Los 2 mejores créditos sin nómina ni aval

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Necesitas pedir un crédito, pero no tienes nómina ni aval? No importa. En la actualidad existe un gran catálogo de entidades financieras que conceden estos créditos sin necesidad de presentar una nómina o un aval como requisito. Si quieres conocer alguna de estas ofertas, en esta guía puedes consultar algunos ejemplos de entidades que ofrecen créditos sin nómina ni aval. Aunque si lo que necesitas es pedir dinero pero estás en una lista de morosos, quizá te interese más consultar los créditos que puedes pedir estando en ASNEF.

Créditos sin aval y sin nómina

Todas las entidades que puedes consultar a continuación ofrecen créditos sin tener nómina ni aval.

Vivus

En el caso de los minicréditos de Vivus, el primer préstamo es gratuito y no tiene ningún tipo de intereses. No hace falta nómina ni aval para que te concedan el préstamo y puedes cancelarlo de manera anticipada. En caso de no darte tiempo a devolver el dinero, puedes solicitar una prórroga de hasta 30 días más, pero en este caso sí que te cobrarían intereses extra. Los requisitos para solicitar este primer crédito en Vivus pasan por tener, al menos, 21 años y no estar incluido en ningún listado de morosos.

La entidad ofrece un plazo de devolución de entre una semana y un mes (30 días naturales) que debe hacerse mediante pago único. La forma en la que la entidad te hace llegar el dinero es mediante transferencia bancaria y lo hará entre 24 y 48 horas.

Las cantidades que te permiten solicitar en el primer préstamo oscilan entre los 50 euros y los 300 como máximo. Se trata de un trámite completamente rápido y sencillo, puesto que en tan solo 15 minutos tendrás respuesta sobre si aceptan la petición. Dinero máximo del primer préstamo: Hasta 300 € Plazo de devolución: De 7 a 30 días Tiempo de respuesta: 15 minutos Tiempo en obtener el dinero: Entre 24/48 h ¿El primer crédito es gratis? Sí Intereses: 300 € a 30 días: 0 € (TAE 0 %) Formas de recibir el dinero: Transferencia bancaria Edad mínima: 20 años ¿Permite cancelación anticipada? Sí ¿Existe posibilidad de prórroga? Sí, 7, 14 o 30 días (Gastos:Intereses generados)

Creditea

Creditea te permite solicitar un crédito rápido de 2.000 euros con intereses. Los plazos de devolución del dinero oscilan entre 2 y 36 meses y el tiempo de repuesta de la concesión o no del crédito es inmediata. El interés del crédito es del 24,9 % TAE. No necesitas nómina para solicitarlo ni aval, pero no te lo van a conceder si estás incluido en ASNEF. Para poder solicitarlo tienes que tener al menos 18 años y permite la cancelación anticipada, además de la posibilidad de prorrogar el pago con gastos honorarios más el importe inicial del préstamo.

Los préstamos de Creditea cuentan con un interés del 24,9 %. Para solicitar los 2.000 euros no necesitas tener nómina ni aval, pero no te aceptan si estás incluido en ASNEF. Dinero máximo del primer préstamo: Desde 500 € hasta 2.000 € Plazo de devolución: De 2 a 36 meses Tiempo de respuesta: Inmediata Tiempo en obtener el dinero: Entre 15 minutos y 48 horas ¿El primer crédito es gratis? No Intereses: TAE 21,9 % Formas de recibir el dinero: Transferencia bancaria Edad mínima: 18 años ¿Permite cancelación anticipada? Sí ¿Existe posibilidad de prórroga? Sí (Gastos honorarios + importe inicial del préstamo)

