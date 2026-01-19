Un Bizum equivocado acaba en condena: 900 euros de multa por apropiación indebida

NOTICIA de de Javi Navarro

Un simple error al enviar un Bizum acabó en los tribunales. Un cliente que pagó un trayecto en taxi se equivocó días después al hacer una transferencia y mandó 35,20 euros al mismo conductor. Pese a avisarle de inmediato y pedirle la devolución en varias ocasiones, el dinero nunca regresó a su dueño. Ahora, un juzgado de Cambados ha considerado probado que el taxista se lo quedó de forma consciente y le ha impuesto una multa que multiplica por mucho la cantidad inicial, en un caso que sirve de aviso sobre las consecuencias legales de apropiarse de un pago recibido por error.

El Tribunal de Instancia de Cambados ha condenado a un taxista a una multa de 900 euros por apropiarse de un Bizum de 35,20 euros que un cliente le envió por error. La jueza considera probado que el acusado no tuvo intención de devolver el dinero pese a las reiteradas peticiones del perjudicado, lo que encaja en un delito leve de apropiación indebida. Además de la sanción económica, deberá indemnizar a la víctima con la cantidad íntegra recibida indebidamente.

La sentencia, dictada por la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de Cambados, explica que la conducta del taxista desvirtúa la presunción de inocencia, ya que existen pruebas suficientes —declaración del denunciante y mensajes intercambiados por WhatsApp— que acreditan que conocía el error y, aun así, decidió quedarse el dinero.

Un Bizum enviado por error tras un servicio de taxi

Según el relato de hechos probados, los hechos se remontan a agosto de 2025. La víctima, de 69 años, contrató los servicios del taxista, de 39, para desplazarse desde un hotel hasta la estación de Pontevedra. El importe de la carrera fue de 53 euros y, al no disponer el conductor de cambio, el cliente abonó 50 euros en efectivo y completó el pago con un Bizum de 3 euros.

Días después, el cliente envió por equivocación otro Bizum de 35,20 euros al número del taxista, creyendo que lo remitía a un amigo con el mismo nombre. Ese mismo día le escribió para explicarle el error y solicitarle la devolución.

Mensajes reiterados y falta de respuesta

La resolución detalla que el perjudicado insistió en varias ocasiones para recuperar el dinero, siempre de forma educada y identificándose como el cliente del servicio de taxi. Sin embargo, el acusado apenas respondió a uno de los mensajes y nunca procedió a la devolución, pese a conocer desde el primer momento que el ingreso se había producido por error.

Ante la falta de respuesta, el cliente acabó presentando una denuncia ante la Guardia Civil en su lugar de residencia, lo que dio origen al procedimiento judicial.

Delito leve de apropiación indebida

La jueza subraya en la sentencia que existe apropiación indebida cuando quien recibe una cantidad que debe devolver la incorpora a su patrimonio sin intención de restituirla. En este caso, considera acreditado el elemento doloso —es decir, la voluntad de quedarse el dinero—, lo que justifica la condena.

Por ello, impone una multa de dos meses con una cuota diaria de 15 euros, lo que suma un total de 900 euros, además de la obligación de indemnizar al perjudicado con 35,20 euros en concepto de responsabilidad civil.

La sentencia no es firme

El fallo no es firme y contra él cabe interponer recurso de apelación. La información ha sido difundida por el servicio de Comunicación del Poder Judicial, una vez anonimizada la resolución.