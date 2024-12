Ocio - Tecnología

Smartphones

¿Te llaman ofreciéndote trabajo? La Policía avisa cómo evitar esta estafa

NOTICIA de de Cristian Pinto

“Hemos recibido tu currículum”. Esta es la frase que cada vez escuchan más personas cuando descuelgan una llamada. Las estafas telefónicas se pueden presentar de diversas formas. De hecho, simplemente por contestar ‘sí’ a una llamada ya corres peligro de sufrir un ciberataque. La última técnica que están empleando los ciberdelincuentes consiste en el fraude del falso puesto de trabajo.

Para evitar caer en esta trampa, la Policía Nacional ha publicado en redes sociales una serie de consejos para no caer en la nueva estafa.

Así funciona la estafa del CV

¿Has descolgado una llamada y al momento ha respondido una voz robótica? Los ciberestafadores ahora usan una nueva técnica: hacerse pasar por el departamento de Recursos Humanos de conocidas plataformas de búsqueda de empleo. Si no estás buscando trabajo, podrás detectar que se trata de un intento de fraude al momento.

No obstante, puede dar la casualidad de que estés inscrito a alguna oferta de empleo en un portal de trabajo como Job & Talent, Adecco o Indeed. En la llamada, los ciberdelincuentes informarán de que han aceptado tu currículum en la empresa de empleo en cuestión. Si no dices nada durante la llamada no correrás peligro. La conversación durará pocos segundos y finalizará pidiéndote que agregues el número de teléfono para que contactes con la supuesta empresa por WhatsApp. Es en este momento donde se produce la estafa.

Cómo evitar la estafa

“Si entablas conversación te dirán que una empresa está interesada en contratarte y te pedirán que contactes a través de WhatsApp con el número de teléfono que te ha llamado. Ahí se cortará la llamada y la estafa habrá comenzado”. Así ha explicado la Policía Nacional en su perfil oficial de TikTok el funcionamiento de esta estafa.

Pero, ¿qué ocurre exactamente si llegamos a hablar por WhatsApp a este número desconocido? Tal y como detalla la Policía, se pueden dar dos casos:

Te pueden ofrecer un supuesto trabajo muy sencillo de realizar a cambio de un buen salario. Para esto, primero te pedirán que realices un prepago. “Aquí está el timo”. Si accedes al trato no volverás a tener noticias sobre la supuesta oferta de empleo y la estafa ya se habrá cometido.

Si accedes al trato no volverás a tener noticias sobre la supuesta oferta de empleo y la estafa ya se habrá cometido. Otra opción es que te soliciten documentación personal, como el DNI o la declaración de la Renta, para posteriormente suplantar tu identidad y pedir créditos a tu nombre.

Si no quieres caer en este timo, en primer lugar, no respondas a la llamada y cuelga inmediatamente. Y mucho menos hables por WhatsApp al número de teléfono. En segundo lugar, si vas a inscribirte en una oferta de empleo, solo debes hacerlo en la web oficial o en la app de la empresa.

Por último, ten en cuenta que las empresas de trabajo nunca van a contactarte por llamada telefónica y mucho menos te pedirán que contactes con ellos por una aplicación de mensajería instantánea.