Coches Todos los impuestos que tienes que pagar al comprar un coche (nuevo o usado)

El precio que marcan los coches en los concesionarios no se corresponde con el coste final del vehículo.

Esto sucede por la influencia de factores externos al vehículo como las condiciones de financiación o los impuestos que tienes que pagar.

En este artículo te contamos uno a uno todos los impuestos que hay que pagar cuando compras un coche, ya sea nuevo o usado.

Los impuestos van a depender de dónde compres el coche y de si es nuevo o de segunda mano.

Coche nuevo

IVA

Cuando compras un coche nuevo el primer impuesto que tienes que pagar es el IVA.

Fiscalidad de la primera matriculación de vehículos en Península e Islas Baleares IVA Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte Con carácter general Sujeto 21% Sujeto. Tipo de gravamen en función de las emisiones de CO2 Reglas especiales:

>> Vehículos para personas con movilidad reducida

>> Vehículos matriculados a nombre de personas con discapacidad para su uso exclusivo

>> Vehículos matriculados a nombre de otras personas destinados al transporte de personas con discapacidad en silla de ruedas o movilidad reducida Sujeto 4%

Sujeto 4%

Sujeto 4% No Sujeto

Exento

Sujeto y no exento Vehiculos destinados a:

>> Mercancías /N1, N2 y N3)

>> Viajeros M2, M3 (más de 9 plazas incluida la del conductor)

>> Tranvías Sujeto 21% No sujeto Vehículos de 2 o 3 ruedas (cilindrada menor de 250 cc) Sujeto 21% No sujeto Vehículos de exclusiva aplicación industrial, comercial, agraria, clínica o científica homologados por la Administración Tributaria SUjeto 21% No sujeto Vehículos especiales, no quad Sujeto 21% No sujeto Vehículos mistos adaptables cuya altura no supere los 1800mm excepto los tipo ‘jeep’ o todo terreno Sujeto 21% No sujeto >> Vehículos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad

>> Vehículos a motor y motocicletas para uso particular de miembros de la OTAN y su personal independiente Sujeto 21%

Exento No sujeto Ambulancias y vehículos para la vigilancia y socorro en autopistas y carreteras Sujeto 21% No sujeto >> Automóviles destinados a: taxis, autoturismos, actividades de enseñanza de conductores, alquiler Sujeto 21% Exento Automóviles con matrícula diplomática Sujeto 21% Exento Traslado de la residencia habitual de su titular desde el extranjero al territorio español Exento Exento Familias numerosas: capacidad de entre 5 y 9 plazas Sujeto 21% Sujeto. Tipo de gravamen en función de las emisiones de CO2. Reducción al 50% de la base imponible Autocaravanas Sujeto 21% Sujeto. Tipo de gravamen en función de las emisiones de CO2. Reducción del 30% de la base imponible

En España el IVA supone un sobre coste del 21% del precio, aunque hay vehículos especiales que cuentan con un tipo de IVA reducido del 4%.

Este IVA reducido está dirigido a personas con movilidad reducida o discapacidad.

Impuesto de matriculación

Este impuesto, como su nombre indica, se paga la primera vez que compras un coche para que puedan matricularlo en España.

En aquellos casos en los que se realice la compra de un vehículo en el extranjero, también deberá abonarse el impuesto de matriculación puesto que necesita matricularse en España.

El precio del impuesto de matriculación varía en función de los ratios del Ministerio de Hacienda.

El impuesto de matriculación además de la cuantía base suma una parte más que se calcula en función de las emisiones de CO2.

Por tanto al coste base del impuesto de matriculación establecido por Hacienda, se suman las siguientes cantidades:

No tiene coste adicional para los coches con emisiones iguales o inferiores a 120 gramos por kilómetro.

Aumenta el pago en 4,75% en los coches que tienen emisiones que oscilan entre los 120 y los 160 gramos por kilómetro.

Aumenta en un 9,75% los coches que tienen emisiones entre 160 y 200 gramos por kilómetro.

Por último, aumenta en 14,75% en aquellos coches que tienen emisiones mayores o iguales a 200 gramos por kilómetro.

A estos impuestos para conocer el precio final del vehículo tendrás que tener en cuenta el pago del seguro del coche y los intereses de la financiación.

Coche usado

ITP

Si en el caso de un coche nuevo el primer impuesto que tienes que abonar es el IVA, en el caso de los coches de segunda mano el impuesto que tienes que pagar es el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales.

No tienen que pagar este impuesto los coches de kilómetro cero o los usados que se compren en concesionario. En este caso lo que se paga es el IVA.

Este impuesto quien lo paga es quien compra el coche y su valor depende de cada comunidad autónoma. La horquilla de las comunidades se sitúa entre el 4% que es el porcentaje más bajo, hasta el 8% que es el más alto.

Este impuesto se liquida con Hacienda de la localidad correspondiente.

Para poder pagarlo el procedimiento es sencillo: Hay que rellenar el modelo 620 de Hacienda y entregarlo.

Cambio titularidad

Otro de los impuestos que hay que pagar es el cambio de titularidad para poder poner el coche a tu nombre.

Se realiza en la Dirección General de Tráfico y tiene un coste en función del tipo del vehículo.

Para los turismos hay que pagar 53,4 euros y en el caso de los ciclomotores un total de 26,7 euros.

