto cómo se les niegan las líneas de crédito. ¿Qué opciones hay cuando se necesita dinero?

Lo primero que hay que conocer es a quién acudir: el banco, una financiación específica, un crédito online, una empresa de las que ofrecen préstamos instantáneos… ¿Quién me puede prestar dinero o darme financiación? ¿Qué me hará falta para solicitarlo? Mejor tener las cosas claras, así que analicemos las opciones.

Riesgos del dinero rápido

Las dificultades económicas de las familias y la necesidad de acceder a financiación personal al margen de las entidades financieras tradicionales (bancos y cajas) han favorecido que proliferen empresas y particulares que ofrecen dinero rápido “y sin condiciones” destinados a los consumidores en apuros.

Esta situación crítica puede convertir a los consumidores en presa fácil de modalidades de financiación con condiciones desequilibradas y muy costosas. Así, por ejemplo, por un préstamo “urgente” de 3000 euros, se puede llegar a tener que devolver, al cabo de cuatro años, hasta 5.424 euros, es decir casi el 100% más.

Prestar atención a las condiciones que realmente deben importarnos (y que no es “la cuota a pagar”)

La característica esencial de estos préstamos es su coste, expresado en la TAE (tasa anual equivalente). Si sólo nos fijamos en la “cuota” a pagar, estaremos pasando por alto el principal dato que nos permitirá saber cuánto nos va a costar el crédito, y comparar entre distintas entidades. Conviene calcular qué cantidad total terminaremos pagando a la entidad crediticia y compararla con la que hemos solicitado: nos sorprenderá saber cuánto devolvemos “de más”.

Además, conviene prestar atención a los posibles intereses de demora (los que se aplican si no pagamos una cuota), recordando que el art. 19.4 de la Ley 7/1995 de crédito al consumo fija como inaceptable un interés de demora superior a 2,5 veces correspondiente al interés legal del dinero (en la actualidad del 4%).

Comparar el interés que nos piden con otros productos de crédito

El interés (nominal) suele estar alrededor del 22-24%, mientras que en los “tradicionales” están en torno a un 10-12%.

Conocer las comisiones de apertura y cancelación que deberemos pagar

Existen tanto en los tradicionales como en los préstamos rápidos. En estos últimos, la información es poco transparente y, en ocasiones, se oculta. En algunos casos, las comisiones de apertura pueden alcanzar hasta el 10%.

Fijarnos si nos obligan a contratar un seguro

La mayoría de las entidades los establecen como obligatorios, aunque no informan de ello con la suficiente transparencia, a pesar de ser clave para poder calcular el coste total (TAE) del préstamo.

Sopesar los riesgos y ventajas de estos productos

El principal inconveniente es su elevado coste, la información poco transparente que ofrecen (se llama la atención más sobre la cuota que sobre el interés que se aplica) y la facilidad con que se logran, que invita a reflexionar poco sobre su conveniencia.

Es muy importante reflexionar sobre los riesgos en los que incurrimos en caso de impago, en particular en aquellos contratos en los que el aval es la vivienda habitual.

Las “ventajas”: son una manera rápida y sencilla de conseguir financiación, el usuario no necesita explicar a qué irá destinado y se ofrecen plazos amplios de devolución. Son una solución a corto plazo, pero que incrementa el sobreendeudamiento.

Tomar precauciones en la entrega, por correo, de objetos de valor como aval

Algunos de estos créditos contratados online, nos ofrecen dinero rápido a cambio de entregar, como aval, una prenda u objeto de valor. Para evitar engaños, en caso de no existir oficina “física” para esta entrega, nos debemos asegurar que tanto en el envío (por correo o mensajería), como en su devolución, se acredite el valor real del bien. Debemos rechazar envíos por correo meramente certificados donde solo queda confirmación del envío, pero no de su contenido.

Consultar, antes de firmarlo, las condiciones del contrato

Debemos leer todas las cláusulas y consultar aquellas condiciones que le resulten inciertas.

Cómo conseguir dinero fácil

Una de las alternativas tradicionales a la financiación a través de un banco y que está creciendo mucho en Internet son las plataformas de crédito online que ofrecen minicréditos o créditos rápidos. Es, sin duda, una fórmula de conseguir dinero rápido en tan sólo unos minutos con los minicréditos.

Muchas plataformas de préstamos de dinero rápido han surgido en los últimos años y están encontrando su hueco en el mercado gracias a que son muy ágiles respecto a los bancos y simplifican el proceso casi convirtiéndose en préstamos instantáneos, una alternativa para cuando necesitas dinero rápido.

