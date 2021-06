Coches

Volkswagen Golf de segunda mano, blanco, diésel y con pocos kilómetros, el preferido por los españoles

NOTICIA de Jessica Pascual

El Volkswagen Golf blanco, diésel, de menos de 10 años y con menos de 50.000 km es el coche de ocasión favorito de los españoles. Así lo concluye el estudio elaborado por AutoScout y Autocasión, los portales especialistas en vehículos de ocasión de Sumauto, con motivo de la celebración del Salón V.O en Madrid.

Los datos del informe señalan que los automovilistas españoles, a la hora de decidirse por un coche usado, buscan, por un lado, vehículos asequibles y prácticos que les permitan moverse con facilidad y que les resuelvan sus problemas de desplazamiento y, por otro, vehículos de gama alta con un fuerte componente aspiracional y que no podrían permitirse de otro modo.

Las conclusiones evidencian una mayor preferencia de los usuarios por los coches de segunda mano jóvenes, con pocos kilómetros. Aunque la realidad, según indican los portales especializados, es que los coches que más se compran superan de media los 13 años.

Otros rasgos que priorizan los conductores a la hora de elegir un vehículo de ocasión es que tenga buena potencia, de entre 100 150 CV y poco rodaje, con menos de 50.000 kilómetros.

Y que sea diésel. Esta decisión contrasta directamente con las preferencias de los conductores de coches de primera mano. Mientras que a la hora de elegir uno nuevo tiene más popularidad la gasolina, en los de ocasión gana el diésel. El estudio refleja que seis de cada diez ventas utilizan este tipo de carburante.

Los españoles también quieren que el Golf sea compacto, blanco, con cinco puertas y manual con marchas, para disfrutar de la conducción.

Aunque el Volkswagen Golf es el preferido por los conductores que buscan vehículos de ocasión, le siguen otros dos modelos de coches que han ganado popularidad, sobre todo a causa temporal filomena. Y es que la gran nevada aumentó las búsquedas de coches de segunda mano todoterrenos en un 24%.

A raíz de este mayor interés, el Toyota Land Cruiser es el segundo coche de ocasión favorito de los españoles. Este 4×4 que ofrece las ventajas de los vehículos todoterrenos tiene una estética más parecida al entorno urbano. En tercer lugar, los españoles se decantan por el Audi A3.

Este ranking evidencia las aspiraciones de los conductores marcadas por las circunstancias del día a día. Y lo hace con un todoterreno que se posiciona como una gran alternativa que “apenas pierde valor residual y se convierte en un atractivo para todos los bolsillos porque se deprecian menos que otros segmentos”, concluye Isabel Gª Casado, portavoz de AutoScout24 y Autocasión.

