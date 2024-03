Ocio - Tecnología

Rafa Nadal vs Carlos Alcaraz: dónde y cómo ver el partido de exhibición en Las Vegas

Este domingo 3 de marzo se enfrentan en un partido de exhibición los dos mejores tenistas españoles de la actualidad: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Pero no es un partido de exhibición cualquiera, tendrá lugar en Las Vegas y será retransmitido en directo por la plataforma de streaming Netflix. Bajo el título de ‘El Slam de Netflix’, la plataforma ofrecerá este partido de ensueño con un formato novedoso: en directo y a través de una plataforma de streaming.

Qué es ‘El Slam de Netflix’

Bajo el lema “el acontecimiento deportivo más deseado del año”, Netflix presenta el partido de exhibición entre Rafael Nadal, el mejor tenista español de la historia con 22 Grand Slams en sus vitrinas, y Carlos Alcaraz, el joven prodigio que ya cuenta con 2 Slams y que está llamado a marcar una época en el tenis español.

Se trata de un partido no oficial de la ATP. Es decir, no se encuentra enmarcado en ningún torneo del circuito y no habrá reparto de puntos para el ranking. Eso sí, las normas serán las mismas que en el resto de torneos de la ATP y la superficie será pista dura.

Cómo ver el partido de Alcaraz y Nadal en Netflix

Este evento deportivo es el primero que va a emitir Netflix en directo. Es decir, no se trata de un partido grabado previamente, sino que el enfrentamiento será retransmitido en directo por la plataforma desde Las Vegas.

El partido contará con retransmisión en español y con los análisis y comentarios de David Ferrer, Feliciano López y Rafa Plaza.

Fecha y horario del Nadal contra Alcaraz

El partido entre Nadal y Alcaraz está organizado por MGM Resorts International y distribuido por Netflix. El domingo 3 de marzo a las 21:30 horas, horario peninsular, se podrá ver el partido en directo en la plataforma de Netflix.

Enfrentamientos previos entre Nadal y Alcaraz

Esta no es la primera vez que se enfrentan los dos mejores tenistas españoles de la actualidad. El primer encuentro directo entre ambos fue en la primera ronda del Mutua Madrid Open de 2021, momento en el que Alcaraz aún no estaba entre los mejores del mundo y Nadal logró imponerse por 2-0. Meses después, el de Manacor repitió victoria por 2-1 en las semifinales de Indian Wells.

La última vez que se enfrentaron los dos tenistas españoles fue en el Mutua Madrid Open de 2022, esta vez en los cuartos de final. En esta ocasión el murciano logró llevarse la victoria por 2-1 en un partido muy reñido. Por lo tanto, el historial de enfrentamientos entre los dos españoles es de 2-1 a favor de Rafa Nadal.

