Cómo hacer un vídeo currículum

El vídeo currículum es un nuevo formato que consiste en presentarte a las empresas de una forma más personal y cercana. En este tipo de CV tienes que incluir y explicar la misma información que en el tradicional en papel, pero hacerlo en vídeo, de una forma más amena y creativa. Este nuevo modelo de presentación puede servirte como complemento a la versión más clásica de papel, para intentar llegar a más responsables de selección y captar su atención.

Puede que pensar en hacer un vídeo te resulte complicado, pero no te preocupes porque para hacer el vídeo currículum apenas necesitas material. Una cámara de vídeo o incluso un teléfono móvil, muchas ganas y desparpajo. En esta guía te damos las claves para que sepas cómo hacer un buen vídeo currículum, las aplicaciones que puedes utilizar para crearlo y todo lo que debes tener en cuenta para destacar frente a otros candidatos con tu carta de presentación.

Qué decir en el vídeo currículum

El vídeo currículum es el formato moderno del tradicional CV, por tanto, lo que hay que incluir en él es exactamente lo mismo que la información que incluyes en la versión de papel. A rasgos generales, los principales puntos que debes destacar e incluir en este formato de vídeo son:

Presentarte a nivel personal y profesional . Tienes que dirigirte a los entrevistadores anunciando tu nombre y apellidos y los datos personales más básicos para que puedan conocerte, como tu edad y tu lugar de residencia.

. Tienes que dirigirte a los entrevistadores anunciando tu nombre y apellidos y los datos personales más básicos para que puedan conocerte, como tu edad y tu lugar de residencia. Sobre la experiencia profesional, no hagas un listado enorme de los puestos de empleo en los que has trabajado. Céntrate en aquellos que aporten un valor añadido para el trabajo que quieres conseguir y los que consideres más relevantes y fructíferos de tu trayectoria profesional.

y los que consideres más relevantes y fructíferos de tu trayectoria profesional. Junto con la experiencia laboral, ofrece a los responsables de selección algunas pinceladas de tu formación, pero detalla sólo lo más importante, lo que sirva como añadido y valor para la empresa , como por ejemplo formación específica a través de cursos o idiomas.

, como por ejemplo formación específica a través de cursos o idiomas. Por último, una breve despedida. La decisión sobre cómo terminar el vídeo currículum puede ser complicada. En cualquier caso, la elección dependerá del estilo que más te guste, si prefieres cerrar con una despedida tradicional, si prefieres acabar con una anécdota, con un llamamiento, aportando un pequeño valor añadido… Las posibilidades son infinitas.

Ten en cuenta que un vídeo currículum es sólo la presentación inicial y, por tanto, no tienes que contar todos los detalles sobre ti. Todo llega a su tiempo, así que no te adelantes e intentes contar todo sobre ti en esta primera toma de contacto. Tan sólo tienes que presentarte y, si pasas a una segunda entrevista, ya podrás ahondar en otros aspectos.

Si además del vídeo currículum, quieres hacer una versión de esta presentación profesional en papel para llegar a más responsables de selección a través de los dos soportes, en esta otra guía te damos las claves para hacer un buen currículum.

Claves para hacerlo y destacar

Algunas de las claves de éxito para hacer un buen vídeo currículum son:

Lugar de grabación Expresión verbal y corporal

En cuanto al lugar de grabación, debes elegir uno que sea tranquilo, en el que nadie te moleste y que sea lo más neutro posible. Busca una zona con luz, para que puedan verte bien y alejada al máximo posible de ruidos externos. El fondo que aparezca detrás de ti también importa. Debe ser sencillo, una pared lisa o con alguna estantería, pero no dejes entrever nada más de lo estrictamente necesario.

Uno de los valores añadidos de este tipo de formato es que los entrevistadores pueden conocer más a fondo a la persona que van a entrevistar, pero justo por este motivo es importante saber transmitir seriedad y naturalidad en esta primera toma de contacto. Así que nada de animales por encima de las mesas, ni ropa tirada por la habitación o cualquier desorden que sea visible en la cámara. Todo lo que salga en el vídeo dirá algo sobre ti, así que mira bien el lugar en el que te pones si quieres destacar sobre otros candidatos para bien.

Otro aspecto importante de este formato es la expresión verbal y corporal. Escribir en un papel la formación y experiencia laboral es una tarea más o menos sencilla. Pero transmitir y comunicar estos hechos en vídeo no lo es tanto, sobre todo si eres una persona tímida o vergonzosa.

