Los 10 mandamientos a la hora de comprar coche de segunda mano

¿Estás buscando coche? Pues si te animas a comprar coche de segunda mano debes saber que los modelos Seat Ibiza, Renault Mégane y Volkswagen Golf diésel son los que más se venden en el mercado de ocasión. Si tú ya tienes claro cuál es el que quieres, te comentamos a continuación los 10 mandamientos que no debes saltarte si vas a comprar coche de segunda mano.

Planificar

En primer lugar, planificar toda compra con tiempo suficiente contribuye a evitar la compra por impulso. Digamos que definimos de forma más clara nuestras verdaderas necesidades. Y podremos informarnos y comparar precios con tiempo suficiente. Además, es idóneo ponerse un presupuesto tope para no extralimitarnos en el gasto final.

El precio

Y hablando de dinero, el precio es clave en toda compra de segunda mano. Si tenemos claro que ‘lo barato puede salir caro’ no nos arrepentiremos después por no habernos gastado unos pocos euros más en una opción que nos resultase más atractiva aunque un poco más cara. Sacar una radiografía de precios para no pagar de más es también relativamente sencillo si echamos un vistazo a los buscadores online.

Garantía de 12 meses

La garantía mínima de 12 meses que concede la Ley es un argumento suficiente para comprar el vehículo en un establecimiento especializado donde nos atiendan profesionales de la venta. Ojo con las extensiones de garantía que suponen un sobrecoste, puesto que el año en negocios de compra venta es obligatoria. Si hacemos una compra venta entre particulares, ninguna Ley nos amparará como compradores.

El kilometraje

El kilometraje del vehículo es otra cuestión a tener muy en cuenra. Si bien es difícil conocer el dato de forma real, siempre podemos pedir un certificado de kilometraje y fijarnos muy atentamente en los libros de revisiones, historial de mantenimiento o documentos de las ITVs.

Número de propietarios

También es importante conocer el número de propietarios que ha tenido el coche, si es de procedencia nacional o de importación, si se ha usado anteriormente como coche de alquiler o para dar servicios de taxi o autoescuela. Esto se puede conocer solicitando un informe de tráfico donde ver si existen embargos o multas sobre el vehículo.

Mecánica

En un coche de segunda mano, el estado de la mecánica es lo más complicado de conocer. Empresas certificadoras, talleres o revisiones de concesionarios son de ayuda para detectar anomalías mecánicas o garantizar la ausencia averías.

Interiores, llantas, neumáticos…

Carrocería, llantas, neumáticos, interiores e incluso limpieza son otros aspectos a tener en cuenta. Que no nos engañen a simple vista con estos detalles que pueden eclipsarnos inicialmente.

El contrato de compraventa

El acuerdo final de compra de un coche de segunda mano debe firmarse con un contrato de compraventa que cumpla con todos los requisitos legales. En éste documento debe reflejarse una descripción precisa del vehículo con un informe anexo del estado general, de mecánica y de electrónica. Es el documento que nos ayudará a reclamar en caso de averías o problemas.

Garantías comerciales

Otro punto a tener en cuenta son las garantías comerciales añadidas que ofrecen algunos vendedores profesionales. Son buenas soluciones para beneficiarnos en mejoras de precios, añadir garantías adicionales o devoluciones en ciertos plazos si no estamos contentos con la compra. David Henche, director de Marketing y Comunicación de LeasePlan, empresa especializada en gestión y administración de coches, señala que “los compradores de coches de segunda mano tienen cada vez más en cuenta que el vendedor ofrezca ventajas añadidas, como un kilometraje garantizado, una peritación certificada por una empresa independiente o un historial de mantenimiento”

Gastos añadidos al precio del coche

Detalles como la ITV en vigor o los gastos de cambio de titularidad no deben pillarnos por sorpresa. Hay que contar con estos gastos, que en una situación idónea deben incluirse en el precio de compra.

¿En qué hay que fijarse cuando se compra un coche de segunda mano?

¿Cuáles son los mejores consejos a la hora de comprar un coche de segunda mano? ¿Cómo puedo saber que no me intentan engañar y que se trata de una buena adquisición? Antes de que pasemos a detallarte los aspectos que hay que tener en cuenta en el momento de comprar un vehículo de ocasión, también te puede resultar interesante conocer los trucos que emplean los vendedores para vender un coche más caro. Arrancan los consejos y aprende a diferenciar bien lo que es una “ganga” de lo que no lo es, y lo que sería una buena compra de aquello que no lo es tanto. Hemos consultado a los expertos de HTMBoxes, que ofrecen las siguientes recomendaciones a la hora de comprar un coche usado:

Aspecto exterior: libre de rayas, picadas y burbujas

Sin duda, la imagen exterior del coche es clave para que “entre por los ojos”. Sin embargo, en este punto, no hay que dejarse llevar por las apariencias y hay que “hilar muy fino”. Por este motivo, además de revisar el estado general de la limpieza del vehículo y pintura, es importante fijarse en pequeños detalles. Por ejemplo, es conveniente examinar el estado de las gomas y juntas de puertas y cristales, con especial atención a la posible existencia de burbujas, ya que son signo de óxido. Del mismo modo, se tendrá que detectar que los faros y los pilotos están pilotos firmemente encajados y sin grietas y síntomas de humedad interna o vaho.

Aspecto interior: las desalineaciones en los paneles es síntoma de sustitución

Por otro lado, el comprador deberá buscar señales de óxido debajo de los asientos, alfombrillas y moquetas sin olvidar en las esquinas del maletero. También es importante inspeccionar el estado del tapizado del techo y paneles de puertas flojos o desencajados, lo que podrá producir molestas vibraciones. Del mismo modo, la distancia entre paneles, aletas, etc. debe ser continua. Las desalineaciones sugieren que las piezas han sido sustituidas por algún golpe.

Mecánica: que conduzca el propietario y desconfiar de un motor recién lavado

Es muy útil para conocer el estado en el que se puede encontrar el vehículo, solicitar una vuelta con el coche, pero conduciendo el propietario. Esto dará una idea de su estilo de conducción y el trato que ha recibido el vehículo. Por ejemplo, Si conduce con el pie encima del embrague o con la mano sobre la palanca de cambios, no permitirá deducir que probablemente el desgaste del embrague o de los sincronizados de la caja de cambio, respectivamente, sean prematuros.

Asimismo, hay que desconfiar de un motor recién lavado. Puede hacer sospechar que existan posibles fugas de aceites o gases. Otra de las pruebas que se pueden realizar con el fin de comprobar el desgaste del embrague, es meter cuarta velocidad e intentar salir. El vehículo debería calarse, si no lo hiciese es porque el embrague está “castigado”.

Mecánica: color del líquido refrigerante intenso y cotejar los kilómetros con la tarjeta de la ITV

Del mismo modo, desde HTMBoxes se recomienda revisar las correas auxiliares y buscar marcas o pegatinas que muestren los kilómetros con los que se han cambiado la distribución o de cuando deberá cambiarse ya que es una gasto que deberemos afrontar el usuario una vez adquirido el coche. El nivel del aceite, del líquido de dirección y frenos y el color del fluido refrigerante es aconsejable que se examine. El color de este último debe ser intenso y no con tonalidades “chocolate”). Una especie de mayonesa ocre en el tapón y depósito refrigerante puede indicar un problema en la tapa o junta de la culata. En el salpicadero se deberá comprobar los kilómetros realizados y luego cotejarlos con los indicados en la tarjeta ITV, así con el estado general del coche.

