Si estás pensando en alguno de los regalos por abrir una cuenta nómina, ten en cuenta estos consejos antes de domiciliarla

Los bancos quieren captar tu dinero. ¿Cómo? Ofreciéndote tentadores regalos por domiciliar tu nómina, como por ejemplo dándote un cheque de dinero en efectivo, aparatos electrónicos como televisores o tablets… Para captar tu fuente de ingresos, tu nómina, están en plena batalla para captar clientes y actualmente en el mercado existen diversas ofertas quienes se comprometan a domiciliar la nómina. ¿Pero qué hay detrás de estas tentadoras ofertas de dinero, rebajas en los recibos domiciliados, televisiones o aparatos electrónicos como tabletas o iPads? Recuerda que, antes de tomar una decisión, conviene que valores varias cuestiones… y tener muy claro que para que nos beneficiemos nosotros, antes tiene que salir ganando mucho más el banco.

Regalos por domiciliar nómina o regalos cuenta nómina

Antes de tomar una decisión influenciados por el regalo fácil, hay que analizar las ofertas con cuidado, “puesto que en algunos casos al cliente se le exige cumplir unas condiciones que hacen que la promoción no resulte tan interesante como en principio parecía”, explican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en la que disponen de un comparador de ofertas para sus socios.

Las 5 condiciones que suelen exigir los bancos al domiciliar la nómina:

Hay que tener en cuenta que muchas de las ofertas exigen el cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones que hay que valorar. Los más habituales son:

Ser nuevo cliente

La mayoría de las ofertas promocionales van dirigidas exclusivamente a nuevos clientes, por lo que los usuarios que ya tienen la nómina domiciliada en la entidad no pueden acceder a ellas. O bien, para tener ese acceso, se exige el cumplimiento de requisitos adicionales.

Mantener un número mínimo de recibos domiciliados

Éste es otro de los requisitos que se exigen con frecuencia. Normalmente no es difícil cumplirlo.

Contratar una o varias tarjetas de crédito

En algunos casos también es obligatoria la contratación de una tarjeta de crédito por la que hay que pagar comisiones.

Periodos mínimos de permanencia

En los casos en los que la promoción consiste en la entrega de algún tipo de regalo, como una cantidad de dinero o una televisión, las entidades suelen establecer un periodo mínimo de permanencia durante el cual hay que cumplir todos los requisitos. Si por cualquier causa se dejara de cumplir alguna de ellos, en la mayoría de los casos hay que devolver un importe equivalente al valor del regalo.

Importe mínimo de la nómina

En algunas entidades para poder acceder a la promoción es necesario que la nómina alcance un importe mínimo. Además en otros casos el regalo varía en función del importe de la nómina domiciliada.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que a menudo las promociones y ofertas tienen una duración limitada, y una vez transcurrida ésta, se aplicarán las condiciones habituales para los clientes de la entidad.

La mayoría de los regalos cuenta nómina de los bancos tienen truco

La mayoría de regalos que ofrecen los bancos por una imposición a plazo fijo o por domiciliar una nómina, como por ejemplo ordenadores portátiles, televisores, iPad, equipos de música, videocámaras, robot de cocina… puede no ser tan chollo como realmente parece, según advierte la Federación de Usuarios Consumidores Independientes, FUCI.

Gustavo Samayoa, presidente de FUCI, avisa a los consumidores de que “no es oro todo lo que reduce y las promociones vendidas a bombo y platillo son mucho menos rentables que si se opta por una remuneración dineraria. Los artículos que los bancos ponen a disposición del cliente son una remuneración en especie por la que el usuario renuncia al beneficio monetario que podría obtener con ese dinero y que en el 75% de los casos es superior al valor del producto”. Otros análisis que hemos recogido en CasaCocheCurro.com también señalan que las las ofertas para domiciliar la nómina solo benefician a los bancos y no son atractivas para los clientes.

“Se recomienda al cliente que sea precavido y que antes de decidirse por el artículo que regalan, calcule el dinero que ganaría con el TAE (Tasa Anual Equivalente) que se aplica al artículo promocional y compararlo con su valor en el mercado, sobre todo, con los artículos relacionados con las nuevas tecnologías, ya que suelen depreciarse con gran rapidez”, apunta Samayoa.

