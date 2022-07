Ocio - Tecnología

6 trucos para que tu perro no ladre a otros perros

NOTICIA de de Jessica Pascual

¿Tu perro ladra mucho? ¿Cada vez que sales de paseo y se cruza con otro perro le gruñe y le ladra? Si te has visto en una situación desagradable porque tu perro se ha puesto a ladrar de manera agresiva a otro y no te hacía caso, aquí puedes consultar algunos consejos para que no vuelva a pasarte.

Por qué mi perro ladra a otros perros

Hay una serie de consejos y recomendaciones que puedes tener en cuenta para evitar que tu perro ladre a otros. Aunque antes de llegar a esto, hay que entender el por qué del comportamiento de tu mascota.

Si un perro ladra de manera agresiva a otro, es porque se siente alterado. El estrés puede ser un factor desencadenante que provoque esta reacción en tu perro. Por tanto, lo primero es observarle para entender a quién ladra y en qué casos. Puede que siempre ladre a los mismos perros o que lo haga cuando escuche el ruido de las motos. O puede que solo lo haga con los ciclistas. En cualquier caso, debes fijarte a quién ladra más y de manera continuada para saber cómo afrontar el problema.

Por estrés a causa de malos hábitos

Si no encuentras motivo ni relación aparente a sus ladridos, puede que el perro esté estresado y por ello ladre sin ton ni son. Ante estas situaciones, tienes que fijarte en si come bien o sale de paseo lo suficiente. ¿Juegas con él? ¿Le notas contento o en casa también ladra y está tenso? Puede que su comportamiento se deba a que padece estrés y el ladrido es su forma de expresarse.

En este caso, debes cambiar su estilo de vida para que tenga cubiertas sus necesidades básicas y se sienta feliz. Desde pasar más tiempo con él, jugar, sacarle más veces o más tiempo de paseo o mantener una buena alimentación, entre otros.

Ser el perro dominante y tener problemas de socialización

Por otra parte, si todo está bien, pero siempre ladre a otros perros, puede que quiera ser el perro dominante y no sepa socializarse. Hay razas que son más territoriales que otras y suelen sufrir este problema. Conocer a otro perro y que los dos quieran dominar es motivo de trifulca.

Por otra parte, es importante que como dueño tengas confianza en tu perro. Este debe notar que el paseo es un momento de disfrute y no de tensión. Si a cada cosa que sucede a su alrededor le tiras de la correa y la tensas, estás transmitiendo inseguridad al perro. Y lo que él recibe es una señal directa de protección y peligro, que le pone alerta y provoca sus ladridos.

Ladridos como forma de expresión de sus emociones

También existen ladridos por emoción o miedo. Suele ser fácil distinguirlos, puesto que si ladra moviendo la cola, saltando feliz o con la lengua fuera, es síntoma de emoción y entusiasmo. Mientras que si se esconde detrás de algo a la vez que ladra y tiene el rabo entre las piernas, es que tiene miedo.

Trucos para evitar que ladre a otros perros

Más allá de los trucos y sea cual sea el motivo por el que ladra tu perro, hay que educarle para enseñarle que ladrar sin sentido no está bien. Al igual que hay que enseñar a un perro a no hacerse pis en casa, hay que enseñarle a no ladrar a otros. Aquí puedes consultar las mejores técnicas para educar a un perro y conseguir que deje de ladrar de manera constante.

Por otra parte, además de esta enseñanza diaria y progresiva, hay algunos trucos que pueden ayudarte en el día a día:

Cuando se cruce con otros perros y quiera ladrar, no te pongas tenso. No le transmitas nervios al animal o no parará de ladrar. Tienes que transmitirle calma, seguridad y no gritarle. Esto último es fundamental. Si el perro está alterado y le gritas, solo vas a ponerle más nervioso. Acostúmbrale a socializarse con otros perros. Prueba a acercarte a otros animales siempre con calma y seguridad para que juegue y se divierta. Distráele cuando creas que va a ladrar. Si el perro está concentrado y ves que adopta posición de tensión para ladrar, intenta iniciar un juego con él para distraerle y que se le olvide que iba a gritar. Acariciale e intenta relajarle cuando le notes tenso en presencia de otros perros. No le fuerces a encontronazos con otros perros con los que no quiera estar. Si el perro no quiere relacionarse con otro, no tienes por qué obligarle.

