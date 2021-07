Sabías Que...

Síntomas de un golpe de calor en perros y cómo actuar

de Jessica Pascual

Las altas temperaturas tienen efectos perjudiciales en la salud y sí, también afectan a las mascotas, sobre todo a los perros. Por ello, es importante saber protegerles y mantenerles hidratados para evitar que sufran golpes de calor (hipertermia). En esta guía te explicamos con detalle cuáles son los síntomas de los golpes de calor en los perros y cómo actuar en estos casos para asegurar su buen estado de salud.

¿Por qué sufren golpes de calor?

Los peluditos de cuatro patas también se ven afectados por las altas temperaturas. Al no tener glándulas sudoríparas repartidas por el cuerpo, les resulta más complicado regular su temperatura corporal y les cuesta más refrescarse. Y es que los perros autorregulan su temperatura corporal a través del jadeo, de la sudoración por las almohadillas de los pies y por las zonas de su cuerpo con menor cantidad de pelo, como la barriga.

Por todo ello, si están expuestos a altas temperaturas, pueden acabar sufriendo un golpe de calor. Aunque la hipertermia no sólo está provocada por una elevada temperatura del ambiente. Otros factores que la propician son:

Falta de agua

Dejarles en espacios reducidos, como en el coche

Falta de sombra

Pisar o estar tumbados sobre suelos asfaltados con temperaturas elevadas

Exceso de humedad en el ambiente

Síntomas

Los golpes de calor en estas mascotas se producen cuando su temperatura corporal aumenta y supera los 40 grados. Aunque no hace falta que midas su temperatura para saber si está sufriendo un golpe de calor, puesto que los síntomas que lo provocan son mucho más visibles. Los principales indicadores que te avisan de que tu perro está sufriendo hipertermia son:

Jadeo constante

Respiración nerviosa y acelerada

Ritmo cardíaco elevado

Temblores o falta de equilibrio por la disminución de azúcares y sales en el cuerpo

Debilitamiento de sus fuerzas

Mucosas o encías con un tono rojo intenso o azulado por falta de oxígeno en sangre

Presencia de muchas babas viscosas

En casos extremos en los que sufra un golpe de calor muy fuerte, puede manifestarse a través de:

Pérdida de la conciencia o hemorragias graves

Vómitos y diarrea

Convulsiones

Estado de shock

Perros más vulnerables a los golpes de calor

Hay perros que, tanto por su edad como por su raza, son más susceptibles de sufrir un golpe de calor y, por tanto, hay que extremar las precauciones con ellos. Los más propensos a sufrir estos aumentos de temperatura son:

Al igual que sucede con las personas, los cachorros y los perros más mayores son los que más probabilidades tienen de sufrirlos También son más susceptibles las razas con problemas respiratorios Lo mismo sucede con las razas de piel oscura y pelo negro, puesto que este color tiende a absorber más el calor. Los perros con sobrepeso o con enfermedades cardíacas o del sistema nervioso también son más propensos a sufrir un golpe de calor.

Cómo actuar

Si crees que tu perro está sufriendo un golpe de calor, tienes que llevarle a un veterinario cuánto antes. Aunque si no tienes esa posibilidad, puedes poner en práctica los consejos que te detallamos a continuación para bajar la temperatura corporal de tu mascota y ayudarle a aliviar la sensación de este aumento excesivo de temperatura.

Hay que tener en cuenta que los efectos derivados de un golpe de calor pueden ser temporales o permanentes. En caso de una temperatura excesiva, si no se actúa a tiempo, pueden fallecer en pocos minutos. Por ello, la clave para saber cómo actuar si un perro está sufriendo un golpe de calor es mantener la calma, pero actuar rápido y con efectividad.

El objetivo es reducir su temperatura corporal . Para ello, lo primero que hay que hacer es resguardarle del calor y trasladarle a una zona con sombra o a un ambiente en el que se esté más fresquito. Pero ojo, no es recomendable cambiar de forma brusca la temperatura corporal del perro . Debe ser un proceso progresivo. Es decir, que si está a pleno sol, no hay que llevarle a una habitación con el aire acondicionado puesto a 19 grados. Debes llevarle a un sitio con sombra o al interior de la vivienda donde se sienta más aliviado, pero sin exponerle a cambios bruscos de temperatura ambiental.

. Para ello, lo primero que hay que hacer es resguardarle del calor y trasladarle a una zona con sombra o a un ambiente en el que se esté más fresquito. Pero ojo, . Debe ser un proceso progresivo. Es decir, que si está a pleno sol, no hay que llevarle a una habitación con el aire acondicionado puesto a 19 grados. Debes llevarle a un sitio con sombra o al interior de la vivienda donde se sienta más aliviado, pero sin exponerle a cambios bruscos de temperatura ambiental. Intenta refrescarle con un poco de agua para que se hidrate , pero que no esté muy fría. Y no dejes que beba mucha cantidad ni muy rápido. Debe beber despacio y a pequeños sorbitos.

, pero que no esté muy fría. Y no dejes que beba mucha cantidad ni muy rápido. Debe beber despacio y a pequeños sorbitos. También puedes abanicarle para proporcionarle una sensación de frescor y que así se recupere poco a poco.

Puedes darle pequeños masajes en las extremidades para favorecer la circulación en las patas.

Mójale o humedécele el pelo con agua del tiempo. Puede ser de una manguera o con agua del grifo. Prueba a esparcirle un poco de agua por encima pero sin empaparle, el objetivo es refrescarle no mojarle.

Aunque a pesar de puedas hacer una primera estabilización y notes una mejoría en el aspecto de tu mascota, es posible que tenga secuelas, por eso es fundamental llevarle a un veterinario. En la clínica tienes que explicar con detalle al profesional todos los síntomas que ha experimentado y cómo ha ocurrido. Debes explicarlo con claridad para que el profesional pueda hacerle las pruebas pertinentes y someterle a un análisis de sangre para asegurarse de que está bien y que no tiene ningún órgano afectado. O ponerle un tratamiento en caso de ser necesario.

Cómo evitar golpes de calor en perros

En la mayoría de los casos, es posible evitar los golpes de calor en las mascotas. Para ello, puedes seguir estas recomendaciones y medidas preventivas que protegerán a tu mascota de una insolación.

No le saques en las horas de mayor temperatura , sobre todo si le paseas por zonas de asfalto porque además, se va a quemar las patas

, sobre todo si le paseas por zonas de asfalto porque además, se va a quemar las patas Asegúrate de que tiene siempre agua fresca

Que su cama esté en una zona con sombra

Dale de comer a primera o última hora del día, cuando hace menos calor. Y lo mismo para pasear, sácale a las horas en las que corre algo de airecito y la temperatura es agradable

No le dejes expuesto al sol

En la playa o en la montaña, huye de las horas de mayor calor y mantenlo siempre fresco

No le pongas a hacer ejercicio o a correr con él en las horas de más calor

Hazte con una piscina para perros para que pueda refrescarse siempre que le apetezca

para que pueda refrescarse siempre que le apetezca En verano, si tu perro tiene un pelo muy denso y mucha cantidad, prueba a recortárselo para que disminuya su sensación de calor

