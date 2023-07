Sabías Que...

Quién gana las elecciones y cuáles son las diferencias entre mayoría absoluta y simple

Ser el partido más votado en un proceso electoral no significa que pueda convertirse en la nueva formación que gobierna en España. De hecho, ganar las elecciones por conseguir más representación parlamentaria que el resto de formaciones, solamente es el paso previo que activa una maquinaria de acuerdos y negociaciones para decidir quién acaba convirtiéndose en el nuevo partido y presidente del Gobierno.

Hay una excepción a la norma y se produce cuando un partido concreto consigue la mayoría absoluta, lo que le permite gobernar en solitario. A continuación puedes consultar todos los detalles acerca de qué significa tener mayoría y cómo saber qué partido puede gobernar en función a los votos y representación obtenida en unas elecciones.

Qué resultados pueden salir de unas elecciones

Una vez se realiza el recuento de votos tras una jornada electoral, aparecen los primeros resultados. Las gráficas informan a los ciudadanos de los votos que recibe cada partido político y, por tanto, de los escaños o asientos que ocupa cada una de las formaciones en el Congreso de los Diputados y en el Senado. Aunque más allá de este hecho, hay dos grandes situaciones que pueden darse tras un proceso electoral:

Que un partido consiga mayoría absoluta.

Que una formación política sea la más votada, pero sin conseguir la mayoría absoluta, lo que se conoce como mayoría simple.

Qué significa conseguir mayoría absoluta

Que un partido alcance la mayoría absoluta en unas elecciones, en la práctica, esto es, que una formación política reciba tantos votos de los ciudadanos que consiga una representación mayoritaria en el Congreso de los Diputados. Como consecuencia, no necesita llegar a acuerdos con otras formaciones políticas porque puede gobernar en solitario.

Esto se da cuando el partido en cuestión consigue tener una representación en el Congreso de, al menos, la mitad de los asientos más uno. Si el total de diputados que pueden elegirse de cara a las elecciones son 350, la mayoría absoluta se consigue con 176 diputados.

Qué significa mayoría simple y quién puede gobernar

La mayoría simple la obtiene el partido político que consigue ser el más votado en las elecciones, aunque ello no suponga que este sea el próximo partido del Gobierno. Si, por ejemplo, una formación es la más votada, pero no llega a acuerdos con otras, y la oposición consigue formar una coalición que le permita gobernar, no será el partido que ha conseguido la mayoría simple el que gobierne, sino la coalición que ha llegado a un acuerdo.

Motivo por el que, si tras realizar el escrutinio de los votos, ninguno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones consigue esta representación, comienza el proceso de negociaciones entre formaciones para llegar a acuerdos y decidir quién puede gobernar.

El escenario que se plantea en estas situaciones es complejo. Los partidos tienen que echar cuentas para valorar con qué otras formaciones políticas pueden aliarse para alcanzar la mayoría necesaria que les permita gobernar. Y para llegar a acuerdos acerca de las principales líneas de actuación, programas y objetivos de la legislatura.

De esta manera, para las elecciones generales del próximo 28 de mayo, si ninguno de los partidos consigue mayoría, las formaciones tendrán que sentarse a la mesa para valorar opciones. Y, por tanto, puede acabar convertido en presidente el cabeza de lista de cualquiera de las formaciones políticas que se presentan, haya sido la más votada o no.

