Cómo hacer un portfolio online gratis para mostrar mis diseños

¿Quieres darte a conocer en el mundillo profesional a través de tus diseños? Puedes conseguirlo de forma sencilla a través de un portfolio. Este documento es la carta de presentación de un gran sector de profesionales que abarca a diseñadores gráficos, publicistas, creadores de contenidos, trabajadores del marketing digital y de las artes visuales.

Te explicamos qué pautas debes seguir para hacer un portfolio online gratis con el que darte a conocer y las herramientas que puedes utilizar para hacerlo.

Qué es un portfolio

El porfolio o portfolio es una recopilación de los mejores diseños de un creador de contenidos que sirve como carta de presentación ante las empresas y posibles clientes.

Los profesionales deben ser capaces de mostrar un resumen de su identidad y de su trabajo en este documento. Tienen que transmitir su estilo, sus habilidades creativas, su esencia profesional y el valor añadido que son capaces de aportar a una empresa o a un cliente. Todo ello bajo dos grandes reglas: debe ser conciso y mantener un orden lógico.

Puede parecer complicado reunir todos estos conceptos en unas pocas páginas, pero a continuación te damos unas pautas básicas que puedes seguir para que el portfolio sea el reflejo perfecto de tu trabajo y de tu profesionalidad.

La gran diferencia de un portfolio con un currículum es que en este caso no hay que enumerar todos los títulos, conocimientos o experiencias que tengas en un sector, sino que tienes que mostrar a través de ejemplos lo que eres capaz de hacer.

Antes de empezar

Lo primero que hay que tener en cuenta es que un portfolio no consiste en juntar los diseños que más te gusten aunque no tengan relación entre sí y mostrárselos a las empresas. El portfolio es el reflejo de tu trabajo profesional, debe ser ordenado y mantener una coherencia en la organización y en el estilo.

El paso previo más importante para crear un portfolio es definir el público objetivo al que vas a dirigirte y la idea que quieres transmitir. Una vez tengas claro este punto, puedes plantear una estrategia de comunicación enfocada a ese sector concreto. Este primer paso es imprescindible para que el portfolio tenga sentido y pueda captar la atención de los clientes a los que quieres llegar.

Ten en cuenta que el principal objetivo de tener un porfolio profesional es diferenciarse y destacar frente al resto de candidatos, así que antes de hacerlo tienes que plantearte algunas cuestiones básicas. Como por ejemplo, preguntarte cuál es el valor añadido que puedes ofrecer a una empresa y por qué elegirte es una buena opción. Una vez tengas clara la respuesta, tienes que saber reflejarlo en tu presentación.

Cómo hacer un portfolio

Una vez que ya tienes claros los conceptos del apartado anterior, puedes ponerte manos a la obra a diseñar y crear tu portfolio. Para empezar tienes que establecer la finalidad del portfolio. ¿Para qué quieres crearlo? ¿Lo haces para un cliente concreto o como herramienta de captación de posibles empresas? ¿Para empezar a crearte un nombre en tu sector profesional?

Si vas a crear un portfolio para un cliente concreto , tienes que diseñar toda la estrategia comunicativa del documento en función a las necesidades de ese cliente. En este caso lo mejor que puedes hacer es ponerte en la piel del cliente e intentar cubrir y responder todas las dudas que creas que pueden surgirle acerca de tu trabajo.

, tienes que diseñar toda la estrategia comunicativa del documento en función a las necesidades de ese cliente. En este caso lo mejor que puedes hacer es ponerte en la piel del cliente e intentar que creas que pueden surgirle acerca de tu trabajo. Si lo haces para buscar un trabajo en un sector concreto, sigue la misma pauta. Define a tu cliente objetivo de ese sector profesional y diseña la identidad y esencia del portfolio en función de las necesidades de ese sector.

Tras definir el objetivo, tienes que crear una estrategia de comunicación y un hilo conductor que narre la historia del portfolio. Como hemos detallado en el primer apartado, este documento no es un conjunto de trabajos aleatorios. Para que un porfolio destaque sobre los demás tiene que tener un contexto y una historia que cuente tu trabajo de principio a fin.

Puedes enriquecer el proyecto con una breve presentación biográfica sobre ti. No te olvides de incluir los datos de contacto en un lugar visible porque el objetivo de este portfolio es que te contacten y te contraten, así que deja los datos de contacto a la vista.

