Si recibes esta llamada de tu banco, puede ser un fraude con IA

Las estafas financieras no son nuevas, pero la inteligencia artificial (IA) ha elevado su nivel de sofisticación hasta hacerlas mucho más difíciles de detectar. Los delincuentes ya no se limitan a enviar correos mal redactados: ahora utilizan voces clonadas, vídeos manipulados (deepfakes), páginas web idénticas a las oficiales y bots que simulan conversaciones reales.

Las Autoridades Europeas de Supervisión —la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados— advierten de que los riesgos van desde pérdidas económicas hasta suplantación de identidad y consecuencias legales.

Estas son todas las estafas que están detectando.

Suplantación de identidad con IA y uso de deepfake

Uno de los fraudes más peligrosos es la suplantación de identidad mediante clonación de voz o vídeo.

El esquema suele comenzar con una llamada inesperada. La persona que llama asegura ser tu banco, una autoridad pública —como la policía o la Agencia Tributaria—, una aseguradora o incluso un familiar. El número puede estar falsificado y coincidir con el oficial del banco, técnica conocida como spoofing.

En algunos casos, los estafadores utilizan IA para:

Recrear la voz de un empleado del banco o de un familiar.

Generar vídeos manipulados con apariencia real.

Imitar movimientos faciales y expresiones.

El objetivo es provocar urgencia: transferir dinero “para protegerlo”, facilitar contraseñas o instalar software remoto.

Que conozcan tus datos personales no significa que sean legítimos.

Phishing avanzado e ingeniería social personalizada

El phishing tradicional evoluciona. Ahora los correos y mensajes fraudulentos:

No contienen errores ortográficos.

Copian el diseño exacto del banco.

Pueden aparecer en el mismo hilo de conversación que comunicaciones reales.

La IA permite analizar redes sociales para personalizar el mensaje y hacerlo creíble.

El enlace dirige a una web falsa que imita la banca electrónica. Al introducir tus credenciales, el estafador obtiene acceso directo a tu cuenta.

Estafas de inversión y seguros impulsadas por IA

Otra modalidad frecuente es la oferta de inversión o seguro “por tiempo limitado” y de bajo riesgo.

El anuncio incluye:

Fotos de personas famosas.

Testimonios aparentemente reales.

Documentación profesional.

Tras mostrar interés, el contacto continúa por mensajería privada. Primero se solicita una pequeña cantidad. Después, inversiones mayores.

Cuando intentas retirar el dinero o declarar un siniestro, la entidad desaparece.

Además, la IA se usa para crear:

Bots en redes sociales que interactúan contigo.

Documentos falsos de apariencia oficial.

Sitios web corporativos altamente convincentes.

Estafa amorosa o afectiva con tecnología IA

Este fraude combina manipulación emocional y tecnología.

El contacto comienza en redes sociales o aplicaciones de citas. La persona genera confianza y vínculo afectivo. Posteriormente introduce una oportunidad financiera —normalmente inversión en criptoactivos— prometiendo altos beneficios y bajo riesgo.

La IA permite:

Crear perfiles falsos realistas.

Generar imágenes artificiales.

Utilizar chatbots para mantener conversaciones constantes.

Cuando el estafador ha obtenido el máximo dinero posible, desaparece. Además de la pérdida económica, la información personal puede utilizarse para suplantar identidad o contratar productos en tu nombre.

Estafa de compra en plataformas digitales

Encuentras un producto atractivo en un marketplace. El vendedor solicita pago fuera de la plataforma “para mayor seguridad”.

El enlace conduce a una página de autenticación bancaria falsa. Introduces tus datos creyendo que es legítima. El pago elude las garantías de la plataforma y el estafador obtiene tus credenciales.

La IA se utiliza para replicar logotipos, confirmaciones de pedido y facturas con apariencia auténtica.

Estafas específicas con criptoactivos

El crecimiento de los criptoactivos —caracterizados por rapidez, anonimato e irreversibilidad de las transacciones— los convierte en un objetivo especialmente atractivo para los ciberdelincuentes.

Estas son todas las modalidades descritas por las autoridades:

Esquema “pump and dump” y “rug pull”

Se promociona un nuevo token con beneficios rápidos. Tras inflar artificialmente el precio, los organizadores venden y el valor se desploma. O directamente desaparecen con los fondos.

Suplantación para robar frase semilla

Un falso soporte técnico solicita tu frase semilla o claves privadas. Si las compartes, pierdes el acceso a tu monedero de forma irreversible.

Phishing cripto

Correos o mensajes que invitan a descargar aplicaciones o actualizar seguridad. El resultado puede ser la instalación de malware.

Estafa del regalo (“giveaway”)

Prometen duplicar tus criptoactivos si envías una cantidad inicial. Tras la transferencia, no recibes nada.

Estafa amorosa con inversión en cripto

Similar a la descrita anteriormente, pero centrada en criptomonedas.

Esquema Ponzi con criptoactivos

Prometen rendimientos constantes. Los beneficios se pagan con el dinero de nuevos inversores hasta que el sistema colapsa.

Dirección contaminada o falsa en el monedero

El estafador envía una pequeña cantidad desde una dirección muy similar a otra con la que ya has operado. Si copias la dirección equivocada del historial, envías fondos al delincuente. Las transacciones suelen ser irreversibles.

Las señales de alerta que se repiten en casi todos los fraudes

Las autoridades destacan patrones comunes:

Promesas demasiado buenas para ser ciertas.

Urgencia para actuar.

Solicitudes de pago con métodos no rastreables.

Petición de contraseñas, claves privadas o frases semilla.

Enlaces sospechosos o URLs con ligeras variaciones.

Archivos adjuntos .exe, .scr, .zip o .docm.

Voces excesivamente robóticas o vídeos con desajustes faciales.

Qué hacer si ya has sido víctima

Las autoridades recomiendan actuar con rapidez:

Cancelar de inmediato cualquier transacción.

Contactar con el banco o proveedor de criptoactivos.

Cambiar todas las contraseñas.

Revocar permisos en el monedero si procede.

Transferir los fondos restantes a una nueva wallet segura.

Denunciar ante la policía o autoridad financiera.

Desconfiar de supuestas ofertas de recuperación de fondos (“recovery room”).

Aunque la inteligencia artificial hace que los fraudes sean más convincentes, el patrón se repite: presión, urgencia y promesas de beneficio rápido.

Las autoridades europeas insisten en una idea clave: si algo parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente no lo sea.