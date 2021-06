Sabías Que...

3 bancos que regalan dinero por abrir una cuenta sin domiciliar la nómina

NOTICIA de de Jessica Pascual

Domiciliar una nómina o una pensión de un importe mínimo suele ser un requisito imprescindible para acceder a los beneficios o regalos que ofrecen los bancos a los clientes más vinculados.

Pero hay excepciones. Existen entidades bancarias, normalmente digitales, que regalan dinero a sus clientes sin necesidad de domiciliar una nómina o una pensión. ¿Quieres saber cuáles? En este artículo te dejamos la lista de los tres bancos que regalan dinero sin tener que ingresar nada a cambio.

Es importante que tengas en cuenta que algunas de estas ofertas son promociones puntuales. Así que te recomendamos que visites de forma habitual esta información en la que incluiremos todas las ofertas que publiquen los bancos.

N26

Los clientes que abran una cuenta en el banco digital N26 pueden beneficiarse de dos regalos. Por un lado, la entidad ofrece a los nuevos clientes hasta un año de suscripción gratis a Amazon Prime y, por otro, un cheque de 30 euros de bienvenida para gastar en lo que quieran.

Siempre que te ajustes a los requisitos que vamos a detallar y realices el proceso paso a paso, podrás disfrutar de las dos ofertas, tanto del cheque de 30 euros como de la suscripción gratuita a Amazon.

La promoción de los 30 euros de bienvenida está activa hasta el 11 de julio de 2021. Para beneficiarse de este cheque regalo los clientes tienen que abrir una cuenta utilizando el código ‘EUROCOPA’ durante el proceso de contratación. Para que la entidad te dé los 30 euros tienes que realizar una transacción de mínimo 30 euros con la tarjeta. Tras realizar la operación, recibirás el dinero en uno o dos días.

Para disfrutar de la suscripción gratuita a Amazon Prime, los clientes tienen hasta el 31 de julio de 2021 para conseguir esta promoción. Y también, al abrir una cuenta N26 a través de su página web y seleccionar la tarjeta asociada a la cuenta como método de pago en Amazon Prime. De esta forma podrás abonar la suscripción a Prime y recibir el reembolso en la misma cuenta.

Los nuevos clientes que se abran una cuenta N26 Estándar pueden beneficiarse de seis meses de suscripción gratis a Prime. Por otra parte, a los que se abran una cuenta N26 Smart, You o Metal, la entidad les regala un año entero de suscripción a Amazon Prime.

WiZink

El banco digital WiZink ofrece un cheque regalo de 60 euros para gastar en Amazon a los clientes que contraten la tarjeta de crédito WiZink Me. Para conseguir este bono de 60 euros tan sólo tienes que usar la tarjeta durante el primer mes de contratación en alguna de estas dos modalidades:

A fin de mes sin intereses

Aplazada

Tras realizar esta primera compra el cliente recibe en su teléfono móvil o correo electrónico un código para utilizar el cheque regalo así como las instrucciones para utilizarlo en Amazon.

La tarjeta de crédito WiZink Me no tiene comisiones ni de emisión ni mantenimiento y no es necesario cambiar de banco para contratarla y utilizarla.

Además del cheque regalo, los clientes que contraten la tarjeta pueden disfrutar de la devolución del 3% en dos categorías que ellos mismos deciden. Puede ser en alimentación, ocio, viajes, etcétera. El ahorro de esta devolución puede alcanzar los 6 euros al mes, es decir, los 72 anuales.

Orange Bank

La entidad ofrece a los nuevos clientes que abran una cuenta bancaria hasta 25 euros de regalo. Para beneficiarse de la promoción, los clientes deben tener una línea de móvil contratada con Orange y abrir la cuenta entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2021.

A través de la promoción ‘Con Altura’ los clientes de la entidad reciben un importe por valor de 10 euros al ingresar dinero por primera vez en la cuenta. Después, pueden recibir un euro por cada compra que realicen con la tarjeta, hasta un máximo de 15 euros.

