Cómo hacer el cambio de titular de un coche

Los 9 pasos para saber cómo hacer el cambio de titular de un coche en una compra venta

¿Cómo hacer el cambio de titular de un vehículo? Teniendo en cuenta que cada vez se venden y compran más coches de segunda mano, sobre todo los de más de 5 y 10 años por su precio rebajado, tal vez te ronde por la cabeza esa idea de vender mi coche. Si te encuentras en esta misma situación a la que el año pasado se enfrentaron casi 1,9 millones de vendedores con sus respectivos compradores, debes tener en cuenta los 9 aspectos básicos que afectarán a la operación sin olvidar las implicaciones con Hacienda o legales para dejar todo el proceso de compra venta bien cerrado. También puedes, tanto si eres vendedor como comprador, acudir a una gestoría que tramite el cambio de titularidad del dueño del coche, pero contratar a estos profesionales tendrá coste.

Coche de segunda mano

Si has comprado un coche usado o heredado un coche, es indispensable que realices el cambio de la titularidad. Eso significa que el vehículo estará a tu nombre, por lo que podrás realizar procedimientos posteriores sin inconvenientes. Si eres el vendedor, este proceso te asegurará, por ejemplo, que no recibirás notificaciones o multas del nuevo dueño.

Coche nuevo

Si has comprado un coche nuevo, el concesionario debe encargarse de todo el trámite, por lo que deberán entregarte la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo y el permiso de circulación con tu nombre.

Reunir toda la documentación

Si optaste por la compra de un usado, debes en primer lugar reunir toda la documentación del coche usado: ficha técnica, permiso de circulación, recibo del impuesto municipal del año anterior, DNI de comprador y vendedor, contrato de compra-venta o factura con CIF y solicitud de cambio de titularidad.

Cuánto cuesta el cambio de titular de un coche

También debes abonar las tasas para realizar el cambio de titular de un coche, que corresponden a 4% del valor del vehículo. Como ejemplo, si el valor es de 6.000 euros, entonces el coste de cambiar el propetario de un coche es de 240 euros.

Acudir a Hacienda

Tras abonar las tasas y reunir toda la documentación, debes acudir a la Delegación de Hacienda de tu ciudad (con teléfono Hacienda) y rellenar el modelo 620, el conocido como Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (IPT y AJD). Puedes descargártelo desde la página web de la Agencia Tributaria o también lo puedes pedir directamente en la taquilla de la Delegación de Hacienda. Esta cantidad varía según las tablas y baremos de compra venta de vehículos que cada año renueva el Ministerio de Industria y las Comunidades Autónomas. En caso de que tengas domicilio fiscal en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Cataluña, Illes Balears, Madrid o Murcia, puedes hacer todo el trámite por Internet. Con el Código Electrónico de Transferencia podrás certificar el proceso.

Acudir a Tráfico

Dirígete a la Jefatura Provincial de Tráfico (también deberás solicitar una cita previa con Tráfico) y rellenar todos los impresos. Luego, debes pagar las tasas, que están entre 26 y 52 euros. Una vez esté listo este paso, tienes que entregar la documentación de los pasos previos, además del modelo de cambio de titularidad y los comprobantes de pago de las tasas e impuestos.

Obtener el permiso de circulación

En caso de que todo esté correcto, tanto el registro en la Dirección General de Tráfico como la Inspección Técnica del Vehículo, obtendrás el permiso de circulación a tu nombre y podrás, si eres el comprador, disfrutar de tu nuevo coche y, si eres el vendedor, tener la tranquilidad de que todo se ha hecho correctamente y no tener miedo a recibir multas futuras del coche que acabas de vender.

Implicaciones fiscales para el vendedor

Habitualmente, quien vende su coche no gana dinero si consideramos la ganancia patrimonial, esto es, que obtuviera más dinero por la venta que por la compra inicial. Pero a veces este caso sí se produce entre los vendedores de coches antiguos y de colección, que aumentan su valor en vez de depreciarse. En este caso, si se gana dinero con la venta, el vendedor debería computar el beneficio obtenido como ganancia patrimonial en lo que se conoce como “rentas del ahorro”. Nunca se pagan impuestos si el coche se vende por debajo del precio adquirido.

Redactar un contrato de compraventa

Recomendamos encarecidamente que siempre utilices un contrato en este tipo de transacciones, tanto si es entre particulares, como si es con profesionales a través de un compra venta de coches. Es muy importante el contrato entre entre comprador y vendedor para preveer por ejemplo la obligación de pagar el Impuesto de Circulación y las tasas por parte del nuevo titular del vehículo.

No dejes de tener en cuenta además otros 10 consejos a la hora de comprar un coche de segunda mano:

Segunda Mano

