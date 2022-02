Vivienda

Hogar y Consumidores

Qué significan los símbolos de las etiquetas de la ropa

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Lavas y cuidas tu ropa según las indicaciones del fabricante? ¿O metes directamente todas las prendas a la lavadora y pones el mismo programa? Si eres de los segundos, puede que no lo sepas, pero estás acortando la vida de tu blusa favorita. Porque no toda la ropa tiene que lavarse a una única temperatura ni secarse del mismo modo, principalmente debido al material de cada uno de los tejidos.

Por ello, puede que tengas alguna prenda en el armario que no puedas meter en la secadora si no quieres que encoja, mientras que habrá otras que no puedas lavarlas con agua caliente porque se deterioran. Para saber cómo tienes que cuidar cada una de tus camisetas, pantalones, blusas o sudaderas, entre otros, aquí te dejamos una guía con los significados de los símbolos de las etiquetas de la ropa. De esta manera puedes poner en práctica las recomendaciones del fabricante y alargar la vida y el buen estado de tu armario.

Tipos de etiqueta de la ropa

Después de retirar la etiqueta de cartón de la ropa en la que viene el precio, la talla y el código de barras que la identifica para comprarla, aún quedan otras dos etiquetas visibles en el interior en toda la ropa.

Da igual el tipo de prenda, Pantalones, jerséis, camisetas, sudaderas, camisas, blusas, vaqueros… En todas hay otros dos impresos en tela adicionales a la prenda que se encuentran en el interior.

Por un lado, la etiqueta más visible que es la que aparece en el borde del cuello o en la cintura del pantalón en la que se indica la talla y la marca de la prenda .

. Por otro, una etiqueta algo más escondida y de forma alargada, en la que se detallan las instrucciones de lavado y secado y se indica la procedencia y fabricación de la misma.

Esta segunda es en la que aparece un grupo de símbolos que indican las pautas a seguir para lavar ese tejido. En la siguiente imagen puedes ver un ejemplo de esta etiqueta.

Significado de los símbolos de la etiqueta de lavado de la ropa

Hay algunos iconos que son más evidentes que otros. Por ejemplo el de planchado, puesto que es el dibujo de una plancha. O el de lavado, que aparece dibujado como un cubo con agua un número en el interior. Sin embargo, no todos son tan evidentes. Hay iconos que son un triángulo tachado, otros cuyo dibujo es un círculo con una P y otros en los que en el interior del círculo aparece la letra F.

Para que no tengas ninguna duda sobre cómo cuidar tu ropa y que luzca como si la acabaras de comprar, te explicamos el significado de cada uno de ellos.

Símbolo lavado de la ropa

El símbolo que indica cómo debe lavarse la ropa es un cubo con líquido que tiene un número en el interior. Este cubo hace referencia tanto al lavado a máquina y manual. Y el número hace referencia a la temperatura máxima a la que debe estar el agua para lavar ese tejido.

Además, el número de líneas o la ausencia de estas debajo del dibujo indican el programa ideal de lavado para esa prenda de ropa.

Si no tiene ninguna raya, puede lavarse en un programa normal. Estos dibujos suelen ser los que aparecen en prendas de algodón que soportan el ciclo de lavado normal o corto.

Si tiene una raya debajo del cubo, el fabricante quiere decir que es mejor optar por un programa específico para prendas sintéticas.

Si tiene dos líneas, es preferible poner el programa de prendas delicadas.

Dibujo con la lavadora tachada. Este es fácil. Si aparece un cubo con agua y encima una cruz, es que el fabricante no recomienda que metas esta prenda a la lavadora.

En los dibujos en los que aparece una mano dentro del cubo de agua, es recomendable que hagas el lavado a mano y no usar temperaturas elevadas. Esta etiqueta aparece sobre todo en prendas delicadas, como camisas de seda o lencería. Para lavar la prenda y que no se deforme, hay que evitar retorcer el tejido o arrugarlo mientras lo limpias.

Los triángulos en las etiquetas hacen referencia a la posibilidad de lavar ese tejido con lejía.

Si aparece el triángulo tachado, no es posible.

Si aparece vacío, si admite el lavado con lejía.

Las etiquetas en las que aparece un triángulo con tres líneas diagonales en el interior, significa que puede limpiarse con lejía, pero sin blanqueantes.

Lavado en seco

El lavado en seco se representa con un círculo. Los principales símbolos que puedes encontrarte en la ropa son los siguientes:

Círculo tachado, lo que quiere decir no puede lavarse en seco.

Círculo sin tachar quiere decir que esta prenda admite este tipo de lavado.

Los círculos que tienen en el interior una letra A, indican que se pueden usar disolventes.

Si tienen una letra P, quiere decir que no se puede utilizar tricloroetileno.

La F quiere decir que es una prenda delicada.

Con una W señalan que hay que realizar una limpieza húmeda.

Iconos sobre el secado de la ropa

Las pautas para secar las prendas aparecen señalizadas con un símbolo de un cuadrado y otros dibujos en el interior.

Si dentro del cuadrado hay un círculo, quiere decir que es posible meterlo a la secadora.

Pero si este dibujo compuesto está tachado con una cruz, quiere decir justo lo contrario.

Si debajo del dibujo del círculo dentro del cuadrado aparecen una o dos líneas, indican el tipo de programa. Cuantas más rayas dibujadas, más delicada es la prenda y debes ponerla en ese programa específico.

Si en el dibujo del cuadrado con el círculo hay un punto dentro, quiere decir que la prenda debe secarse a baja temperatura. Si tiene dos puntos, puede secarse a temperaturas altas.

Por otra parte, si no puede secarse en la secadora, los símbolos que aparecen son los siguientes:

El cuadrado solo significa secado, sin ninguna especificación más.

En el caso de que en la etiqueta veas un cuadrado con tres líneas verticales, significa que hay que dejar escurrir la prenda.

Las etiquetas en las que aparece un cuadrado con una línea dibujada en el centro y horizontal, quiere decir que tienes que poner la prenda a secar en horizontal.

Los cuadrados que tienen una línea curva en la parte superior, quiere decir que pueden secarse en un tendedero.

Si aparece un cuadrado con tres líneas diagonales dibujadas en la esquina superior, quiere decir que tiene que secarse a la sombra.

Recomendaciones de planchado

En cuanto al planchado, los símbolos son muy fáciles de identificar, puesto que son el dibujo de una plancha.

En cuanto a las indicaciones, son los puntos que aparecen en el interior del dibujo los que establecen a qué temperatura máxima se puede planchar una prenda.

1 punto significa que debes hacerlo a temperatura baja.

2 puntos permiten una temperatura media.

3 puntos es el máximo y puedes planchar la ropa con la temperatura máxima.

Si sigues al pie de la letra estas recomendaciones de cuidado, obtendrás un doble beneficio. Por un lado, mantener todo tu armario como el primer día y, por otro, evitar sustos y sorpresas al ver tu suéter favorito encogido a la mitad.

Si quieres leer más noticias como Qué significan los símbolos de las etiquetas de la ropa, te recomendamos que entres en la categoría de Hogar y Consumidores.