Entrevistas de trabajo por videollamada: aspectos a tener en cuenta

¿Tienes que enfrentarte a una entrevista de trabajo por videollamada? Si ya de por sí tener una entrevista puede suponernos un hecho estresante, esta nueva tendencia de hacerlo online puede que nos genere aún más dudas sobre como actuar. Si te encuentras en este situación, a continuación te explicamos todo lo que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer una entrevista de trabajo por videoconferencia, desde la imagen que debes dar, la postura, la forma de expresarte y todo lo que debes tener presente para dar una buena impresión y evitar cualquier imprevisto.

Sobre el programa, audio y sonido

Antes de enfrentarte a la entrevista, ensaya el proceso y haz una simulación. Es importante que pruebes todo para asegurarte de que funcione. Este punto es fundamental porque si en el momento justo de comenzar la entrevista no conseguimos que funcione el micrófono o la imagen, vamos a dar una imagen de poco previsores y eso nos va a hacer perder puntos. La primera impresión es importante y debemos intentar que sea la mejor posible.

Ten a mano un buen micrófono y una buena cámara. Si te van a hacer una entrevista por videollamada la calidad de la imagen debe ser buena y el sonido se debe oír claro. Puedes utilizar cascos en lugar de altavoces, escucharás mejor y evitarás cortes o problemas de audio.

Una de las ventajas de hacer la entrevista telemática es que vas a saber con antelación el canal por el que vais a hacerla, así que ya que partes con ventaja, toquetea el programa si no lo conocías, haz pruebas con amigos, en definitiva, familiarízate con el programa.

Conexión a Internet

Otro de los posibles fallos e imprevistos a los que nos podemos enfrentar son los relacionados con la conexión a Internet. En este caso te recomendamos que compruebes la conectividad de forma previa a empezar la entrevista. Además, si sois muchos en casa o normalmente tenéis muchos dispositivos encendidos y conectados a Internet, procura desconectar todos que puedas del Wifi.

Aunque a pesar de tomar estas precauciones, la conexión a Internet puede darnos algún pequeño susto durante la entrevista. En estos casos, si lo prefieres puedes conectar el ordenador directamente al router y problema resuelto. La conexión no será un problema.

Sobre el ordenador

Antes de empezar la entrevista de trabajo debes hacer una tarea previa en el ordenador para dejarlo a punto y evitar cualquier imprevisto. Para ello te recomendamos que pongas en práctica los siguientes consejos:

No tengas ventanas abiertas en el ordenador. El momento de la entrevista tienes que estar concentrado, por tanto, olvídate de todo lo demás, cierra todas las pantallas no se nos vaya a colar alguna imagen que no queramos en la entrevista. Procura no sobrecargar el ordenador antes de la entrevista. Al igual que tú, el ordenador debe estar descasando para ejecutar la videollamada sin recalentarse, sin cortes y de forma fluida. Si es un portátil, ten la batería a mano. Si se te queda sin batería en medio de una entrevista, mal asunto. Procura tener la última actualización del software del ordenador instalada. Desactiva las notificaciones de programas y medios de comunicación o redes sociales.

Preparación previa

Prepárate de la misma forma que si fueras allí presencialmente. Infórmate de la empresa, consulta las preguntas más comunes en una entrevista de trabajo para no quedarte en blanco y muestra interés. Si te preocupa gestionar la entrevista porque te cuesta expresarte por videollamada, haz ensayos.

¿Dónde me pongo?

Si vas a hacer una videollamada, elige el lugar con cautela. Ponte en un sitio de tu casa alejado de posibles ruidos y cierra la puerta. Tienes que ponerte en un espacio que te haga sentir que estás en una sala de reuniones o en una oficina. Lo ideal, si lo tienes, es que optes por una zona de escritorio, sin mucha decoración.

En cuanto al fondo, lo mejor es ponerte delante de una pared vacía o que tenga cierta decoración, pero que sea sencilla. También puedes ponerte delante de una librería o de otro fondo que te guste. Intenta buscar un lugar más o menos neutro de la casa y que el ángulo de visión de la cámara te enfoque a ti y no al fondo.

