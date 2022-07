Las 10 preguntas que debes hacer al vendedor al comprar un coche de segunda mano

Coches

¿Cuáles son los mejores consejos a la hora de comprar un coche de ocasión? ¿Cómo puedo saber que no me intentan engañar y que se trata de una buena adquisición? Además de tener en cuenta los mandamientos a la hora de comprar un coche de segunda mano y conocer los trucos que emplean los vendedores para vender un coche más caro, puedes plantearle varias cuestiones al vendedor.

Precisamente esta es una de las mejores técnicas para saber si un coche de segunda mano es una buena opción. Por ello, en esta guía puedes consultar algunos ejemplos sobre zonas susceptibles de fallos o averías que te ayudarán a saber si merece la pena comprar el coche o no. Y, por tanto, suponen una serie de preguntas obligatorias que debe hacerle al vendedor. En resumen, son unos consejos que pueden ayudarte a diferenciar bien lo que es una “ganga” de lo que no lo es, y lo que sería una buena compra de aquello que no lo es tanto.

¿En qué hay que fijarse cuando se compra un coche de segunda mano?

La demanda de coches de segunda mano ha subido en los últimos años por la falta de financiación para la compra de coches nuevos. La consecuencia es que España se ha convertido en un país deficitario en coches de segunda mano. Pero comprar un coche de ocasión tiene sus ventajas y desventajas, y entre estas últimas destaca el desconocimiento general del trato que ha recibido el vehículo por parte de sus anteriores propietarios. Además, los coches demandados son cada vez más viejos y descubrirlo resulta más difícil. Camuflar posibles fallos por parte del vendedor es sencillo aunque, si se presta atención a algunos detalles, se puede comprobar que todos los componentes estén en correctas condiciones y puede hacerse una buena compra.

Desde Casacochecurro.com hemos consultado a los expertos de HTMBoxes y a los expertos de Coches.com, que ofrecen algunas recomendaciones a la hora de comprar un coche usado. Y algunos consejos para detectar posibles fallos.

10 preguntas que debes hacer al vendedor

El primer paso es hacer una serie de preguntas clave al vendedor, que pueden demostrar si el coche está en buen estado.

Sobre el aspecto exterior del vehículo en la parte delantera

Sin duda, la imagen exterior del coche es clave para que entre por los ojos. Pero cuidado, porque no hay que dejarse llevar por las apariencias y hay que hilar muy fino. Por este motivo, además de revisar el estado general de la limpieza del vehículo y pintura, es importante fijarse en pequeños detalles.

1. Preguntar sobre el estado de los faros del coche

Una de las partes más importantes de esta zona es vigilar los faros. Si uno parece más nuevo que el otro, puede indicar que ha sido sustituido, posiblemente a consecuencia de un golpe. Del mismo modo, se tendrá que detectar que los faros y los pilotos están pilotos firmemente encajados y sin grietas y síntomas de humedad interna o vaho.

2. Preguntar sobre las juntas de los parabrisas y el techo

Otro punto de inspección importante es la junta entre el parabrisas y el techo: hay que comprobar que está totalmente recto y que no hay ondulaciones.

3. Pregunta sobre el estado de las gomas y las juntas de las puertas

También es conveniente examinar el estado de las gomas y juntas de puertas y cristales, con especial atención a la posible existencia de burbujas, puesto que son signo de óxido.

Sobre las puertas del coche

4. Pregúntale acerca de las puertas del coche

Es importante prestar atención a las puertas. Si no cierran perfectamente es muy posible que hayan sido reparadas porque el coche haya tenido un golpe en esa zona. Un punto clave es la zona de las bisagras. Hay que comprobar que no haya soldaduras recientes o que la pintura cambie de tono (ha podido sufrir un accidente). Si está desgastada en general, es posible que haya pasado mucho tiempo a la intemperie, así que será fácil encontrarse con óxido y gomas de plástico en mal estado.

Sobre el maletero

5. Pregunta sobre la soldadura del maletero

El maletero es una zona donde se pueden detectar problemas graves, pero como no está a la vista, las posibles reparaciones son más difíciles de ver. Hay que fijarse en que no haya soldaduras extrañas en la zona de la rueda de repuesto. Conviene levantar la moqueta y las gomas de esa zona para saber si el coche ha sido repintado, puesto que indicaría un paso por el chapista.

Sobre el interior: las desalineaciones en los paneles es síntoma de sustitución

6. Preguntas sobre posibles piezas del interior cambiadas a causa de golpes

Por otro lado, es fundamental buscar señales de óxido debajo de los asientos, alfombrillas y moquetas sin olvidar en las esquinas del maletero. También es importante inspeccionar el estado del tapizado del techo y paneles de puertas flojos o desencajados, lo que podrá producir molestas vibraciones. Del mismo modo, la distancia entre paneles, aletas, etc. debe ser continua. Las desalineaciones sugieren que las piezas han sido sustituidas por algún golpe.

Preguntas sobre la documentación

7. ¿Están los papeles en regla?

En este punto, una gestión interesante es pedir un informe extendido del vehículo a la DGT. Por muy poca cantidad de dinero (8 euros) se puede comprobar si el coche tiene algún embargo (el nuevo dueño sería el responsable de levantarlo). También si ha sido importado y el número de dueños anteriores (que puede que no coincida con los datos que revela el vendedor).

Sobre la mecánica: que conduzca el propietario y desconfiar de un motor recién lavado

8. Pregunta si puedes darte una vuelta con el propietario como conductor

Es muy útil para conocer el estado en el que se puede encontrar el vehículo, solicitar una vuelta con el coche, pero conduciendo el propietario. Esto dará una idea de su estilo de conducción y el trato que ha recibido el vehículo. Por ejemplo, si conduce con el pie encima del embrague o con la mano sobre la palanca de cambios, no permitirá deducir que probablemente el desgaste del embrague o de los sincronizados de la caja de cambio, respectivamente, sean prematuros.

9. Pregunta sobre el estado del motor y del embrague

Asimismo, hay que desconfiar de un motor recién lavado. Puede hacer sospechar que existan posibles fugas de aceites o gases. Otra de las pruebas que se pueden realizar con el fin de comprobar el desgaste del embrague, es meter cuarta velocidad e intentar salir. El vehículo debería calarse, si no lo hiciese es porque el embrague está “castigado”. Aquí te dejamos más información para que sepas trucos y recomendaciones para alargar la vida del embrague.

Del sistema interior del coche: el color del líquido refrigerante intenso y cotejar los kilómetros con la tarjeta de la ITV

10. Pregunta si puedes ver el líquido refrigerante y cotejar los kilómetros

Del mismo modo, es recomendable revisar las correas auxiliares y buscar marcas o pegatinas que muestren los kilómetros con los que se han cambiado la distribución o de cuando deberá cambiarse, ya que es una gasto que deberemos afrontar el usuario una vez adquirido el coche. El nivel del aceite, del líquido de dirección y frenos y el color del fluido refrigerante es aconsejable que se examine. El color de este último debe ser intenso y no con tonalidades “chocolate”). Una especie de mayonesa ocre en el tapón y depósito refrigerante puede indicar un problema en la tapa o junta de la culata. En el salpicadero se deberá comprobar los kilómetros realizados y luego cotejarlos con los indicados en la tarjeta ITV, así con el estado general del coche.