Samayoa recomienda que antes de caer en la tentación del regalo “debemos pensar primero si de verdad lo necesitamos y fijarnos en las obligaciones que adquirirás con el banco como el tiempo de permanencia o los gastos adicionales para valorar si no te resultaría más barato comprarlo por tu cuenta e ir a un banco que te de más ventajas”.

¿Y los gastos de envío?

En este sentido, recuerda que “en muchas ocasiones los gastos de envío corren a cargo del cliente, y pueden ser elevados, ya que en estos se camuflan los impuestos derivados de los que supuestamente se hace cargo el banco. Asimismo, suelen ir acompañados de una permanencia obligatoria de 1, 2 o 3 años”.

El cliente debe saber también que Hacienda considera que el importe de los artículos que ofrecen los bancos es rendimiento de capital mobiliario, por lo que está sujeto a una tributación de aproximadamente el 19%.

Declaración de la renta

En otro orden de cosas, las personas que no tienen obligación de presentar declaración de la renta deben tener en cuenta que si sumando la valoración de los regalos recibidos a los intereses, dividendos, etc. percibidos ese año sobrepasara los 1.600 euros anuales fijados como límite sí tendría que presentar la liquidación del impuesto y declarar todos sus ingresos.

Toda esta información suele aparecer en el texto informativo de las ofertas, al menos toda aquella que tiene que ver con las condiciones de permanencia y productos a contratar. Sin embargo, la información sobre comisiones, el coste de los apuntes de operaciones, el tiempo de envío del “regalo”, o si la cuenta tiene o no remuneraciones, no suele aparecer en los folletos o carteles publicitarios que atraen al posible cliente con la promesa de recibir un regalo por el simple hecho de abrir una cuenta.

Ante esta situación, Samayoa recomienda que los consumidores no se conformen con leer la información que aparece en la promoción. “Es muy importante para aquellos que se vean seducidos por estas ofertas que, antes de contratar cualquier servicio, sea o no bancario, exijan toda la información por escrito para tener constancia de cuáles son los compromisos que adquiere con la entidad y durante cuánto tiempo”.

En definitiva, defiende Samayoa, que “si está pensando cambiar de banco o abrir un depósito, no sea el regalo promocional el que le haga decantarse por uno y otro, sino las condiciones que le ofrecen ya que es mejor obtener una rentabilidad por nuestro dinero y si queremos un regalo compremos nosotros el que más nos interese”.

Análisis de por qué las ‘atractivas’ ofertas para domiciliar la nómina sólo benefician a los bancos

Domiciliar la nómina es un negocio redondo… para el banco. Uno de los clásicos en la operativa bancaria es el juego de ofertas falsamente atractivas para captar la nómina de los consumidores. La Banca sigue apetitosa de efectivo y nuevos clientes para mejorar su liquidez. Con los depósitos prácticamente desaparecidos del ‘escaparate’ bancario, las entidades centran sus ‘esfuerzos’ en captar el ahorro familiar mediante todo tipo de productos tóxicos como pagarés, cédulas hipotecarias, bonos convertibles en acciones,… o con los poco atractivos regalos para las cuentas nómina. Las estrategias para conseguirlo son variadas: eliminación de algunas comisiones, tarjetas “gratis”, devolución de un porcentaje de los recibos domiciliados, mejores condiciones en productos de la entidad… Pero, para saber si nos interesan o no, también hay que tener en cuenta las contraprestaciones que se le exigen al consumidor: largos periodos de permanencia, compromiso de pago de un número determinado de recibos, gasto mínimo con la tarjeta de la entidad…

Uno de los principales aspectos a tener en cuenta a la hora de decidirse por una u otra entidad para ingresar nuestra nómina es el compromiso de permanencia, es decir, el tiempo en el que no podremos mover nuestra nómina a otro banco aunque encontremos una oferta mejor, ni acogernos a nuevas y mejores de nuestra entidad.

La mayoría de los bancos establecen un plazo mínimo para que el cliente pueda acogerse a las ventajas ofrecidas y, en caso de incumplimiento, fijan también la cuantía de penalización. El pequeño ahorrador puede encontrarse con una situación complicada si deja de recibir el sueldo mínimo requerido por el banco, ya que encima tendrá que “compensarle” por ello.