Elige el sitio que creas que va a dar una buena impresión y que vaya a mostrar algo de ti, pero que sea bueno. No es necesario enseñar tu habitación, ni que se vea tu cama o la cocina. Y por supuesto, nada de ropa tirada, ni desorden. Debes tener ese espacio como si fuera una oficina o como si de verdad el entrevistador fuera a ir allí.

Avisa a tus convivientes

Ten en sobre aviso a todas las personas que vivan en tu casa para que no te interrumpan durante el proceso. El lugar debe ser tranquilo, sin distracciones, sin ruidos y que de una buena sensación. Es importante que no haya elementos que te distraigan a ti y que tampoco lo hagan con el entrevistador. Por ejemplo, si tienes mascotas, ponte en una habitación o sala de estar y ciérrate para que no entren.

Iluminación

Volvemos a la importancia de la primera impresión. Si la primera vez que te ve un entrevistador estás en un sitio oscuro y pequeño, vas a perder puntos antes de empezar a hablar. Busca un lugar con luz, que se te vea bien y que de sensación de amplitud, de armonía. Aunque sin pasarse, es igual de malo que estemos en un cuarto oscuro que nos pongamos de frente a la luz y se nos vea blancos. Hay que intentar buscar la naturalidad, de la misma forma que si nos vieran de forma presencial.

Cuida tu imagen

Prepara esta entrevista como si fuera a ser de forma presencial. Péinate, lávate la cara y ponte ropa adecuada para la entrevista. El conjunto de ropa que debas ponerte dependerá de la empresa y el cargo para el que te vayan a entrevistar, pero nada de chándal y mucho menos pijama.

Cuando vayas a elegir la ropa, procura no escoger esas prendas del armario muy chillonas o brillantes puesto que pueden ser demasiado llamativas para la cámara. Procura optar por ropa arreglada, formal y sin muchos brillantes. Y por supuesto nada de vestirse a medias. Si algo hemos aprendido con el teletrabajo es que son muy comunes los despistes y no queremos por nada del mundo que la cámara se desestabilice y nos vean en ropa interior o con unas bermudas.

Postura y lenguaje corporal

Siéntate de forma correcta. Estás en tu casa, sí, pero no te tumbes en el sofá ni mucho menos. Coge una silla adecuada, colócate con la espalda recta y muestra una actitud corporal activa, receptiva, que se te vea con ganas e interés por la entrevista. No te pongas de cualquier manera o torcido en el asiento.

En definitiva, mira siempre al frente, mantén una postura erguida y ojo con el lenguaje corporal. No te despistes. No tienes a la persona delante, pero está viendo todo lo que haces y tus expresiones. Cualquier expresión, bostezo o mínimo signo de falta de interés se va a ver muy claro.

Mirar a la cámara

Tu aspecto personal es importante, pero también lo va a ser cómo te coloques frente a la cámara y la altura a la que lo hagas. Lo ideal es que coloques la cámara a la altura de los ojos o un poco más arriba. Y mires siempre de frente. Puede que al principio te resulte raro, pero si miras a la pantalla de tu ordenador en vez de a la cámara, el entrevistador va a ver a una persona que no le está mirando directamente y esa comunicación no verbal no es la más recomendable. En la medida de lo posible, intenta mirar a los ojos a tu entrevistador.

Saludo

En una entrevista por videollamada nos tenemos que olvidar del apretón de manos. En estos casos lo mejor es optar por una leve inclinación de cabeza con una pequeña sonrisa a modo de saludo. No te olvides que estás saludando a un entrevistador, no empieces a mover la mano como si estuvieras saludando a un familiar o amigo.

Puntualidad

Debes ser escrupulosamente puntual. Estás en casa, tan sólo tienes que conectarte a una hora, así que ten encendido el ordenador desde algo antes no vaya a ser que le de por actualizarse o bloquearse, ten todo listo unos 15 minutos antes de la entrevista y conéctate algo antes. Es mejor que esperes tú a que te esperen.

