Coches

Segunda Mano

Cómo ganar hasta 900 euros más al vender tu coche de segunda mano

NOTICIA de de Javi Navarro

¿Cómo revalorizar el coche antes de venderlo? Si quieres vender tu coche te damos más consejos para revalorizarlo y ponerlo a punto para la venta a través de unos sencillos consejos, los cuales te detallamos a continuación, porque si estás decidido a vender tu coche, ya sabrás por cuánto quieres venderlo. El precio es, sin duda, el factor determinante para agilizar la compra venta, pero debes tener en cuenta aspectos que pueden hacer que el precio aumente, sobre todo ante compradores bien entrenados que no dejarán pasar cualquier detalle y rebajarán al máximo tu precio. Por eso, además de asegurarte de que la carrocería esté en buenas condiciones o que la tapicería luzca casi como nueva, hay aspectos que muchas veces se dejan de lado y que pueden ayudarte a ganar hasta 900 euros más en la venta de tu coche. Te ayudamos a saber cómo vender más caro un coche de segunda mano.

Consejos para vender tu coche por más dinero

Presenta el duplicado de las llaves

De acuerdo con el modelo, este pequeño detalle permitirá aumentar el precio entre 100 euros y 250 euros.

Asegúrate de que tienes la pieza del encendedor

Este objeto, aunque parezca insignificante, puede incrementar el valor en 30 euros. Se trata de un elemento que ayudará a dar la impresión de que has cuidado muy bien tu coche. También debes estar atento de no fumar dentro de vehículo, pues eso le dará razones al comprador para rebajar el precio

No descuides el estado de las alfombrillas

Especialmente en el área del maletero. Todo eso ayudará a darle más valor a tu vehículo.

Revisa muy bien los neumáticos

Es importante que no tengan golpes o desperfectos. Si un comprador los ve en mal estado, puede deducir que existen daños mayores, lo que llevará a una negociación a la baja del precio que te has marcado como objetivo de venta.

Comprueba que las luces funcionan

Debes estar seguro de que todas las luces funcionan y de que los plásticos que las recubren están en perfectas condiciones. El parabrisas también debe estar reluciente y sin fisuras.

Entrega la documentación en buen estado

Parece mentira, pero una documentación en buen estado te permitirá ahorrarte unos cuantos euros. Si presentas los papeles rotos o arrugados, el vendedor puede pedirte duplicados, lo que te obligará a pagar alrededor de 150 euros por la ficha técnica, otros 60 euros por el libro de mantenimiento y 30 euros por el permiso de circulación. Es decir, si todo está como nuevo, podrás ahorrarte 240 euros, a lo que se suman 30 euros si tienes el libro de instrucciones.

Dar cera, pulir cera

Sin duda alguna, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es el exterior. Es la primera imagen del coche que se ve a ver, tanto en las fotos del anuncio, como a la hora de quedar con el posible comprador. Por eso, uno de los consejos básicos es lavar, secar y aplicar una capa de cera que devuelva el brillo al coche de cuando era nuevo. “Si una vez lavado, detectas que la pintura “raspa” como si fuese una caja de cerillas, significa que necesitas descontaminar la pintura. Esto se arregla de forma sencilla con la pastilla descontaminadora, una solución que elimina esos restos de polución que se quedan enclavados en la pintura y que deja un acabado como de recién pintado”, comentan desde HTMBoxes, centro del bricolaje del automóvil. Del mismo modo, es muy importante hidratar los plásticos “no pintados” como los tiradores de las puertas, parachoques, zona del limpiaparabrisas y cerquillos de las ventanas. También conviene tener una especial atención al estado de las llantas con el fin de eliminar los restos de ferodo.

Cambiar la matrícula

Otro de los aspectos que pueden “sanear” enormemente el aspecto de un coche se segunda mano es la matrícula. “La matrícula llama mucho la atención. Si la matrícula de tu coche está deteriorada o doblada por golpes, tal vez te interese invertir 12 euros en la adquisición de una nueva y tendrás la sensación de haberle quitado años al coche”, advierten los expertos.

Interior impoluto

Por supuesto, la imagen interior de un coche es clave a la hora de venderlo. Por este motivo, los expertos aconsejan aspirar convenientemente los asientos y moquetas con el fin de eliminar la suciedad. Del mismo modo, hay que prestar una especial atención a las superficies y molduras interiores, despojarlas de las marcas de los zapatos y el polvo acumulado. Para ello, puede utilizarse un paño de microfibra humedecido en agua jabonosa y posteriormente aplicar un acondicionador de plásticos interiores. “Parabrisas delantero y trasero, ventanas y espejos. No te olvides de ellos, es muy desagradable ver marcas de dedos y manchas de adhesivos”, comentan.

No limpies el motor

Un motor limpio y reluciente hará sospechar al comprador de que éste pueda tener fugas o pérdidas y eche a perder todo el esfuerzo realizado. Si el coche tiene realmente este tipo de inconvenientes es mejor ser honesto para que el comprador no se sienta estafado. Por otra parte, es primordial revisar y sustituir todas las lámparas y luces, tanto interiores como exteriores que no funcionen.

Mejor de día

Por último, nunca muestres tu coche a un futuro comprador en un sótano, garaje, párking subterráneo o similar, ni por la noche. Después del trabajo realizado tu coche necesita un soleado día para ser lucido en todo su esplendor.

También puedes tener en cuenta en lo que se fijan quienes van a comprar coche de segunda mano para estar listo ante sus preguntas más frecuentes.

Cómo ganar hasta 900 euros más al vender tu coche de segunda mano was last modified: by

Si quieres leer más noticias como Cómo ganar hasta 900 euros más al vender tu coche de segunda mano, te recomendamos que entres en la categoría de Segunda Mano.









MÁS NOTICIAS INTERESANTES