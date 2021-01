Sabías Que...

Gratis

Hasta 480 euros por domiciliar tu nómina en uno de estos 6 bancos

Sí, todavía quedan bancos que hacen regalos a sus clientes por domiciliar la nómina en 2021. Pero debes saber que se trata de una práctica que está casi en desuso y apenas cuenta con un pequeño catálogo de ofertas.

En este artículo recopilamos los 6 bancos que actualmente ofrecen regalos, curiosamente todos ofrecen dinero, y sus condiciones. Es importante que prestes atención a la letra pequeña, puesto que no en todas las ocasiones los regalos de los bancos merecen la pena.

Deutsche Bank

Esta entidad ofrece con la Cuenta Nómina Más DB hasta 480 euros, repartidos en cuotas de 20 euros mensuales durante dos años, por domiciliar la nómina, sin comisiones de mantenimiento ni de administración.

Los requisitos pasan por domiciliar la nómina o pensión de mínimo 1.500 euros (no se acepta la suma de varios ingresos), realizar un mínimo de 4 compras en comercios con tu tarjeta de débito o una con la de crédito y se trata de una oferta exclusiva para nuevos clientes de la entidad.

La oferta de Deutsche Bank finaliza el próximo 31 de enero de 2021.

Santander

Si domicilias la nómina en la Cuenta Santander One con anterioridad al 31 de marzo de 2021 puedes conseguir hasta 15.000 Avios que puedes canjear en forma de experiencias del Programa Iberia Plus (vuelos, paradores y hoteles o alquiler de vehículos).

La Cuenta Santander One no tiene comisión de emisión ni mantenimiento en las tarjetas de débito y crédito ni transferencias.

Esta oferta es válida para nuevas domiciliaciones de nómina, pensiones o ingresos recurrente de un valor mínimo de 600 euros al mes.

Para cuentas de un importe de entre 600 y 1.200 euros el regalo son 10.000 Avios. Para importes superiores a 1.200 euros en la nómina el regalo son 15.000 Avios. La promoción tiene una permanencia obligatoria de 24 meses.

Tarjeta prepago Liberbank

La promoción de Liberbank por domiciliar una cuenta es que ofrece a sus clientes 35 euros de crédito en PSN. Para poder disfrutar de esta promoción hay que contrata la tarjeta online Prepago PlayStation Teens.

Es una oferta válida para nuevos clientes y para los que ya lo eran. Los nuevos clientes tienen que conratar primero la Cuenta PlayStation y después la tarjeta prepago.

Las condiciones pasan por ser mayor de edad, tener residencia fiscal en España. Oferta válida hasta el 13 de enero de 2021.

Liberbank

Liberbank ofrece hasta 150 euros por domiciliar una nómina o pensión de mínimo 600 euros en la Cuenta Real Madrid.

Es una promoción específica para nuevos clientes. Una vez que el banco reciba la primera nómina tras haber contratado la promoción, se procede al ingreso de los 20 euros.

Para poder beneficiarse de esta promoción es obligatoria una permanencia de 24 meses y contratar una tarjeta de débito por titular de la cuenta. Esta promoción es válida hasta el 30 de junio de 2021.

Bankinter

Cuenta Nómina Bankinter te paga un 5% por los ahorros del primer año y un 2% por los ahorros del segundo. El saldo máximo a remunerar son 5.000 euros.

La cuenta nómina establece el requisito de ingresos en 800 euros. Esta promoción es válida hasta el 30 de junio de 2021. Pueden disfrutar de ella tanto los nuevos clientes como los ya existentes.

Para poder disfrutar de la promoción los clientes tienen que tener domiciliada una nómina de 800 euros mínimo.

Openbank

La cuenta Nómina Open te devuelve hasta un 1% de los recibos domiciliados de la luz, gas, teléfono, móvil o Internet.

Como hemos visto, las ofertas son limitadas, aunque a día de hoy tener un banco que no te cobre comisiones, es un regalo más que suficiente.

Hasta 480 euros por domiciliar tu nómina en uno de estos 6 bancos was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Hasta 480 euros por domiciliar tu nómina en uno de estos 6 bancos, te recomendamos que entres en la categoría de Gratis.

AUTOR Jessica Pascual es redactora en CasaCocheCurro.com. Periodista licenciada con estudios de postgrado y apasionada del entorno digital. "Disfruto aprendiendo cosas nuevas todos los días".







MÁS NOTICIAS INTERESANTES