Nombre de usuario

Si tienes que crearte un usuario para acceder a la plataforma, nada de ponerte apodos ni nombres raros. Nombre y apellido completo para dar una imagen seria y formal. Lo mismo sucede con la foto, si tienes una imagen tuya en el perfil, que sea formal, en la que aparezca tu cara y estés bien vestido y arreglado. Es la primera imagen que van a ver de ti, así que intenta que la impresión que les des con esa foto sea la mejor posible.

Respetar turnos de palabra

Aunque las tecnologías han avanzado mucho en los últimos años, puede que en la entrevista por videollamada no funcione todo de forma fluida. Por tanto es fundamental respetar los turnos de palabra. De lo contrario, al hablar nosotros no oiremos lo que nos está diciendo el entrevistador ni él nos escuchará a nosotros. Debemos intentar dentro de lo posible respetar los turnos de palabra para conseguir una conversación con fluidez.

¿Notas y apuntes?

Hay que tener especial cuidado con querer tener mil notas y apuntes para leerlos durante la entrevista. Si se nos nota mucho que estamos leyendo apuntes vamos a dar una mala impresión. Una cosa es tener un apunte cerca para tratar un tema que no quieres dejar pasar y otro que tengas párrafos enteros escritos para leerlos. En ningún momento se debe notar que estás leyendo de los apuntes.

Conclusiones

En definitiva, en una entrevista es importante cuidar muchos aspectos para dar una buena imagen. Por ello, aunque tengas que enfrentarte por primera vez a una entrevista por videollamada, hazlo igual que si fuera presencial. Esto te ayudará a pensar en más detalles que no debes dejar pasar y en corregirte a ti mismo para saber actuar. Sobre todo, no te relajes ni consideres que una entrevista telemática es menos importante que si fuera presencial, porque te quitará muchas posibilidades.

Manual para superar con éxito una entrevista por Skype

James Gould, Director de Global de Personal Skype, y Sean Wilkes, Consultor de Personal de Skype, han elaborado un manual sobre cómo los propios empleados de Skype deben realizar las entrevistas para futuras contrataciones y que sirve de perfecta guía para todos aquellos que estén buscando trabajo y tengan que enfrentarse a un proceso de selección de estas características. Según estos expertos, los mejores consejos para enfrentarse a una entrevista de trabajo mediante una videollamada por Skype son:

Con práctica se llega a la perfección

Es muy importante realizar un ensayo de la videollamada con un amigo o familiar para comprobar los aspectos técnicos. Se recomienda también utilizar un auricular con micrófono porque el sonido es más nítido que si se utiliza un micrófono y los altavoces del ordenador. De igual forma, hay que asegurarse que la conexión a Internet es la adecuada para soportar una videollamada.

Preparar el lugar desde donde se realice la llamada

Ofreciendo siempre una buena experiencia visual y auditiva. Si es posible, es mejor utilizar una cámara HD e intentar conseguir una buena iluminación, así como colocar un telón de fondo para que la imagen se vea mejor al otro lado de la llamada. Se debe intentar eliminar cualquier ruido de fondo y asegurar que la entrevista no pueda ser interrumpida.

El vestuario varía en función de la industria y la empresa

Aunque siempre es recomendable tener como referencia a los presentadores de televisión. La gama de colores que usan habitualmente en sus trajes es la adecuada para la cámara, evitando ropa con rayas o estampada. También es importante comprobar que la ropa destaque del fondo.

Sentarse con la espalda recta

Se debe mantener el contacto visual y una buena postura. Hay que mirar directamente a la cámara para que el entrevistador tenga la sensación de una conversación más cercana, moviendo la cámara para conseguirlo. Si se utiliza un portátil con cámara incorporada, es conveniente apilar unos libros bajo el ordenador para que la cámara quede a la altura de los ojos.

¡Tener mucho entusiasmo y darlo todo!

Skype ofrece grandes oportunidades para conectar con las personas, aunque debe ser el propio entrevistado el que saque el mejor partido de todas las ventajas que ofrece la herramienta. Al igual que con las entrevistas en persona, es esencial hablar con claridad y transmitir entusiasmo, aunque hay que tener cuidado para que la comodidad de un hogar no se transforme en relajación en exceso.

