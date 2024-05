Qué puestos de trabajo hay disponibles en la ONCE con y sin discapacidad

Trabajos

El Grupo Social ONCE busca persona en toda España. La Organización Nacional de Ciegos Españoles ofrece una gran variedad de puestos de empleo dignos para personas con más del 33 % de discapacidad. Pero, ¿sabías que también ofrece puestos de trabajo bien remunerados para personas sin discapacidad? En esta información te detallamos los puestos disponibles en la ONCE para personas con y sin discapacidad y como inscribirte en alguna de ellas.

¿Se puede trabajar en la ONCE sin certificado de discapacidad?

Cuando oyes hablar de un trabajador de la ONCE es posible que se te venga a la cabeza una persona con discapacidad. Sin embargo, el Grupo Social ONCE también ofrece puestos de trabajo para personas que no tienen discapacidades físicas o mentales. De hecho, según los datos del Grupo Social ONCE, en 2022 el 37,6 % de sus trabajadores eran personas sin discapacidad, mientras que el 62,4 % restante lo formaban discapacitados.

Por lo tanto, si tienes ganas, compromiso y talento puedes encontrar una oportunidad de trabajo en la ONCE. Los empleos para no discapacitados se dividen en tres áreas: social, fundacional y empresarial. Por ejemplo, si has estudiado marketing, periodismo, informática o turismo debes saber que tienes oportunidades de trabajo por toda España.

Ofertas de la ONCE para discapacitados

El objetivo principal de la ONCE es lograr la igualdad en la inserción de trabajo y que las personas con alguna discapacidad tengan oportunidades par desarrollarse en un entorno laboral. Los puestos de trabajo para personas con discapacidad se encuentran en las mismas empresas y departamentos en los que puedes trabajar sin discapacidad.

Si cumples con los requisitos y tienes el certificado de discapacidad, puedes consultar la gran variedad de puestos de trabajo disponibles en la ONCE por toda España desde el portal Talento de Grupo Social ONCE.

Una vez dentro, podrás usar los filtros disponibles para buscar un puesto de trabajo en concreto, en una provincia específica, con una jornada laboral, turnos y tipo de contrato que se adapte a ti e incluso el salario anual mínimo, que va desde un sueldo de menos de 6.000 euros a más de 60.000 euros.

Cuando encuentres la oferta de trabajo que más te interese, pincha sobre ella para consultar la función a desempeñar, el salario bruto anual, el tipo de contrato, la ubicación, la duración de jornada, el tipo de turno, los estudios mínimos y máximos requeridos, los conocimientos básicos para desempeñar el trabajo y la experiencia mínima necesaria. Para presentar tu candidatura, deberás registrarte en Por Talento, rellenar un formulario y adjuntar tu CV.

Ofertas de la ONCE para no discapacitados

Algunos de los trabajos que se ofertan en la ONCE para personas que no tiene discapacidad son en puestos de administración, área internacional, asuntos públicos o en prensa y comunicación. Además, desde la ONCE cuidan mucho la atención a las personas con discapacidad, por lo que también necesitan docentes para impartir clases en la Escuela de Fisioterapia de la ONCE, adscrita a la Universidad Autónoma de Madrid; en Por Talento Digital, formando en nuevas tecnologías y profesiones digitales a personas con discapacidad; o en los Centros de Recursos Educativos de la ONCE a niños con discapacidad visual presentes en varias ciudades de España.

Desde el portal de empleo de la ONCE puedes consultar las vacantes de empleo actuales para personas sin discapacidad repartidas por toda España.

Cómo ser vendedor de la ONCE

Si quieres trabajar en el Grupo Social ONCE como agente vendedor en cualquiera de las modalidades de loterías, debes cumplir una serie de requisitos que te detallamos en nuestra información cómo trabajar en la ONCE. Utiliza el buscador de centro ONCE más cercano para encontrar tu puesto. Si no tienes experiencia en este trabajo no te preocupes, todas la personas que trabajan como agentes vendedoras de la ONCE reciben un curso de formación inicial gratuito.