Si te cuesta expresarte delante de una cámara, puedes hacer un guión previo para tener claros los puntos que quieres contar. Pero recuerda que una de las cosas más importantes de este formato es la naturalidad, así que no te escribas un texto de dos páginas para leerlo en vídeo. Elaborar un pequeño guión consiste en hacerte un esquema en el que te marques las cosas que debes decir, por ejemplo:

Empezar con la presentación (Nombre y apellidos, edad y perfil profesional)

Hablar de mi último trabajo destacando la experiencia en un sector empresarial concreto

Mencionar los logros obtenidos por los cursos y formación recibida en un ámbito concreto

Resaltar la capacidad de superar retos y trabajo en equipo con un ejemplo de la trayectoria

Cierre contando una anécdota sobre ti relacionada con tu perfil profesional

Éste podría ser un ejemplo de guión, para que tengas en cuenta qué no debes olvidar, pero sin tener todo redactado, porque en ese caso pierdes naturalidad y no vas a ofrecer nada distinto al entrevistador.

A la hora de grabar, puedes hacer varias pruebas. De hecho, será difícil que el vídeo currículum te salga a la primera. Pero no te preocupes, estas pruebas van a servirte para ganar soltura y con ellas podrás comprobar la luz, el sonido, el fondo y todos los aspectos que aparezcan en cámara para dar la mejor imagen posible. Además, aquí te dejamos una serie de consejos básicos que debes cuidar a la hora de hacer un vídeo, como sucede con las entrevistas por videollamada.

La creatividad en estos formatos es otro de los factores clave. En este sentido, la imaginación no tiene límites. Lo más clásico consiste en ponerse delante de una cámara y grabarse, pero si tienes algunos conocimientos de edición de vídeo podrás hacer virguerías y montar un formato audiovisual distinto para llamar la atención de los entrevistadores. También puedes recurrir a una música de fondo, pero recuerda, todo lo que aparezca en la cámara va a decir algo de ti, así que si te decantas por poner una canción, que sea previamente deliberada y elegida pensando en el trabajo.

Comunicar claro es lo que más valor añadido va a aportar a una empresa. Un vídeo currículum es un formato muy cortito en el que no puedes divagar ni irte por las ramas. Lo que tienes que intentar es conseguir transmitir ideas claras expresadas de una forma concisa. Los responsables de selección agradecerán este tipo de comunicación puesto que les ahorrará mucho tiempo.

Y, por supuesto, al igual que ocurre con el tradicional currículum en papel, no mientas. Ser honesto te llevará mucho más lejos que las mentiras, que finalmente, se acabarán descubriendo y dejarán una mancha difícil de borrar en tu historial profesional.

Cuánto debe durar el vídeo

Lo que debes tener en cuenta es que nadie va a ver un vídeo de 10 minutos. Tienes que ser capaz de comunicar, en un periodo breve de tiempo, cómo eres, cómo trabajas, qué quieres y tus principales puntos fuertes. Para que te hagas una idea, un vídeo de este tipo no debería superar los 2 minutos. Puede parecer poco, pero el vídeo currículum es una simple carta de presentación, no tienes que contar toda tu vida, sólo dar los detalles más importantes para captar la atención de los entrevistadores.

Pasos para hacerlo

Para hacer un vídeo currículum hay que realizar dos partes:

Grabación Edición y composición del vídeo

Aunque hablemos de edición no es necesario tener ningún tipo de conocimiento específico en el sector audiovisual para montar y crear un vídeo currículum creativo y original puesto que las aplicaciones que te detallamos a continuación son muy sencillas y fáciles de utilizar. Con ellas tan sólo tendrás que juntar las diferentes partes del vídeo, meter algún efecto que te guste o incluso algún rótulo que refuerce las ideas que estás expresando. También puedes incluir enlaces directos a tus perfiles profesionales o a tu portfolio profesional.

Aplicaciones para crear un video currículum

Algunas de las aplicaciones y plataformas de edición de vídeo gratuitas online que puedes usar para crear tu vídeo currículum son:

Wideo. Es una app que te permite crear tu carta de presentación en formato de vídeo tomando como base una serie de plantillas gratuitas. Con esta herramienta puedes subir partes de vídeos grabadas para incorporarlas, juntarlas y crear un nuevo proyecto final. Y además tienes la posibilidad de crear vídeos animados y presentaciones profesionales.

Tu Video CV online es una plataforma en la que puedes crear vídeos. Para utilizar esta herramienta es necesario que te registres con un usuario y una contraseña. Puedes utilizar la versión web de escritorio o descargar la aplicación para el teléfono. Está disponible para sistemas iOS y Android.

Powtoon es una app con la que puedes crear vídeos y animarlos para darle un toque distintivo y creativo a tu vídeo currículum. Tiene una versión de pago, pero la plataforma te permite registrarte por un día totalmente gratis para probar el sistema.

Dónde subir el vídeo currículum

Además de enviarlo a las direcciones de correo electrónico o subirlo a los portales de empleo de las empresas en las que quieres trabajar, puedes subir tu vídeo currículum a tu perfil profesional de LinkedIn. Puede que algún responsable de selección de empresa llegue hasta tu vídeo y se interese por ti.