Además de todas estas pautas, no hay que olvidarse de la estética. Tiene que ser bonito y mantener un diseño acorde de principio a fin.

Consejos básicos

Si quieres que tu portfolio tenga éxito y atraiga a nuevos clientes de forma constante, presta atención a las siguientes pautas básicas que te diferenciarán del resto de candidatos:

Apuesta por la versión digital . Tener un portfolio online te permite actualizar todo el contenido que necesites en cualquier momento.

. Tener un portfolio online te permite actualizar todo el contenido que necesites en cualquier momento. Selecciona los mejores diseños que tengan relación con la estrategia y objetivo de tu portfolio . No incluyas ningún trabajo que no guarde relación con el tema principal del proyecto o que rompa la estética general.

. No incluyas ningún trabajo que no guarde relación con el tema principal del proyecto o que rompa la estética general. Todos los diseños y trabajos que incluyan deben tener la mejor calidad posible . Ten en cuenta que es tu carta de presentación profesional, así que apuesta por calidad y no por cantidad.

. Ten en cuenta que es tu carta de presentación profesional, así que apuesta por calidad y no por cantidad. Promociona el trabajo para darte a conocer. Utiliza las redes sociales como extensión de tu portfolio para llegar a más público.

para llegar a más público. Para mantener la atención de tus clientes durante todo el porfolio, puedes incluir trabajos y puntos de mayor interés de forma progresiva. El objetivo es que vayas dejando miguitas de pan para que los clientes tengan ganas de más. Si enseñas todo lo mejor al principio, el interés decaerá a medida que avancen los diseños del portfolio.

Herramientas gratuitas para crear un portfolio online

Hay diferentes herramientas en Internet que son gratuitas y que puedes usar para crear un portfolio. Algunas de ellas son:

Behance . Se trata de una plataforma gratuita ideal para ilustradores, diseñadores o dibujantes. Funciona como una red social, puedes crear una comunidad de amigos y conseguir seguidores a medida que tus diseños llegan a los demás.

. Se trata de una plataforma gratuita ideal para ilustradores, diseñadores o dibujantes. Funciona como una red social, puedes crear una comunidad de amigos y conseguir seguidores a medida que tus diseños llegan a los demás. Devianart ofrece a los usuarios la posibilidad de crear un porfolio de forma gratuita y poder compartirlo con el resto de los profesionales que se encuentren en la plataforma.

ofrece a los usuarios la posibilidad de crear un porfolio de forma gratuita y poder compartirlo con el resto de los profesionales que se encuentren en la plataforma. Jimdo . Esta plataforma ofrece planes gratuitos con dominio propio, pero en esta versión gratuita la empresa introduce publicidad. Si no quieres que aparezcan anuncios en tu portfolio, tendrías que pasarte a la suscripción que tiene un coste de 9 euros al mes.

. Esta plataforma ofrece planes gratuitos con dominio propio, pero en esta versión gratuita la empresa introduce publicidad. Si no quieres que aparezcan anuncios en tu portfolio, tendrías que pasarte a la suscripción que tiene un coste de 9 euros al mes. Blogs. Páginas como Blogger te permiten crear un portfolio de forma totalmente gratuita. La desventaja de utilizar este tipo de plataformas es que al no ser una web específica para hacer porfolios, el acabado final no tendrá un acabado tan profesional.

Además de estas páginas, hay otras herramientas específicas de pago para crear un portfolio. Y también hay una tercera vía para mostrar tus diseños: A través de tu propia página web. Para ello tienes que crear un dominio, registrarlo y utilizar un CMS como WordPress para crearte tu propia página. Aunque en este caso tendrás que pagar por la compra y registro del dominio y por el hosting donde tienes que alojar el servidor.

Tipos de portfolio

Hay muchos profesionales que deciden hacerse un portfolio para mostrar sus diseños a clientes y empresas. Aunque este documento es la presentación de mayor valor para trabajadores del sector visual, cada vez es más común ver porfolios de profesionales de otras ramas.

Los diferentes tipos de portfolios que podemos encontrar son de diseñadores gráficos, de productos, docentes, de diseñadores de interiores, de fotógrafos o de inversores, entre otros.

