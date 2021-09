Coches

Repostar en la frontera, ¿es más barato echar gasolina en España o en Andorra?

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Dónde es más barato llenar el depósito, en las estaciones de servicio de España o en las que se encuentran al otro lado de las fronteras? Depende. Los precios del combustible en Andorra son más bajos que los de las estaciones en España, con una media de entre 6 y 8 euros menos por depósito, mientras que el coste del carburante en Portugal y Francia es más elevado, con diferencias de precio de entre los 6 y casi 10 euros por depósito.

Por tanto, sí es más barato repostar en Andorra, pero no lo es hacerlo en Portugal y en el país francés. El ‘efecto frontera’ o ‘turismo de combustible’ invita tanto a los vecinos de los países luso y francés a cruzar la frontera para repostar en cualquiera de las localidades españolas colindantes, como a los ciudadanos españoles a hacerlo con el principado de Andorra.

¿Es más barato echar gasolina en España o Portugal?

El país luso tiene el precio de la gasolina más caro que en España, por lo que el efecto frontera suele sucede a la inversa. En este caso, tanto si vas de viaje como si vives cerca de Portugal, te interesa repostar en alguna de las localidades colindantes al país (tanto por Galicia como por todo el oeste de la península) para ahorrar en el gasto de gasolina.

Los datos de los precios medios extraídos por el informe del ‘Boletín de petróleo’, elaborado por la Comisión Europea y actualizados en agosto de 2021, reflejan que la media en España del coste de los dos principales carburantes, diesel y gasolina 95, son más baratos que en Portugal.

En el país luso la gasolina 95 tiene un coste de 1,65 euros el litro y el diesel 1,48 euros, mientras que en España la gasolina se encuentra en torno a los 1,41 euros y el diesel a 1,25 euros el litro.

Las diferencias de precio entre los dos países por litro son de 24 céntimos en el caso de la Gasolina 95 y de 23 céntimos para diesel. Si extrapolamos estos datos para ver la diferencia de lo que cuesta llenar un depósito en Portugal y en España, las cifras son las siguientes:

En España llenar un depósito de 40 litros de gasolina 95 supone: 1,41 por 40 litros es igual a 56,40 euros, mientras que llenar un depósito del mismo tamaño de diesel cuesta (1,25 por 40 litros) 50 euros.

En el caso de Portugal, para llenar un depósito de 40 litros hay que pagar:

Gasolina 95: 1,65 por 40 litros es igual a 66 euros

Diesel: 1,48 por 40 litros es igual a 59,20 euros.

Las diferencias de precio finales entre repostar en Portugal y hacerlo en España ascienden a entre 9,60 y 9,20 euros más barato en España por depósito.

Repostar en Andorra es más barato

La subida imparable de los precios de los carburantes provoca que los conductores más cercanos a las fronteras recurran a las estaciones de servicio de los países vecinos para ahorrarse unos cuantos euros en cada repostaje. Y aquellas personas que trabajan en el sector del transporte que circulan por la zona norte de España así como los residentes en la parte norte de Cataluña y de Huesca, tienen una gran ventaja porque los precios del carburante en Andorra son más bajos que los que hay que pagar en España.

El precio medio de la gasolina 95 en Andorra es de 1,21 euros el litro, es decir, 20 céntimos menos que en España. Y el diesel tiene un coste de 1.08 euros por litro, 17 céntimos menos por litro que en España. Datos medios del coste de los carburantes en Andorra del portal Andorramanía.

Siguiendo con el ejemplo anterior, en euros, si llenas un depósito de 40 litros, en España los costes medios son los siguientes:

Gasolina 95: 1,41 por 40 litros es igual a 56,40 euros

Diesel: 1,25 euros por 40 litros es igual a 50 euros por depósito

Mientras que si llenas el depósito en Andorra, el coste de llenar un depósito de 40 litros sería el siguiente (de media):

Gasolina 95: 1,21 euros por 40 litros es igual a 48,40 euros por depósito

Diesel: 1,08 euros por 40 litros es igual a 43,20 euros

Es decir, que para llenar un depósito de ese tamaño, las diferencias de repostar en España y Andorra oscilan entre los 6,80 y 8 euros por depósito.

¿Dónde es más barato repostar, en Francia o España?

El caso de Francia es similar al de Portugal. Los residentes de localidades pegadas a la frontera francesa (País vasco, Navarra, Aragón y Cataluña) no salen beneficiados si deciden cruzar la frontera para echar gasolina.

El precio medio, según los datos del ‘Boletín del petróleo’ de la Comisión Europea, los precios de los carburantes de las estaciones francesas están por encima de los de España. En concreto, el precio de los dos principales combustibles cuesta:

1,56 euros el litro de Gasolina 95. O lo que es lo mismo, un total de 62,40 euros por llenar un depósito de 40 litros.

1,42 euros el litro de diesel, es decir, un total de 56,80 euros por un depósito de 40 litros.

Esto supone un total de entre 6 y 6,80 euros por cada depósito de media de diferencia entre ambos países (siendo España el país con el precio inferior).

Ya has comprobado cuál es la única frontera de España en la que sale más barato cruzar para repostar, aunque si ésta posibilidad no está a tu alcance, siempre puedes buscar los mejores precios de las gasolineras más baratas en el buscador de Casacochecurro.com que te ofrece de forma actualizada los precios de los carburantes por localidades para que puedas ahorrar cada vez que vayas a repostar.