Es muy importante que hay que revisar los costes de estos créditos rápidos y el tiempo de devolución, pero en apenas 10 minutos pueden estar concedidos a través de la solicitud online y completar unos mínimos datos online. En resumen, dinero rápido y dinero fácil.

Obtener dinero si eres autónomo

La verdad es que pymes y autónomos han encontrado un aliado para necesidades puntuales en torno a cantidades que no superan los 600 euros. Y es que incluso facilitan el crédito rápido a personas y empresas registradas en listas de morosos como ASNEF. En otros países europeos como en Holanda o en el Reino Unido este tipo de créditos rápidos es muy común entre particulares, profesionales y pymes que buscan financiación online.

Conseguir dinero rápido para un negocio

Otras opciones para empresas y profesionales son las tan de moda plataformas de crowfunding. Esta alternativa está dirigida fundamentalmente a los emprendedores que quieren llevar a cabo una idea y no cuentan con el capital necesario para empezar. Funciona de modo que muchos inversores aportan una cantidad para cubrir la necesidad del emprendedor al que se desea financiar.

Dónde conseguir dinero

Otra figura es la del ‘business angel’. Esta inversión es privada y se consigue en nuevos negocios cuando están empezando a crecer. Esta figura del ‘business angel’ aporta dinero a cambio de un porcentaje del negocio. Este tipo de inversores, además de dinero, aportan su experiencia a la empresa. Sólo en España hay más de 400 ‘business angels’ reconocidos que aportan su experiencia y dinero.

Incubadoras

Las denominadas aceleradoras o incubadoras son otro tipo de vía para conseguir dinero. En este caso el capital entra en el proceso de lanzamiento de la empresa y también aporta ayuda con recursos propios, como apoyo en cuanto a aspectos legales, de comunicación, de marketing, de recursos humanos… España está creciendo en número de aceleradoras-incubadoras a gran velocidad. Sobre todo los emprendedores son los que más están beneficiándose de ellas.

Qué hacer para conseguir dinero

También podrás conseguir ayudas y subvenciones estatales o autonómicas, buscar suerte con el capital riesgo o, incluso, buscar un socio de forma que entre a formar parte del accionariado de tu empresa con una aportación económica. Si tienes facturas por cobrar puedes probar con el crédito de proveedores o empresas de factoring o confirming a cambio de una comisión. Te adelantarán parte del dinero que tienes por cobrar y asumirán ellos la deuda. Por último, si dispones de activos, puedes plantearte venderlos para ganar dinero rápido y luego sustituir estos activos con métodos como el renting o el leasing para sustituir lo que has vendido. En todo caso, las opciones para conseguir dinero rápido son variadas. Estudia bien cuál elegir.

Cómo ganar dinero rápido en Internet

Si tu caso no es el de una empresa y necesitas hacer dinero extra de forma rápida, Internet es el medio para conseguir dinero. Mucha gente ya ha aprendido a ganar dinero realizando diferentes actividades, como por ejemplo vender lo que ya no utiliza. Y es que una manera para conseguir algunos ingresos extra a través de Internet es vender todos aquellos productos que ya no se utilizan en casa y a los que ya no les encontramos utilidad. De esta manera conseguimos unos ingresos extra desde casa.

Cómo consigo dinero por Internet

Otras formas de ganar dinero fácil desde casa a través de Internet es con un blog. Vale, pero si ya tengo mi propio blog… ¿y ahora qué? Pues debes incluir publicidad. En la medida que tu audiencia crezca y tus contenidos sean buenos, obtendrás un público fiel. Después llegará el interés de los anunciantes para incluir su publicidad en tu blog. Es un trabajo constante, pero que también genera unos ingresos recurrentes.

También existen otras formas de ganar dinero rápido como por ejemplo dar tu opinión por Internet, vender tu sangre o deshacerte de tus viejos teléfonos móviles que tengas por casa vendiéndolos…

Encuestas

Finalmente, otra forma de obtener dinero se basa en la realización de encuestas online, existen múltiples portales digitales que ofrecen dinero a cambio de dinero, esta es una manera de ganar dinero a través de Internet y es una forma simple para que cualquier persona puede conseguir dinero.

Cómo conseguir dinero rápido was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo conseguir dinero rápido, te recomendamos que entres en la categoría de Préstamos y Créditos.

AUTOR Javi Navarro es periodista y el creador de CasaCocheCurro.com, un diario con información interesante que publica noticias prácticas para que les saques provecho en tu día a día. Puedes consultar cualquier duda contactando con Javi Navarro en su correo javi@casacochecurro.com. También puedes saber un poco más de su trayectoria profesional como periodista si echas un vistazo a su perfil en LinkedIn.







MÁS NOTICIAS INTERESANTES