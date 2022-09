Trabajos

Buscar trabajo

¿Qué se necesita para ser electricista? Una de las profesiones más demandadas

NOTICIA de de Jessica Pascual

Los electricistas son profesionales cualificados que pueden trabajar para una empresa o montar su propio negocio, como autónomos. Y dependiendo de la opción escogida, los requisitos y formación específica que necesitan, varía. Sus funciones principales consisten en el control, montaje y mantenimiento de las instalaciones eléctricas y, dependiendo de la formación escogida, las salidas laborales varían enormemente.

Los empleados de este sector profesional son uno de los más demandados. Son muchas las especializaciones en las que puede trabajar un electricista, entre ellas, junto con los instaladores de placas solares. Servicio que, en la actualidad, es uno de los más demandados. Y, como consecuencia, estos profesionales también.

Requisitos para ser electricista

Si te preguntas qué se necesita para ser electricista, además de toda la formación académica y certificados que detallamos en apartados posteriores, es necesario que este perfil profesional posea con una serie de cualidades específicas:

Interés y ganas de aprender de manera continua en la profesión . El reciclaje profesional, así como la formación continua, es clave para crecer en el ámbito laboral y realizar el trabajo a la perfección.

. El reciclaje profesional, así como la formación continua, es clave para crecer en el ámbito laboral y realizar el trabajo a la perfección. Tener conocimiento de dibujo técnico y planos de instalaciones . Esta es una de las herramientas de trabajo de cada día de los electricistas. Por ello, saber interpretar los planos y tener conocimientos de dibujo técnico es uno de los requisitos de conocimiento básicos.

. Esta es una de las herramientas de trabajo de cada día de los electricistas. Por ello, saber interpretar los planos y tener conocimientos de dibujo técnico es uno de los requisitos de conocimiento básicos. Responsabilidad . Los electricistas son profesionales que trabajan con elementos de cableado e instalaciones eléctricas que pueden resultar peligrosas si no se realizan los procesos y protocolos de seguridad establecidos.

. Los electricistas son profesionales que trabajan con elementos de cableado e instalaciones eléctricas que pueden resultar peligrosas si no se realizan los procesos y protocolos de seguridad establecidos. Ser una persona meticulosa , con atención a los detalles.

, con atención a los detalles. Tener dotes de comunicación . Los electricistas trabajan directamente con los clientes, por lo que ser amable, atento y prestar una buena atención es fundamental.

. Los electricistas trabajan directamente con los clientes, por lo que ser amable, atento y prestar una buena atención es fundamental. Capacidad para trabajar de una forma organizada y limpia. Estos profesionales tienen que trabajar en viviendas o instalaciones de empresas. No tienen un espacio propio de trabajo, motivo por el que la organización es fundamental. Sobre todo, para que el cliente no se lleve una mala impresión de desorden o suciedad del entorno de trabajo.

En resumen, para ser electricista hay que ser lo que popularmente se conoce como ser un manitas y querer dar lo mejor de cada uno en el trabajo.

Cómo ser electricista

Para ser electricista hay que estudiar. Superar la formación académica específica y obtener experiencia laboral es la única manera de convertirse en un profesional de este sector.

Qué hay que estudiar para ser electricista

Para ser electricista en España, el requisito fundamental es tener los conocimientos necesarios y la formación académica específica para poder trabajar en este sector. Hay distintas vías de estudio para formarse en este sector y trabajar de electricista. De hecho, dependiendo de la especialización que cada profesional quiera estudiar, existen varios perfiles de profesionales electricistas. Algunas de las ramas de estudio más demandadas en esta materia son:

Cursos de Formación Profesional Básica en electricidad y electrónica, que acreditan a una persona ser ayudante o auxiliar electricista. Aquí puedes ver los cursos de FB Básica a los que puedes acceder en esta materia. Cursos de Grado Medio de instalaciones eléctricas y automáticas. Cursos de montaje de redes eléctricas. Cursos de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Otra opción es cursar la titulación universitaria mediante la carrera de Ingeniería Eléctrica. Aunque esta formación abre las puertas a otros empleos, con una formación complementaria sí sería posible trabajar como electricista.

En todos estos cursos, en mayor o menor medida, el futuro profesional deben adquirir los siguientes conocimientos:

Saber realizar instalaciones eléctricas en diferentes entornos. Ya sea en una casa a nivel particular o en una gran empresa de grandes dimensiones.

Diagnosticar fallos en la instalación, así como saber resolver y reparar las averías.

Conocer cada una de las piezas y elementos que forman los cuadros y paneles eléctricos de los edificios y viviendas.

Dominio de cableado y programación de diferentes mecanismos

Control de los procesos de la instalación de las placas solares, que cada vez tienen una mayor demanda.

Seguridad en el trabajo mediante una formación específica en prevención de riesgos laborales.

Preparar presupuestos de los proyectos de instalaciones

Montaje de elementos de las redes de distribución

Carnet de electricista

El conocido como carnet del electricista es un certificado que acredita que una empresa o trabajador autónomo está capacitado para ejercer la instalación. No es, por tanto, un requisito indispensable para trabajar como electricista para una empresa, sino que la ley señala que cada empresa debe contar con, al menos, un titulado entre su plantilla. Pero no es un requisito que se aplique a todos los empleados. Por el contrario, sí lo es si un trabajador decide montar su propio negocio en este sector y dedicarse a las instalaciones eléctricas.

La cualificación como instalador autorizado se consigue tras la obtención de dos certificados. El primero de ellos, el Certificado de Cualificación Individual de Baja Tensión. Es el certificado que acredita que una persona tiene los conocimientos necesarios para desarrollar esta profesión. Ya sea en categoría básica IBTB o en especialista IBTE. Y, además, es el requisito previo para la posterior obtención del Certificado de Instalador Autorizado en Baja Tensión.

Para conseguir este último documento, el solicitante tiene que estar dado de alta en el IAE, en la Seguridad Social y en el censo de obligaciones tributarias. Entre otros requisitos. Es un certificado válido por un periodo de cinco años que tiene que renovarse una vez se caduque. La obtención de ambos documentos tiene que hacerse en los órganos correspondientes de las comunidades autónomas.

Si quieres leer más noticias como ¿Qué se necesita para ser electricista? Una de las profesiones más demandadas, te recomendamos que entres en la categoría de Buscar trabajo.